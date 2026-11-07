La disciplina speciale sugli impianti sportivi riconosce alle associazioni e alle società sportive una serie di agevolazioni per favorire gli investimenti nella costruzione, nell'ammodernamento e nella riqualificazione delle strutture, ma la loro applicazione richiede di distinguere le modalità di scelta del concessionario dalla successiva esecuzione dei lavori, soprattutto quando la proposta comprende anche la gestione economica dell'impianto attraverso una concessione pluriennale.

Una società sportiva che utilizza un impianto pubblico può quindi ottenerne direttamente la concessione per riqualificarlo e gestirlo? Le semplificazioni previste dal D.Lgs. n. 38/2021 permettono all'amministrazione di evitare la gara quando la proposta proviene dalla stessa società utilizzatrice? E a quali condizioni è possibile affidare liberamente i lavori, anche quando il loro importo supera un milione di euro?

Proprio l'interpretazione di queste agevolazioni ha portato l'Autorità Nazionale Anticorruzione a esaminare, con la delibera n. 434 del 28 ottobre 2026, un'operazione di riqualificazione e gestione di uno stadio comunale, del valore complessivo di 118 milioni di euro, che l'amministrazione aveva affidato direttamente alla società sportiva utilizzatrice, ritenendo che le disposizioni del D.Lgs. n. 38/2021 consentissero di derogare alle procedure di evidenza pubblica.

Esaminando l'interpretazione dell'art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 38/2021 adottata dal Comune, l'ANAC ha precisato che la possibilità riconosciuta alle società sportive di affidare liberamente i lavori non elimina l'obbligo di gara per la scelta del concessionario, rilevando inoltre alcune criticità nella sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, legate ai benefici riconosciuti al privato e alla distribuzione dei rischi dell'operazione.

Stadio comunale affidato senza gara: la concessione da 118 milioni

La vicenda ha avuto origine da una proposta presentata nel febbraio 2021 dalla società sportiva utilizzatrice di uno stadio comunale, comprendente la demolizione e ricostruzione dell'impianto, la riqualificazione delle aree circostanti e la successiva gestione della struttura per 44 anni, periodo ritenuto necessario per recuperare gli investimenti.

L'operazione, del valore complessivo di 118 milioni di euro, prevedeva lavori per circa 41,9 milioni e comprendeva anche la realizzazione di una clinica privata su un'area privata, dalla cui valorizzazione sarebbe derivata parte delle risorse necessarie a finanziare l'intervento sullo stadio.

La proposta era stata inizialmente presentata ai sensi dell'art. 1, comma 304, della Legge n. 147/2013, disciplina successivamente sostituita dal D.Lgs. n. 38/2021, applicabile dal 1° gennaio 2023, e aveva ottenuto l'approvazione del progetto definitivo nel novembre 2022, con alcune prescrizioni. Il Comune aveva poi proseguito il procedimento fino alla sottoscrizione, nell'agosto 2025, della convenzione con la società di scopo costituita per realizzare e gestire l'intervento, senza svolgere alcuna procedura competitiva.

Per giustificare l'affidamento diretto, l'amministrazione aveva richiamato l'art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 38/2021, ritenendo che la provenienza della proposta dalla società utilizzatrice dell'impianto e l'entità delle sovvenzioni pubbliche dirette consentissero di derogare alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, interpretazione che l'ANAC ha giudicato incompatibile con la disciplina applicabile, poiché le agevolazioni riconosciute alle società sportive non possono essere utilizzate dall'ente concedente per sottrarre alla gara l'intera operazione.

D.Lgs. n. 38/2021: le regole per scegliere il concessionario

L'art. 4 del D.Lgs. n. 38/2021 disciplina le proposte di costruzione, ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi attraverso un procedimento semplificato, che consente di valutare l'interesse pubblico dell'iniziativa e approvare la progettazione secondo modalità differenti anche in relazione al soggetto proponente.

I commi da 1 a 11 riguardano le proposte presentate da soggetti privati, anche d'intesa con associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto, e prevedono, nelle ipotesi individuate dal comma 11, il successivo svolgimento di una procedura competitiva secondo la disciplina della finanza di progetto, mentre il comma 12 estende le medesime misure alle proposte presentate direttamente dalle associazioni o società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici, riconoscendo ulteriori incentivi destinati a favorire gli investimenti.

Secondo l'ANAC, l'estensione riguarda le agevolazioni procedurali e gli incentivi previsti dalla norma, senza modificare l'obbligo di selezionare il concessionario mediante gara quando l'operazione rientra nelle ipotesi disciplinate dal comma 11, poiché la provenienza della proposta dalla società che già utilizza l'impianto non attribuisce alcun diritto automatico alla concessione.

Il legislatore ha inteso favorire la partecipazione delle società sportive agli interventi di riqualificazione, mantenendo le garanzie di concorrenza e parità di trattamento nella scelta dell'operatore economico, come conferma anche l'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021, che prevede l'affidamento preferenziale della gestione degli impianti sportivi a determinati soggetti dell'ordinamento sportivo, subordinandolo alla preventiva individuazione di criteri generali e obiettivi e al rispetto della disciplina dei contratti pubblici.

