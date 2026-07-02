Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti anche ai dipendenti di una società in house che affiancano gli uffici dell'amministrazione nello svolgimento delle procedure di affidamento?

È sufficiente che tali lavoratori svolgano le stesse attività del personale interno per partecipare alla ripartizione del fondo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 oppure il beneficio resta riservato esclusivamente al personale interno dell'ente?

Su questo tema è intervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la deliberazione n. 56/2026/PAR, che ha recepito integralmente il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14/SSRR/2026/QMIG, chiarendo definitivamente l'ambito soggettivo di applicazione degli incentivi per funzioni tecniche.

La risposta fornita dalla sezione regionale si fonda su un percorso argomentativo che ricostruisce la finalità dell'istituto degli incentivi, la natura giuridica delle società in house e il rapporto che intercorre tra queste ultime e l'amministrazione controllante.

Incentivi per funzioni tecniche e società in house: il parere della Corte dei conti

La vicenda trae origine dalla richiesta di parere presentata da un'Amministrazione, che aveva rappresentato le difficoltà derivanti dalle carenze qualitative e quantitative del proprio personale tecnico e la conseguente necessità di ricorrere alla società in house per supportare la gestione delle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023.

L'ente chiedeva, in particolare, se fosse possibile coinvolgere i dipendenti della società nello svolgimento delle funzioni tecniche previste dall'Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici con riferimento alle procedure di affidamento a terzi e, soprattutto, se agli stessi potessero essere riconosciuti gli incentivi disciplinati dall'art. 45 del Codice.

La questione presentava evidenti profili di interesse generale e, proprio per questo motivo, la Sezione regionale del Lazio ha ritenuto opportuno sospendere la decisione e rimettere il quesito alle Sezioni riunite affinché fosse enunciato un principio di diritto uniforme.

La deliberazione rappresenta quindi l'applicazione dell'indirizzo nomofilattico espresso dalle Sezioni riunite in relazione all'applicazione o meno degli incentivi.

Quando il personale della società in house può supportare l'amministrazione

In primo luogo, i magistrati contabili hanno richiamato l'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, ricordando che le amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori, servizi e forniture anche mediante l'autoproduzione, oppure attraverso affidamenti diretti alle proprie società in house, purché tale scelta sia supportata da una motivata valutazione di convenienza economica e rispetti i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

L'utilizzo del personale della società in house a supporto degli uffici dell'amministrazione rientra infatti nelle modalità organizzative consentite dal Codice dei contratti pubblici.

La questione affrontata riguarda esclusivamente la possibilità di riconoscere a tale personale gli incentivi previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, cosa che la Corte ha escluso espressamente, non potendo considerare la collaborazione con il personale dell'ente quale elemento sufficiente per soddisfare il requisito soggettivo richiesto dalla norma.

Perché l'art. 45 del Codice riguarda soltanto il personale dell'amministrazione

Particolare rilievo assume l'interpretazione dell'espressione "proprio personale" contenuta nell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per individuarne l'esatto significato, la Corte ha ripercorso l'evoluzione dell'istituto degli incentivi per funzioni tecniche, osservando come, pur attraverso le modifiche normative succedutesi nel tempo, la finalità della disciplina sia rimasta sostanzialmente immutata.

Già l'art. 18 della Legge n. 109/1994 e, successivamente, l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedevano infatti un sistema premiale destinato a valorizzare le professionalità interne delle amministrazioni aggiudicatrici, incentivando lo svolgimento delle attività tecniche da parte del personale interno e riducendo, al tempo stesso, il ricorso a professionalità esterne.

Questa impostazione è stata confermata anche dal vigente Codice dei contratti pubblici. La stessa relazione illustrativa del D.Lgs. n. 36/2023 evidenzia che gli incentivi perseguono un duplice obiettivo, ovvero favorire la crescita delle competenze presenti all'interno delle amministrazioni e conseguire un risparmio di spesa limitando il ricorso a incarichi esterni.

Muovendo da questa ricostruzione sistematica, i giudici contabili sono giunti alla conclusione secondo cui il riferimento al "proprio personale" non può essere interpretato come una formula generica riferita a chiunque collabori con l'amministrazione nello svolgimento delle funzioni tecniche, ma individua esclusivamente il personale che con l'amministrazione intrattiene un rapporto di lavoro.

