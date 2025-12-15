Cosa chiarisce il MIT

Il MIT parte da un presupposto che appare oggi ampiamente condiviso: il DIP e il DOCFAP sono atti prodromici alla progettazione. Lo confermano:

gli articoli 41 e 43 del Codice;

l’allegato I.7, che colloca questi documenti nella fase preparatoria;

gli indirizzi ANAC, tra cui il comunicato del 10 luglio 2024 e la delibera n. 133/2025.

La redazione del DIP è espressamente posta in capo al RUP e deve essere completata prima dell’affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), sia in caso di progettazione interna sia in caso di progettazione esterna.

Partendo da questo inquadramento, il MIT afferma che:

il DIP può essere ricondotto tra le attività del RUP o tra quelle di collaborazione al RUP;

di conseguenza, la sua redazione può essere valorizzata ai fini della liquidazione degli incentivi tecnici, pur in assenza di un richiamo esplicito nell’allegato I.10 ;

; resta fermo che non sono incentivabili le attività non delegabili del RUP, secondo l’art. 2, comma 1, dell’allegato I.2.

In altre parole, la redazione del DIP rientra nel perimetro dell’art. 45, a condizione che sia svolta come funzione tecnica effettiva e non come attività di natura autoritativa o decisionale.