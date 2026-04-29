È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 53 del 7 aprile 2026, che interviene in modo mirato sulla disciplina dell’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, modificando sia il D.Lgs. n. 297/1994 sia il D.Lgs. n. 38/2021.

L’intervento normativo punta a rafforzare il ruolo delle strutture scolastiche come infrastrutture sportive di prossimità, effettivamente aperte al territorio e non più limitate alle sole funzioni didattiche, introducendo al tempo stesso meccanismi di valorizzazione degli impianti che passano anche attraverso l’iniziativa delle associazioni sportive.

Utilizzo impianti sportivi scolastici: in Gazzetta Ufficiale la legge n. 53/2026

Cuore della riforma è l’inserimento del nuovo comma 4-bis all’art. 96 del D.Lgs. n. 297/1994, che ridefinisce in modo significativo le modalità di utilizzo degli impianti sportivi scolastici e, più in generale, il rapporto tra enti locali, scuole e soggetti sportivi.

La nuova disciplina attribuisce a Comuni e Province un ruolo più diretto, prevedendo che gli impianti e le relative attrezzature siano messi a disposizione tramite convenzioni, previa consultazione delle istituzioni scolastiche interessate. L’utilizzo viene quindi collocato in una cornice organizzativa più definita, che tiene conto delle esigenze della scuola ma evita passaggi procedurali ridondanti.

L’accesso è consentito:

fuori dall’orario scolastico ;

; al di fuori delle attività extracurricolari previste dal PTOF ;

; nel periodo di sospensione estiva delle lezioni.

Il profilo di maggiore discontinuità rispetto al passato riguarda il fatto che non è più richiesto, in via ordinaria, l’assenso preventivo dei consigli di circolo o di istituto, che resta possibile solo in specifiche ipotesi di diniego previste dall’articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 38/2021. Si tratta di un passaggio che incide direttamente sui tempi e sulla gestione delle concessioni, rendendo il sistema più fluido.

Sul versante delle responsabilità, la norma chiarisce in modo esplicito che restano in capo al concessionario:

gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici;

delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici; gli adempimenti necessari a garantirne la funzionalità al termine di ogni utilizzo.

Si consolida così un modello in cui l’apertura degli impianti è accompagnata da una responsabilizzazione dei soggetti utilizzatori.

Riqualificazione impianti sportivi scolastici: progetti e uso gratuito per le associazioni

Uno degli elementi più interessanti introdotti dalla Legge n. 53/2026 riguarda la possibilità, per le associazioni e società sportive senza fini di lucro, di assumere un ruolo attivo anche sul piano degli interventi sugli impianti.

In questa direzione, la modifica all’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021 consente a tali soggetti di attivarsi direttamente nei confronti degli enti locali, proponendo interventi che non si limitano all’utilizzo, ma riguardano la qualità e la funzionalità delle strutture.

In particolare, le associazioni e società sportive senza fini di lucro possono:

presentare agli enti locali progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento degli impianti sportivi scolastici;

degli impianti sportivi scolastici; ottenere, in caso di riconoscimento dell’ interesse pubblico : la stipula di una convenzione ; l’ uso gratuito dell’impianto per un periodo proporzionato al valore dell’intervento.

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Il meccanismo richiama modelli già utilizzati per altri impianti pubblici, ma viene qui esteso in modo esplicito al patrimonio scolastico, aprendo scenari operativi soprattutto per interventi diffusi e di scala contenuta.

Impianti scolastici per allenamenti e gare: i chiarimenti sull'utilizzo

La legge interviene anche sull’art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021, chiarendo un aspetto che nella prassi aveva dato luogo a interpretazioni non sempre uniformi.

Viene infatti precisato che la messa a disposizione degli impianti non riguarda soltanto attività generiche o ricreative, ma si estende espressamente allo svolgimento di sedute di allenamento e gare ufficiali. La puntualizzazione rafforza il ruolo degli impianti scolastici all’interno del sistema sportivo territoriale e supera ogni dubbio sulla possibilità di utilizzarli per attività agonistiche strutturate.

PTOF e utilizzo impianti sportivi: obblighi di comunicazione agli enti locali

Per rendere più ordinato il rapporto tra attività scolastiche e utilizzo esterno, la legge introduce un passaggio di coordinamento che assume un rilievo operativo tutt’altro che marginale.

In occasione dell’approvazione o dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), i consigli di istituto o di circolo devono comunicare all’ente locale proprietario le attività didattiche e sportive, comprese quelle extracurricolari, evidenziando quelle che impediscono, anche solo parzialmente, l’utilizzo degli impianti.

Questo passaggio consente di costruire una programmazione condivisa, riducendo il rischio di sovrapposizioni e facilitando la gestione delle convenzioni.

Gestione impianti sportivi scolastici: nuovo equilibrio tra scuole, enti locali e associazioni

Nel suo insieme, la Legge n. 53/2026 ridisegna l’equilibrio tra scuola, ente proprietario e sistema sportivo locale, muovendosi lungo alcune direttrici ben riconoscibili:

la semplificazione delle procedure di concessione ;

; il rafforzamento del ruolo degli enti locali nella gestione ;

; una maggiore apertura agli operatori sportivi , anche nella logica di investimento;

, anche nella logica di investimento; l’integrazione tra programmazione scolastica e utilizzo extra-scolastico.

Per gli enti locali si apre una fase in cui sarà necessario aggiornare schemi di convenzione, modalità di affidamento e criteri di valutazione dei progetti, mentre per le associazioni sportive si ampliano in modo concreto le possibilità di utilizzo e valorizzazione degli impianti scolastici.