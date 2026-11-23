Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 remunerano attività che possono essere affidate anche a soggetti già collocati in pensione, ma il loro riconoscimento diventa problematico quando queste vengono svolte nell'ambito di un incarico che la legge consente di conferire soltanto a titolo gratuito.

Situazione che può verificarsi negli enti locali, dove un pensionato incaricato come responsabile di settore può essere chiamato a svolgere anche le funzioni di RUP, con il dubbio se gli incentivi previsti dal Codice possano essere corrisposti nonostante il divieto di remunerazione.

Su questa possibilità si è pronunciata la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con la deliberazione n. 139/2026/PAR, esaminando il caso di un responsabile di settore in quiescenza al quale erano state attribuite anche le funzioni di RUP per interventi finanziati dal PNRR.

Incentivi al RUP pensionato: il caso dell'incarico gratuito

La richiesta di parere è stata presentata da un Comune che ha prospettato il caso di un soggetto già collocato in quiescenza, incaricato gratuitamente come responsabile di settore e titolare di Elevata Qualificazione (EQ) con funzioni gestionali, al quale vengano attribuite anche le funzioni di RUP per interventi finanziati dal PNRR.

Il Comune ha chiesto se tale soggetto possa partecipare al riparto degli incentivi tecnici previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, considerando che le funzioni di Responsabile unico del progetto rientrano tra le attività incentivabili, mentre l'incarico di responsabile di settore è stato conferito a titolo gratuito in applicazione della disciplina sugli incarichi ai pensionati.

Incarichi ai pensionati nella PA: divieti, gratuità e durata

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, successivamente modificato dal D.L. n. 90/2014 e dalla Legge n. 124/2015, che ha progressivamente limitato la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi retribuiti a soggetti già collocati in pensione.

La disposizione vieta di attribuire a lavoratori pubblici o privati in quiescenza incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e determinate cariche negli organi di governo delle amministrazioni e degli enti controllati, consentendone tuttavia il conferimento a titolo gratuito. Per gli incarichi dirigenziali e direttivi è previsto anche un limite di durata non superiore a un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo presso la stessa amministrazione, mentre resta ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute, purché documentate e contenute nei limiti stabiliti dall'ente.

Nella ricostruzione della Sezione siciliana, le modifiche introdotte a partire dal 2014 rispondono alla volontà del legislatore di contenere la spesa pubblica e favorire il ricambio generazionale, evitando che il conferimento di nuovi incarichi diventi uno strumento attraverso il quale le amministrazioni continuano ad avvalersi di personale pensionato, attribuendogli responsabilità e trattamenti economici che potrebbero essere destinati a nuove professionalità.

La giurisprudenza contabile ha più volte affrontato questa disciplina, sottolineando come i divieti debbano essere interpretati in modo rigoroso, anche per impedire che incarichi formalmente gratuiti nascondano rapporti sostanzialmente retribuiti. La natura giuridica del rapporto, del resto, non è sufficiente a stabilire se un incarico rientri tra quelli vietati, dovendosi considerare le attività effettivamente affidate e le responsabilità esercitate.

Per gli incarichi che la legge consente soltanto gratuitamente, il divieto di remunerazione riguarda quindi l'intera prestazione, senza possibilità di riconoscere compensi ulteriori collegati alle funzioni svolte.

Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: attività incentivabili e diritto al compenso

L'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 ha riorganizzato la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche già prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ampliando le attività incentivabili e semplificando le modalità di attribuzione delle somme, pur mantenendo la finalità di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e favorire lo svolgimento delle attività tecniche con personale proprio, limitando il ricorso a prestazioni esterne.

Tra le attività individuate dall'Allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023 sono comprese anche quelle del Responsabile unico del progetto, per le quali il Codice prevede la possibilità di attribuire gli incentivi secondo le condizioni stabilite dalla normativa e i criteri di riparto adottati dall'amministrazione, previa verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni.

Il riconoscimento economico è quindi collegato alle attività esercitate, ma la loro inclusione tra quelle incentivabili non attribuisce automaticamente il diritto al compenso, soprattutto quando il soggetto incaricato è sottoposto a limitazioni derivanti dalla disciplina del rapporto con l'amministrazione.

La natura remunerativa degli incentivi trova conferma anche nell'art. 17, comma 1, lettera h), del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2022-2024, richiamato nella deliberazione, che comprende espressamente gli incentivi previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 tra i compensi aggiuntivi riconoscibili ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione.

