Le tabelle allegate al Decreto

Al decreto sono allegate le Tabelle A e B.

La Tabella A individua i settori economici nei quali il tasso di disparità supera la soglia dell’11,6%. Il dato che colpisce è la conferma di una forte concentrazione maschile in alcuni comparti tradizionali.

Tra questi emergono, con valori particolarmente elevati:

le costruzioni , con una presenza femminile inferiore al 10%;

, con una presenza femminile inferiore al 10%; l’ industria estrattiva ;

; i servizi di gestione delle acque e dei rifiuti ;

; parte della manifattura e dell’industria energetica;

e dell’industria energetica; il settore dei trasporti e della logistica.

Si tratta di ambiti nei quali la segregazione occupazionale continua a essere marcata e nei quali il legislatore intende incentivare politiche di riequilibrio.

La Tabella B invece include le professioni a maggiore sottorappresentazione di genere, analizzando il dato non per settore, ma per professione. Qui il divario raggiunge, in alcuni casi, valori estremamente elevati.

Spiccano in particolare:

le professioni artigiane e operaie specializzate, soprattutto in ambito meccanico, elettrico ed edilizio ;

; i conduttori di veicoli e macchinari ;

; numerose qualifiche legate alle forze armate e ai servizi di sicurezza ;

; le professioni tecniche in ambito scientifico, ingegneristico e produttivo , dove la componente femminile resta minoritaria;

, dove la componente femminile resta minoritaria; alcune figure apicali, come imprenditori e dirigenti, che mostrano ancora una significativa prevalenza maschile.

Il dato è particolarmente rilevante per chi opera nei settori tecnici e professionali, perché dimostra come il tema della parità di genere non sia solo culturale, ma incida direttamente sulle politiche occupazionali e sugli strumenti di incentivazione.