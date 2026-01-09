Divari di genere: il nuovo Decreto 2026 per gli incentivi assunzioni
Pubblicato il decreto MLPS-MEF riportante i settori e professioni con forte disparità uomo-donna. Il superamento della soglia rileva per gli incentivi all’assunzione nel 2026
Le tabelle allegate al Decreto
Al decreto sono allegate le Tabelle A e B.
La Tabella A individua i settori economici nei quali il tasso di disparità supera la soglia dell’11,6%. Il dato che colpisce è la conferma di una forte concentrazione maschile in alcuni comparti tradizionali.
Tra questi emergono, con valori particolarmente elevati:
- le costruzioni, con una presenza femminile inferiore al 10%;
- l’industria estrattiva;
- i servizi di gestione delle acque e dei rifiuti;
- parte della manifattura e dell’industria energetica;
- il settore dei trasporti e della logistica.
Si tratta di ambiti nei quali la segregazione occupazionale continua a essere marcata e nei quali il legislatore intende incentivare politiche di riequilibrio.
La Tabella B invece include le professioni a maggiore sottorappresentazione di genere, analizzando il dato non per settore, ma per professione. Qui il divario raggiunge, in alcuni casi, valori estremamente elevati.
Spiccano in particolare:
- le professioni artigiane e operaie specializzate, soprattutto in ambito meccanico, elettrico ed edilizio;
- i conduttori di veicoli e macchinari;
- numerose qualifiche legate alle forze armate e ai servizi di sicurezza;
- le professioni tecniche in ambito scientifico, ingegneristico e produttivo, dove la componente femminile resta minoritaria;
- alcune figure apicali, come imprenditori e dirigenti, che mostrano ancora una significativa prevalenza maschile.
Il dato è particolarmente rilevante per chi opera nei settori tecnici e professionali, perché dimostra come il tema della parità di genere non sia solo culturale, ma incida direttamente sulle politiche occupazionali e sugli strumenti di incentivazione.
Documenti AllegatiDecreto
IL NOTIZIOMETRO