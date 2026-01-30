Nel cuore della piana salernitana è entrato a pieno regime l’impianto di produzione di calcestruzzo di Heidelberg Materials Italia, progettato per garantire elevati standard di continuità, qualità e sostenibilità a uno dei più grandi cantieri ferroviari attualmente attivi in Italia.

Produzione di calcestruzzo per le grandi opere: operativo l'impianto Heidelberg Materials per l’AV Salerno–Reggio Calabria

Installata nel Comune di Campagna (SA), l’unità produttiva rifornisce il cantiere del Consorzio XENIA (Gruppo Webuild), impegnato nella realizzazione della tratta Battipaglia–Romagnano (Lotto 1A) della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria.

Capacità produttiva e flessibilità per i grandi cantieri

L’impianto, fornito da Simem si colloca nella fascia alta degli impianti dedicati alle grandi opere infrastrutturali. Questa architettura consente di rispondere in modo flessibile ai picchi di produzione del cantiere ferroviario, riducendo tempi morti, inefficienze logistiche e impatti legati alle condizioni ambientali.

Automazione totale e controllo qualità continuo

L’impianto è gestito da un sistema completamente automatizzato, con sala di controllo centralizzata e supervisione in tempo reale di tutti i parametri di processo, inclusi temperatura e controllo manometrico delle autobetoniere (ATB).

I principali benefici includono:

tracciabilità completa dei cicli produttivi;

ripetibilità delle ricette e riduzione degli scostamenti;

interventi correttivi immediati in caso di variazioni di umidità degli aggregati o temperatura ambiente;

piena integrazione con i protocolli di controllo qualità per campionamenti, prove e certificazioni.

Il risultato è una produzione costante, conforme ai capitolati dell’opera e allineata agli standard internazionali del settore.

Materiali a minore impronta di carbonio

Particolare attenzione è rivolta alle performance ambientali. L’impianto impiega una miscela cementizia con cemento di tipo III/A alla loppa, soluzione che consente una sensibile riduzione delle emissioni di CO₂ per metro cubo di calcestruzzo.

L’utilizzo di costituenti secondari provenienti da loppa siderurgica contribuisce inoltre a ridurre il clinker factor e a migliorare la durabilità delle opere, con benefici lungo l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura.

Energia rinnovabile e gestione circolare dell’acqua

La sostenibilità dell’impianto si riflette anche nelle scelte energetiche e di gestione delle risorse:

70% dell’energia utilizzata da fonti rinnovabili;

sistema idrico chiuso con betonwash per il lavaggio delle ATB;

recupero delle acque di processo tramite filtropressa;

riutilizzo delle frazioni fini nel ciclo produttivo.

Soluzioni che riducono in modo significativo i consumi idrici, la produzione di reflui e le emissioni indirette, senza compromettere produttività e qualità.

Certificazioni e conformità normativa

L’impianto opera in conformità ai principali standard di settore:

ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità

FPC – Factory Production Control

Marcatura CE dei prodotti conformi alle norme armonizzate

Un framework che garantisce governance dei processi, tracciabilità e affidabilità lungo l’intera filiera produttiva.

Un asset strategico per la nuova dorsale AV/AC

La localizzazione a Campagna assicura un collegamento efficiente con il cantiere e con la rete logistica locale, riducendo tempi di consegna e rischi di supply chain. Nelle fasi più critiche dell’opera, la capacità di assicurare forniture continue e controllate rappresenta un fattore chiave per l’avanzamento dei lavori.

Con questo progetto, Heidelberg Materials Italia conferma il proprio ruolo di partner industriale strategico per le grandi infrastrutture del Paese, contribuendo allo sviluppo della nuova dorsale AV/AC Salerno–Reggio Calabria e al rafforzamento della connettività del Mezzogiorno.

