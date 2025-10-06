mapei istituzionale
Incentivi funzioni tecniche: il MIT sull’applicabilità alle società in house

Il MIT (parere n. 3707/2025) chiarisce le condizioni per riconoscere gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del Codice dei contratti anche al personale delle società in house

di Redazione tecnica - 06/10/2025

Le società partecipate totalmente pubbliche che operano in affidamento in house possono riconoscere al proprio personale gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)? Quali condizioni devono sussistere perché tali incentivi siano legittimi? E ancora: cosa accade se le attività vengono svolte in autoproduzione senza ricorso al mercato?

Incentivi funzioni tecniche e società in house: il parere del MIT

Il tema degli incentivi alle funzioni tecniche rappresenta da sempre un terreno di confronto complesso. Da un lato, il Codice dei contratti pubblici li configura come strumento per valorizzare il personale interno e contenere il ricorso a consulenze esterne; dall’altro, l’applicazione concreta genera dubbi, soprattutto quando si tratta di soggetti formalmente societari ma di natura pubblica, come le società in house.

Sull’argomento è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3707 del 2 ottobre 2025, ha chiarito se e in quali condizioni le società partecipate possano erogare tali incentivi al proprio personale, richiamando anche la recente giurisprudenza contabile (Corte dei Conti Lombardia, delibera n. 128/2025).

Entrando nel dettaglio, viene posta al MIT la seguente domanda:

Con la presente si richiede se le società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono in servizio pubblico mediante affidamento in house e svolgono la funzione di stazione appaltante (in quanto appaltano lavori, forniture e servizi) sono tenute all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, riconoscendo dunque al personale che svolge le attività tecniche di cui all'allegato I.10, gli incentivi previsti”.

LAVORI PUBBLICI Affidamento in house ANAC MIT Corte dei Conti Codice Appalti 2023 Incentivi funzioni tecniche

INDICE

1
Incentivi funzioni tecniche: il MIT sull’applicabilità alle società in house
2
Incentivi funzioni tecniche e società in house: i limiti
3
Immedesimazione organica e incentivi tecnici
4
Quadro normativo di riferimento
5
Analisi tecnica
6
Conclusioni operative
