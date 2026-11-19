Una norma per risolvere un problema contabile rischia di trasformarsi in un taglio agli incentivi destinati a chi gestisce gli appalti pubblici.

È quanto denuncia ASSORUP, che con una lettera del 16 novembre 2026 a firma del presidente dell'Associazione, Daniele Ricciardi, ha chiesto al Governo di modificare l'art. 68 del disegno di legge di Bilancio 2027, contestando una disposizione che, secondo l'associazione, potrebbe ridurre di oltre il 30% le risorse effettivamente destinate ai RUP e al personale impegnato nelle funzioni tecniche.

A provocare la reazione dell'Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Progetto è la scelta di comprendere negli stanziamenti per gli incentivi anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico delle amministrazioni e l'IRAP, attraverso una norma di interpretazione autentica che punta a superare i contrasti emersi negli ultimi anni.

Una soluzione che, pur rispondendo all'esigenza di uniformare il trattamento contabile di queste somme, rischia di penalizzare il personale delle stazioni appaltanti, proprio mentre il sistema degli appalti pubblici continua a richiedere competenze, responsabilità e capacità organizzative sempre maggiori.

Per ASSORUP, il rischio è che a pagare il prezzo di questa operazione siano proprio i professionisti ai quali lo Stato affida la gestione degli investimenti pubblici. Da qui la richiesta di un intervento durante l'esame parlamentare della Manovra, affinché contributi e IRAP restino a carico dei bilanci delle amministrazioni senza ridimensionare le risorse destinate agli incentivi.

Incentivi per le funzioni tecniche: cosa prevede l'art. 68 della Manovra 2027

L'art. 68 non modifica direttamente le percentuali degli incentivi previste dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, ma introduce una norma di interpretazione autentica che riguarda le risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche, richiamando anche l'art. 113, comma 2, del precedente D.Lgs. n. 50/2016.

La scelta nasce dalla necessità di superare le differenti interpretazioni emerse sul trattamento degli oneri a carico delle amministrazioni e, in particolare, dell'IRAP. Il Governo intende stabilire che tali costi debbano essere considerati già compresi nelle risorse stanziate per gli incentivi, seguendo l'impostazione sostenuta dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il ricorso a una disposizione interpretativa merita attenzione perché il legislatore non si limita a modificare una disciplina per il futuro, ma interviene per stabilire quale significato debba essere attribuito a norme già vigenti, comprese quelle contenute nel precedente Codice dei contratti pubblici.

Il risultato, tuttavia, potrebbe essere diverso da quello che una semplice lettura contabile lascia immaginare. Quando lo stanziamento rimane invariato e al suo interno devono trovare copertura anche gli oneri del datore di lavoro, diminuisce necessariamente la quota disponibile per la remunerazione delle attività incentivabili. È proprio sulla differenza tra risorse complessivamente stanziate e somme effettivamente distribuibili che si concentra la contestazione di ASSORUP.

La disposizione contiene anche una clausola di salvaguardia per il passato, escludendo il recupero dell'eventuale IRAP precedentemente sostenuta dalle amministrazioni e facendo salvi gli effetti già prodotti a favore del personale. Una previsione che limita le conseguenze sui rapporti già definiti, ma non elimina le preoccupazioni per l'applicazione della disciplina una volta approvata la Manovra.

Incentivi RUP, perché ASSORUP chiede di modificare il ddl di Bilancio 2027

Nella lettera inviata al Governo, ASSORUP richiama il ruolo svolto dai responsabili unici del progetto nella realizzazione degli investimenti pubblici, ricordando che dal 2023 una comunità di circa 144 mila funzionari e dirigenti, distribuiti in 29 mila stazioni appaltanti, ha gestito contratti per un volume di 1.734 miliardi di euro.

Numeri che l'associazione utilizza per richiamare l'attenzione sulle responsabilità affidate al personale pubblico e sulla difficoltà di conciliare la crescente complessità delle procedure con una possibile riduzione degli incentivi. «Non chiediamo di tutelare un privilegio», scrive ASSORUP, sostenendo che le risorse destinate alle funzioni tecniche rappresentano il riconoscimento delle competenze e delle responsabilità assunte dai dipendenti.

Da qui la richiesta di modificare l'art. 68, mantenendo contributi previdenziali e IRAP a carico dei bilanci delle amministrazioni.

L'associazione richiama anche gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, sollevando dubbi sulla possibilità di qualificare determinate somme come trattamento economico accessorio e, contemporaneamente, utilizzarle per coprire oneri propri del datore di lavoro pubblico. Nella lettera, ASSORUP richiama inoltre i recenti orientamenti della Corte dei conti, ritenendo che la soluzione proposta dal Governo se ne discosti.

I dubbi di legittimità costituzionale rappresentano una contestazione formulata dall'associazione, che dovrà essere valutata alla luce del testo definitivo della disposizione e del quadro normativo applicabile.

Incentivi tecnici e oneri a carico delle amministrazioni: quali conseguenze per i RUP

La vicenda mette in evidenza una difficoltà che accompagna da tempo la disciplina degli incentivi tecnici: conciliare le esigenze della contabilità pubblica con la funzione premiale attribuita dal Codice dei contratti a queste risorse.

L'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 collega gli incentivi allo svolgimento delle attività tecniche indicate nell'Allegato I.10, nell'ambito di un sistema che dovrebbe valorizzare le competenze interne e sostenere l'organizzazione delle stazioni appaltanti. La previsione di un limite alle risorse incentivanti risponde a esigenze di controllo della spesa, ma la scelta di comprendervi anche gli oneri a carico delle amministrazioni modifica il rapporto tra stanziamento e remunerazione.

Il punto sollevato da ASSORUP riguarda quindi gli effetti che un'interpretazione legislativa può produrre sugli incentivi destinati al personale e, indirettamente, sulla capacità delle amministrazioni di valorizzare le professionalità impegnate nella gestione dei contratti pubblici.

Resta da capire se, durante l'esame parlamentare della Manovra, il Governo intenderà accogliere la richiesta di ASSORUP oppure confermare una soluzione che, per risolvere una controversia sul trattamento contabile degli incentivi, rischia di ridurre proprio le risorse destinate a remunerare le responsabilità di chi gestisce i contratti pubblici.