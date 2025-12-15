Incentivi tecnici e redazione del DIP: quando l’attività del RUP può essere valorizzata
Il MIT (Parere n. 3934/2025) chiarisce quando la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) può essere incentivata come funzione tecnica del RUP ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti. Analisi completa, quadro normativo e indicazioni operative per le stazioni appaltanti.
Conclusioni operative
Il nuovo parere del MIT offre un chiarimento importante per chi gestisce la fase preliminare della progettazione e il sistema degli incentivi tecnici.
In estrema sintesi:
- la redazione del DIP è una funzione tecnica del RUP, strettamente legata al corretto avvio della progettazione;
- il DIP può essere incentivato come attività tecnica, anche se non è espressamente menzionato nell’allegato I.10;
- la scelta deve essere disciplinata dal regolamento interno, che deve definire criteri, modalità di riparto e pesatura dell’attività;
- restano escluse dall’incentivazione le attività non delegabili del RUP;
- l’incentivo deve essere commisurato all’attività tecnica effettivamente svolta, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
Per le stazioni appaltanti questo significa poter valorizzare, con maggiore sicurezza, il lavoro svolto internamente nella fase preliminare, riducendo il ricorso a incarichi esterni e migliorando la qualità degli atti di indirizzo. Per i tecnici, significa avere un quadro più chiaro delle attività riconoscibili all’interno del sistema degli incentivi.
