Professionisti incaricati del collaudo statico: attiva la nuova sezione sul PNCS
Disponibile sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche la funzionalità che permette ai collaudatori statici la compilazione e la trasmissione della scheda di asseverazione
Il Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) si arricchisce di una nuova sezione interamente dedicata ai professionisti incaricati del collaudo statico, con l’obiettivo di semplificare e uniformare la gestione delle asseverazioni previste dalla normativa vigente.
Collaudo statico e scheda di asserverazione: nuova funzionalità sul PNCS
La funzionalità, entrata recentemente a regime, consente ai collaudatori statici di compilare e trasmettere online la scheda di propria competenza, in conformità con la scheda B2 contenuta nel D.M. MIT 6 agosto 2020, n. 329 e con le ulteriori disposizioni vigenti in materia.
Modalità di compilazione e requisiti
Per procedere all’inserimento dei dati, il collaudatore deve disporre di:
- l’identificativo della pratica;
- l’identificativo dell’asseverazione, generati al momento della firma sul portale PNCS da parte del progettista.
La compilazione avviene direttamente nella nuova sezione dedicata, con invio telematico della scheda di asseverazione.
Per garantire la corretta comunicazione dei dati, è possibile consultare le linee guida approvate con D.P.C.M. 17 settembre 2024 e i relativi allegati, oltre alle FAQ pubblicate sul Portale. In caso di necessità, i professionisti possono richiedere supporto tecnico scrivendo all’indirizzo info@pncs.gov.it (mail ordinaria, non PEC).
Le altre novità già disponibili sul PNCS
Questa implementazione si aggiunge alle funzionalità introdotte dal luglio scorso, che hanno ampliato l’operatività della piattaforma.
In particolare tramite PNCS è possibile:
- gestire le varianti progettuali, associando alla progettazione originaria una variante e i conseguenti SAL, garantendo l’unitarietà del monitoraggio sull’esecuzione dell’intervento e sull’accesso alle agevolazioni fiscali. Per questa funzionalità è stato pubblicato un manuale utente dedicato;
- associare il codice CUP: per gli interventi ricadenti nei territori del cratere sismico 2016, i progettisti possono associare il CUP relativo alla richiesta di contributi alla pratica di progettazione del Sisma Bonus. Anche in questo caso è disponibile un manuale utente e si applicano le disposizioni contenute nel decreto 24 luglio 2025, n. 675, emanato dal Commissario straordinario per la ricostruzione.
Uno strumento sempre più integrato per professionisti e amministrazioni
L’aggiornamento del PNCS conferma la volontà di rendere il portale uno strumento sempre più integrato e completo per la gestione digitale delle pratiche legate alla classificazione sismica e alle agevolazioni fiscali.
L’introduzione della sezione dedicata ai collaudatori statici rappresenta un passo importante per:
- assicurare la tracciabilità e uniformità delle asseverazioni;
- ridurre errori e difformità nelle comunicazioni;
- semplificare il lavoro di professionisti e amministrazioni coinvolte nei processi di controllo e monitoraggio.
IL NOTIZIOMETRO