L'art. 4 è stato successivamente modificato dal D.Lgs. n. 120/2023, che ha aggiornato i riferimenti alla progettazione e alla finanza di progetto, per cui il richiamo al progetto definitivo contenuto nella delibera ANAC deve essere riferito al procedimento esaminato, mentre per le nuove operazioni occorre considerare il quadro normativo vigente, coordinato con il D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4, comma 12: i limiti dell'affidamento libero dei lavori

Il Comune aveva fondato la scelta dell'affidamento diretto soprattutto sull'ultimo periodo dell'art. 4, comma 12, che consente alle società e associazioni sportive di procedere liberamente all'affidamento dei lavori, salve le ipotesi tassativamente previste dal diritto dell'Unione europea per le opere di urbanizzazione, escludendo l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici quando i lavori hanno un importo inferiore a un milione di euro oppure, per importi superiori, quando le sovvenzioni pubbliche dirette non superano il 50% del loro valore.

L'amministrazione aveva ritenuto che queste condizioni permettessero di affidare direttamente alla società proponente l'intera operazione di riqualificazione e gestione dello stadio, senza una preventiva selezione competitiva, mentre l'ANAC ha osservato che la facoltà di affidamento libero dei lavori è riconosciuta alle società sportive e non all'ente concedente, con la conseguenza che può essere esercitata dalla società risultata aggiudicataria della gara svolta dall'amministrazione.

La deroga riguarda pertanto la scelta degli operatori incaricati dell'esecuzione dei lavori, una volta individuato il concessionario, e non può essere estesa alla procedura attraverso la quale viene attribuita la concessione, che comprende anche la gestione economica dell'impianto per un periodo destinato a consentire il recupero degli investimenti.

Per l'ANAC, l'affidamento diretto della concessione da 118 milioni di euro è stato quindi disposto in violazione dell'art. 4, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 38/2021, non essendo stata svolta la necessaria procedura di gara sul progetto approvato.

Le criticità del piano economico-finanziario

Nel corso del procedimento di vigilanza è intervenuta anche la sentenza n. 125/2026 del TAR Umbria, che ha accolto il ricorso proposto dalla Regione contro la determinazione comunale del luglio 2025 con cui era stata considerata autorizzata la realizzazione della clinica privata, nonostante l'approvazione del progetto fosse subordinata all'eliminazione della struttura sanitaria, rispetto alla quale la Regione aveva espresso il proprio dissenso.

I giudici hanno precisato che la valutazione di compatibilità con la programmazione sanitaria, prevista dall'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, appartiene alla competenza regionale e hanno annullato la determinazione comunale, senza pronunciarsi direttamente sulla convenzione sottoscritta con la società di scopo, la cui validità è stata però ritenuta compromessa dall'ANAC proprio per il venir meno del provvedimento posto a fondamento dell'operazione.

La realizzazione della clinica continuava infatti a rappresentare una componente essenziale dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, la cui sostenibilità è stata ulteriormente esaminata dall'Autorità alla luce degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016, individuati come disciplina applicabile ratione temporis alla proposta presentata nel 2021.

Il piano economico-finanziario (PEF) prevedeva un investimento di circa 43,6 milioni di euro, con ricavi derivanti dalla gestione dello stadio e dalla valorizzazione della clinica, alla quale erano collegati un plusvalore previsto di 14 milioni di euro, oltre interessi, e ulteriori proventi da locazione stimati in circa 1,975 milioni di euro annui, subordinando quindi una parte essenziale delle entrate alla realizzazione e alla futura utilizzazione di una struttura sanitaria che, nel quadro amministrativo esaminato, non disponeva dei necessari presupposti autorizzativi.

L'ANAC ha inoltre rilevato che il PEF non quantificava adeguatamente i vantaggi economici riconosciuti al concessionario attraverso la cessione gratuita di diritti di superficie e gli esoneri da oneri e imposte collegati agli immobili, benefici che determinano un risparmio economico e devono essere considerati nella valutazione del contributo pubblico all'operazione.

Anche la previsione di un diritto di riscatto di determinate aree al termine della concessione è stata contestata dall'Autorità, che vi ha individuato un possibile vantaggio ulteriore rispetto a quello necessario per assicurare l'equilibrio dell'investimento, in contrasto con la funzione del contributo pubblico disciplinata dall'art. 180, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'incompletezza del PEF, insieme all'assenza della matrice dei rischi, impediva infine di verificare la corretta distribuzione del rischio operativo tra amministrazione e concessionario, portando l'ANAC a ritenere non sostenibile l'operazione sulla base degli elementi acquisiti durante l'istruttoria.

Concessioni di impianti sportivi: le verifiche per i Comuni

Pur riguardando un caso specifico, la delibera ANAC n. 434/2026 rappresenta un riferimento per le amministrazioni che intendono riqualificare gli impianti sportivi attraverso le procedure semplificate previste dal D.Lgs. n. 38/2021, poiché delimita la portata delle agevolazioni riconosciute alle società sportive e ribadisce la necessità di rispettare le regole di evidenza pubblica nella scelta del concessionario.

Le valutazioni dell'Autorità richiamano inoltre l'attenzione sulla sostenibilità economico-finanziaria delle operazioni, che deve essere verificata considerando l'attendibilità delle fonti di ricavo, il valore effettivo dei benefici riconosciuti al privato e la corretta distribuzione dei rischi, soprattutto quando l'equilibrio dell'investimento dipende da opere o attività subordinate ad autorizzazioni non ancora conseguite.