Inarcassa: nominato il nuovo CDA 2025-2030

Dopo la riunione la scorsa settimana del Comitato Nazionale dei Delegati, chiamato a rinnovare gli organi di governo dell'ente previdenziale, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.

CDA Inarcassa: eletti il nuovo Presidente e i Consiglieri

Il nuovo Consiglio, composto da undici membri in rappresentanza delle due categorie professionali e dell’intero territorio nazionale, resterà in carica fino al 2030. A esso si affiancano il Collegio dei Sindaci (in carica fino al 2026) e il Comitato di Coordinamento.

Nel corso della prima seduta, il Consiglio ha eletto Presidente l’Ing. Massimo Garbari (TN), a cui sono stati attribuiti i poteri e le prerogative previste dallo Statuto. Insieme a lui, la nuova Giunta Esecutiva sarà composta dal Vicepresidente Ing. Egidio Comodo (PZ), e dai consiglieri Arch. Paolo Caggiano (PT), Arch. Stefano Navone (OT), Ing. Stefano Alessandro Maria Sapienza (TO).

“Per i prossimi cinque anni intendiamo aprire una fase di sviluppo che guardi con realismo e visione al futuro delle nostre professioni, con lo spirito di innovazione che richiede il loro evolversi e quello della società”, ha dichiarato al termine dell’insediamento il neo Presidente.

Un messaggio chiaro anche sul piano delle priorità operative: “La sostenibilità finanziaria, l'adeguatezza delle pensioni e l’attenzione agli iscritti sono i principi che guideranno la nostra azione nello sviluppo della funzione previdenziale e del sistema di welfare”.

Gli eletti del nuovo Consiglio di Amministrazione

Ecco la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione 2025-2030:

Arch. Paolo Caggiano (PT);

(PT); Arch. Stefano Colin (PN);

(PN); Ing. Egidio Comodo (PZ);

(PZ); Ing. Lucia Coticoni (RM);

(RM); Ing. Massimo Garbari (TN);

(TN); Arch. Margherita Mojoli (CO);

(CO); Arch. Stefano Navone (OT);

(OT); Ing. Danilo Antonio Notarstefano (CL);

(CL); Ing. Stefano Alessandro Maria Sapienza (TO);

(TO); Ing. Massimo Trotta (SA);

(SA); Arch. Silvia Vitali (BG).

Collegio dei Sindaci (2021-2026)

Effettivi: Ing. Massimiliano Manis (CI), Ing. Andrea Rizza (RG);

Supplenti: Ing. Mario Magnone (AT), Arch. Vincenzo Salamina (TA)

(I sindaci eletti entreranno in carica nel 2026)

Comitato di Coordinamento

Ing. Silvio Carini (PC);

Arch. Albertino Linciano (PI);

Arch. Fabrizio Rocchia (CN).

“Lavoreremo per rafforzare il ruolo di Inarcassa che, con oltre 16 miliardi di patrimonio, è uno dei principali investitori istituzionali italiani ed europei, assicurando alla nostra attività indipendenza, lungimiranza strategica e rigore gestionale”, ha concluso Garbari.