La gestione previdenziale e assistenziale per ingegneri e architetti liberi professionisti si arricchisce di un nuovo strumento di semplificazione.

Per il 2025 è stata infatti siglata una convenzione tra Inarcassa e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), che apre la strada a un canale diretto di assistenza dedicato ai commercialisti che operano per conto degli iscritti.

Inarcassa e commercialisti: nuova convenzione per ingegneri e architetti

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di facilitare l’attività dei professionisti contabili chiamati a gestire pratiche e adempimenti per ingegneri e architetti loro clienti.

Attraverso l’accesso a Inarcassa On Line, utilizzando credenziali SPID o CIE, i commercialisti possono ora selezionare l’opzione “Convenzione CNDCEC” utile a:

inoltrare quesiti di carattere generale sulla normativa e sulle prestazioni previdenziali e assistenziali offerte da Inarcassa;

richiedere chiarimenti su posizioni individuali o societarie, allegando in questi casi la delega firmata dal cliente.

Il servizio consente quindi di avere risposte mirate e rapide, rafforzando il dialogo tra Inarcassa, professionisti contabili e iscritti alla Cassa.

Le altre modalità operative

La convenzione non sostituisce, ma affianca la Delega digitale, lo strumento già disponibile per tutti gli intermediari abilitati. Anche in questo caso, tramite SPID o CIE, è possibile accedere a Inarcassa On Line, selezionare l’opzione “Delega digitale” ed operare direttamente per conto degli iscritti che abbiano conferito l’autorizzazione nella propria area riservata.

In questo modo si amplia la gamma di possibilità a disposizione dei commercialisti, garantendo al tempo stesso agli ingegneri e architetti un presidio più efficace nella gestione degli adempimenti previdenziali.

Dove reperire le informazioni

Tutti i dettagli operativi e le guide di accesso al servizio sono disponibili: