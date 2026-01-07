Quali sono i numeri ufficiali sugli incentivi?

Ed è proprio sui numeri che si apre il vero tema politico‑finanziario. Quanti sono i soggetti beneficiari di questa misura? Quanto valgono gli incentivi per le amministrazioni centrali dello Stato? Una stima, pur grezza, è possibile. Secondo la banca dati ANAC, nel 2025 la spesa complessiva in appalti e concessioni ha raggiunto i 430 miliardi di euro. Anche depurando il dato, il limite massimo del 2% previsto dall’art. 45 porterebbe a un potenziale teorico di 8,6 miliardi di euro di incentivi per tutte le stazioni appaltanti. Una cifra enorme, anche volendola limitare alle PAC, che equivale a una vera e propria manovra finanziaria. È evidente che nessun Governo – indipendentemente dal colore politico – ha interesse a trasformare un istituto premiale in un costo di tale portata senza un quadro chiaro di sostenibilità.

Nel mese di ottobre ASSORUP ha formulato una richiesta ad ANAC di un tavolo tecnico per affrontare il tema in modo strutturale. Ha fatto seguito solo un incontro con i vertici dell’Autorità, mentre giace nella VIII Commissione Ambiente della Camera una proposta di indagine conoscitiva sullo stato dei RUP italiani. Ma prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con la matematica, perché senza numeri certi le norme rischiano di essere più un esercizio di stile che un reale strumento di valorizzazione delle competenze tecniche.

Sarà quindi fondamentale seguire il lavoro del Ragioniere generale dello Stato per comprendere come il MEF intenda procedere. Perché gli incentivi non sono un dettaglio: sono un investimento sulla qualità della spesa pubblica, sulla capacità amministrativa e sulla credibilità dell’intero sistema degli appalti. E continuare a rinviare il problema, lasciandolo in sospeso con decreti attuativi, non lo farà certo scomparire.

A cura di Daniele Ricciardi

avvocato, esperto in contratti pubblici

Presidente di ASSORUP