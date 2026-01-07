Blumatica Energy
Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Incentivi alle funzioni tecniche: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

Regolamento, art. 45 del Codice dei contratti e sostenibilità finanziaria di un istituto sempre più centrale

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Daniele Ricciardi - 07/01/2026

È proprio necessario un regolamento?

La Legge di Bilancio, tuttavia, introduce un elemento che merita attenzione: richiama la necessità di un regolamento per disciplinare l’erogazione degli incentivi. Un richiamo che appare quantomeno anomalo, poiché il Codice dei contratti non prevede affatto l’obbligo di un regolamento. Per attribuire un trattamento accessorio e variabile – quale è l’incentivo – è sufficiente la contrattazione decentrata integrativa, come avviene per tutte le altre voci del salario accessorio. L’inserimento di un ulteriore livello regolatorio rischia dunque di creare confusione e rallentare l’operatività delle amministrazioni.

Non è un caso che l’attenzione politica e tecnica sul tema sia cresciuta negli ultimi mesi. Un ruolo decisivo lo ha avuto anche ASSORUP, che ha mantenuto costante la pressione istituzionale, culminata con una petizione che ha raccolto centinaia di adesioni e presentata ai parlamentari attenti alla materia, che ha riportato al centro del dibattito la necessità di riconoscere dignità economica e professionale ai RUP italiani. È anche grazie a questo lavoro che, per la prima volta, gli incentivi tecnici entrano esplicitamente nella legge di bilancio.

Una legge che, peraltro, dovrebbe affrontare anche un altro nodo: la formazione obbligatoria dei RUP, oggi finanziata dai fondi PNRR introdotti dal decreto 76/2020 e destinati a esaurirsi. La legge di bilancio sarebbe il contenitore naturale per assicurare continuità a un investimento strategico, ma ancora una volta manca un’Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) adeguata, capace di stimare costi, benefici e sostenibilità delle misure proposte.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Codice Appalti 2023 Legge di Bilancio Incentivi funzioni tecniche

INDICE

1
Incentivi alle funzioni tecniche: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026
2
Necessario un regolamento?
3
Numeri ufficiali sugli incentivi
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026