Incentivi tecnici e redazione del DIP: quando l’attività del RUP può essere valorizzata

Il MIT (Parere n. 3934/2025) chiarisce quando la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) può essere incentivata come funzione tecnica del RUP ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti. Analisi completa, quadro normativo e indicazioni operative per le stazioni appaltanti.

di Redazione tecnica - 15/12/2025

Quadro normativo di riferimento

Per capire perché questa conclusione sia coerente con l’impianto del Codice, vale la pena ripercorrere brevemente la logica della disciplina.

L’art. 41 ridisegna la progettazione dei lavori pubblici attorno a due livelli – PFTE ed esecutivo – ma apre la strada a una fase preliminare strutturata. L’allegato I.7 descrive in modo molto chiaro il ruolo del DOCFAP e del DIP: non semplici documenti introduttivi, ma strumenti attraverso cui la stazione appaltante analizza alternative, definisce obiettivi, comprende vincoli e, soprattutto, orienta la progettazione. È una fase che incide direttamente sui costi, sui tempi e sulla qualità dell’opera.

L’art. 43 aggiunge un ulteriore tassello: quando si utilizza il BIM, il DIP deve integrare anche il capitolato informativo. Questo fa del DIP un documento tecnico a tutti gli effetti, centrale nella gestione informativa dell’intervento.

Parallelamente, l’art. 15 e l’allegato I.2 delineano la funzione del RUP in senso molto ampio. Non solo coordinamento, ma piena responsabilità del completamento dell’intervento, con il compito di svolgere tutte le attività necessarie che non siano attribuite ad altri organi. È una definizione che fotografa bene la realtà operativa, soprattutto nella fase preliminare.

Infine, l’art. 45 e l’allegato I.10 disegnano il sistema degli incentivi, lasciando però un margine fisiologico di adattamento ai regolamenti interni. L’importante è che le attività incentivate siano effettivamente riconducibili alla funzione tecnica e non si trasformino in un modo indiretto di integrare il trattamento economico.

È all'interno di questo equilibrio che si inserisce il parere del MIT.

