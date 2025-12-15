Analisi tecnica del parere

La ricostruzione del MIT si sviluppa in tre passaggi essenziali.

Primo passaggio: DOCFAP e DIP sono atti tecnici preparatori.

Il MIT non si limita a richiamare la normativa, ma sottolinea come questi documenti rappresentino il momento in cui la stazione appaltante definisce in modo chiaro esigenze, obiettivi e criteri progettuali. Una progettazione senza DIP è una progettazione priva di indirizzo. Questo riconoscimento rafforza il legame tra DIP e funzione tecnica.

Secondo passaggio: la redazione del DIP è attività del RUP.

Il Codice attribuisce formalmente questa responsabilità al RUP, confermando che l’elaborazione del documento rientra tra le funzioni tecniche necessarie. È un dato che ha un peso specifico importante: se un’attività è posta in capo al RUP ed è necessaria per avviare la progettazione, il suo carattere tecnico non può essere messo in discussione.

Terzo passaggio: la compatibilità con il sistema degli incentivi.

Il MIT affronta il tema con un approccio sostanziale. L’allegato I.10 non elenca ogni singola attività, ma individua le aree funzionali incentivabili. In questo senso, la redazione del DIP si colloca in continuità con le attività del RUP e con quelle svolte in collaborazione al RUP. La scelta dell’ente di inserirla nel proprio regolamento viene considerata pienamente legittima, purché collocata nel rispetto delle percentuali, delle modalità di riparto e dei limiti strutturali del fondo.

Il MIT chiude il parere richiamando un punto che spesso viene sottovalutato: non tutto ciò che fa il RUP è incentivabile. Le funzioni autoritative, decisionali e non delegabili restano fuori dal campo dell’art. 45. È un confine che va gestito con attenzione nei regolamenti interni, soprattutto quando si struttura la rendicontazione delle attività.