Divari di genere: il nuovo Decreto 2026 per gli incentivi assunzioni

Pubblicato il decreto MLPS-MEF riportante i settori e professioni con forte disparità uomo-donna. Il superamento della soglia rileva per gli incentivi all’assunzione nel 2026

di Redazione tecnica - 09/01/2026

Ambito di applicazione: attenzione al settore privato

Un aspetto operativo da non trascurare riguarda il perimetro di applicazione del decreto. Le tabelle A e B rilevano infatti esclusivamente per il settore privato, ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla Legge n. 92/2012 per l’anno 2026.

La rilevanza del provvedimento non è solo statistica. L’aggiornamento annuale delle Tabelle A e B incide direttamente sulla programmazione delle politiche occupazionali e sulle scelte delle imprese, perché individua in modo puntuale gli ambiti nei quali il legislatore intende incentivare un riequilibrio attraverso leve contributive.

In questo senso, il decreto non rappresenta un mero elenco a fini conoscitivi, ma è un riferimento vincolante per datori di lavoro, consulenti e professionisti che intendano verificare la spettanza degli sgravi contributivi in caso di assunzione e pianificare il fabbisogno di personale.

Fa anche riflettere la persistente sottorappresentazione femminile in ambiti come edilizia, manifattura, ingegneria e professioni operative, condizionando, di conseguenza,  l’accesso agli incentivi e il quadro degli adempimenti.