In questa prospettiva assume rilievo anche la modifica introdotta dal correttivo al Codice, che ha sostituito il termine "dipendenti" con "personale". Secondo la Corte, tale intervento lessicale non ha ampliato l'ambito soggettivo della disposizione, poiché la ratio dell'istituto è rimasta invariata e continua a essere quella di valorizzare esclusivamente le professionalità interne dell'amministrazione.

La distinta soggettività della società in house impedisce l'estensione degli incentivi

Il ragionamento sviluppato dalla Corte si fonda anche su un profilo di carattere ordinamentale: sebbene la società in house sia sottoposta al controllo analogo dell'amministrazione partecipante e operi stabilmente nell'interesse di quest'ultima, essa conserva una propria soggettività giuridica, distinta da quella dell'ente controllante. Questo elemento, secondo la Corte, non può essere trascurato quando si individua la platea dei destinatari degli incentivi previsti dall'art. 45 del Codice.

Di conseguenza, anche i rapporti di lavoro instaurati dalla società con i propri dipendenti rimangono autonomi rispetto a quelli dell'amministrazione. I lavoratori della società continuano infatti a essere dipendenti della società stessa, disciplinati da rapporti di diritto privato e non assimilabili al personale dell'ente pubblico.

Ne deriva che l'affiancamento operativo agli uffici dell'amministrazione, così come lo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, non modifica il rapporto giuridico che lega tali lavoratori al proprio datore di lavoro e non consente di considerarli "proprio personale" dell'amministrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il controllo analogo e la stretta integrazione funzionale tra ente e società in house hanno effetti sul modello organizzativo dell'affidamento, ma non determinano alcuna sovrapposizione tra i rispettivi apparati di personale.

Il rischio della doppia remunerazione

A sostegno di questa conclusione, la Corte ha richiamato ulteriori argomenti che rafforzano il percorso interpretativo delineato dalle Sezioni riunite.

Anzitutto, è stato richiamato il consolidato principio secondo cui le norme che attribuiscono trattamenti economici ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria hanno carattere eccezionale e, proprio per questo motivo, devono essere interpretate in senso restrittivo, senza possibilità di estenderne l'applicazione oltre le ipotesi espressamente previste dal legislatore.

Inoltre, il personale della società in house chiamato a supportare gli uffici dell'amministrazione opera nell'ambito di una specifica commessa affidata dall'ente e già remunerata attraverso il rapporto convenzionale che lega la società alla propria amministrazione controllante. Riconoscere anche gli incentivi per funzioni tecniche significherebbe, pertanto, attribuire un ulteriore compenso per attività già retribuite, con il concreto rischio di una duplicazione della remunerazione.

Una simile soluzione finirebbe per alterare la stessa funzione dell'istituto disciplinato dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, che non è quella di incrementare la remunerazione di soggetti esterni all'amministrazione, bensì quella di valorizzare il personale interno chiamato a svolgere le attività tecniche previste dal Codice dei contratti pubblici.

Le conseguenze operative per enti e società in house

La deliberazione consolida definitivamente l'orientamento espresso dalle Sezioni riunite, offrendo alle amministrazioni un quadro interpretativo ormai stabile sull'ambito soggettivo di applicazione degli incentivi per funzioni tecniche.

Viene confermata la piena possibilità per gli enti di ricorrere alle proprie società in house per rafforzare la capacità amministrativa e sopperire alle carenze di personale tecnico, utilizzando i dipendenti della società anche a supporto delle attività disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023, senza che però tale scelta organizzativa produca effetti sulla disciplina degli incentivi prevista dall'art. 45 del Codice.

La collaborazione tra amministrazione e società in house, quindi, non è sufficiente a trasformare i dipendenti della società nel "proprio personale" cui la norma riserva il fondo incentivante. Resta quindi ferma la distinzione tra il piano dell'organizzazione delle attività e quello dei destinatari degli incentivi, criterio cui le stazioni appaltanti dovranno attenersi nella gestione dei fondi destinati alle funzioni tecniche.