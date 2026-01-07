È proprio necessario un regolamento?

La Legge di Bilancio, tuttavia, introduce un elemento che merita attenzione: richiama la necessità di un regolamento per disciplinare l’erogazione degli incentivi. Un richiamo che appare quantomeno anomalo, poiché il Codice dei contratti non prevede affatto l’obbligo di un regolamento. Per attribuire un trattamento accessorio e variabile – quale è l’incentivo – è sufficiente la contrattazione decentrata integrativa, come avviene per tutte le altre voci del salario accessorio. L’inserimento di un ulteriore livello regolatorio rischia dunque di creare confusione e rallentare l’operatività delle amministrazioni.

Non è un caso che l’attenzione politica e tecnica sul tema sia cresciuta negli ultimi mesi. Un ruolo decisivo lo ha avuto anche ASSORUP, che ha mantenuto costante la pressione istituzionale, culminata con una petizione che ha raccolto centinaia di adesioni e presentata ai parlamentari attenti alla materia, che ha riportato al centro del dibattito la necessità di riconoscere dignità economica e professionale ai RUP italiani. È anche grazie a questo lavoro che, per la prima volta, gli incentivi tecnici entrano esplicitamente nella legge di bilancio.

Una legge che, peraltro, dovrebbe affrontare anche un altro nodo: la formazione obbligatoria dei RUP, oggi finanziata dai fondi PNRR introdotti dal decreto 76/2020 e destinati a esaurirsi. La legge di bilancio sarebbe il contenitore naturale per assicurare continuità a un investimento strategico, ma ancora una volta manca un’Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) adeguata, capace di stimare costi, benefici e sostenibilità delle misure proposte.