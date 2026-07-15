La disposizione consente, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in presenza delle condizioni previste dalla legge, di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale.

Il punto di partenza del ragionamento è rappresentato dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023. Secondo la Corte, la finalità degli incentivi per le funzioni tecniche è quella di valorizzare il capitale umano interno delle amministrazioni, favorire l'accrescimento delle professionalità e incentivare lo svolgimento delle attività tecniche da parte del personale dipendente, limitando il ricorso a professionalità esterne.

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