Perché il RUP pensionato non può percepire gli incentivi tecnici

La risposta al quesito è stata negativa perché gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono compensi aggiuntivi per le attività svolte dal personale delle amministrazioni pubbliche e, come tali, non possono essere corrisposti a chi esercita le medesime funzioni nell'ambito di un incarico soggetto all'obbligo di gratuità previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012.

Nel caso esaminato, le funzioni di RUP sono svolte nell'ambito dell'incarico gratuito di responsabile di settore, con la conseguenza che il riconoscimento degli incentivi finirebbe per remunerare attività comprese in un rapporto per il quale la legge esclude qualsiasi compenso.

La Sezione ha richiamato la finalità antielusiva della disciplina sugli incarichi ai pensionati, osservando che la gratuità non può essere aggirata attraverso il pagamento di somme formalmente riferite a specifiche attività, quando queste siano comunque svolte nell'esercizio delle responsabilità affidate all'incaricato.

L'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le condizioni per attribuire gli incentivi tecnici, senza consentire alle amministrazioni di superare i divieti di remunerazione previsti da altre disposizioni legislative. La qualificazione degli incentivi come compensi aggiuntivi, confermata anche dalla disciplina contrattuale delle Elevate Qualificazioni, esclude quindi che possano essere considerati somme autonome rispetto al trattamento economico dell'incaricato.

RUP in quiescenza e progetti PNRR: il vincolo di gratuità resta

Il quesito riguardava le funzioni di RUP svolte per interventi finanziati dal PNRR, per i quali le amministrazioni possono avvalersi di personale già collocato in quiescenza secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile.

La Sezione ha ricordato che la disciplina sugli incarichi ai pensionati è stata oggetto, nel tempo, di modifiche e deroghe mirate, alcune delle quali legate alle esigenze di attuazione del PNRR, ma ha risolto il quesito applicando il vincolo di gratuità previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, senza individuare nella destinazione delle attività ai progetti del Piano una ragione per riconoscere gli incentivi.

La risposta negativa riguarda quindi anche le funzioni di RUP esercitate nell'ambito degli interventi PNRR, quando siano comprese in un incarico gratuito di responsabile di settore, senza che il parere abbia sviluppato una valutazione generale sulle diverse discipline speciali introdotte per l'attuazione del Piano.

Incarichi gratuiti ai pensionati: quali spese si possono rimborsare?

L'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 consente il rimborso delle spese sostenute dal pensionato incaricato gratuitamente, purché siano debitamente rendicontate e rispettino i limiti stabiliti dall'amministrazione, evitando così che il soggetto debba sostenere personalmente i costi affrontati per l'esercizio delle funzioni affidate.

Richiamando la precedente deliberazione n. 147/2024/VSGO, i magistrati hanno precisato che le somme rimborsate devono corrispondere a spese effettivamente sostenute e documentate, poiché il riconoscimento di importi forfettari potrebbe nascondere una forma di remunerazione, trasformando un incarico formalmente gratuito in un rapporto sostanzialmente retribuito.

Gli incentivi tecnici, invece, remunerano l'attività svolta e non rappresentano il rimborso di una spesa sostenuta dall'incaricato, motivo per cui la loro corresponsione resta incompatibile con il vincolo di gratuità previsto dalla disciplina sugli incarichi ai pensionati.

Liquidazione degli incentivi tecnici: le verifiche sull'incarico

La risposta della Corte è stata quindi negativa: la verifica dei presupposti per il pagamento degli incentivi non può quindi esaurirsi nell'accertamento delle attività effettivamente svolte e della loro inclusione tra quelle individuate dall'Allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023, ma deve comprendere anche il regime giuridico ed economico dell'incarico, dal quale possono derivare limitazioni che impediscono la liquidazione delle somme.

Nel caso del pensionato incaricato gratuitamente come responsabile di settore, al quale siano attribuite anche le funzioni di RUP, il divieto di remunerazione previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 impedisce il riconoscimento degli incentivi tecnici, anche per interventi finanziati dal PNRR.

Il parere resta circoscritto a questa fattispecie e non contiene una valutazione generale su tutte le tipologie di incarichi tecnici che possono essere conferiti a soggetti in quiescenza, per le quali l'eventuale riconoscimento di compensi deve essere esaminato alla luce della specifica disciplina applicabile al rapporto.

La verifica da parte delle stazioni appaltanti del titolo giuridico dell'incarico diventa quindi parte integrante del procedimento di liquidazione degli incentivi, affinché il riconoscimento economico delle attività tecniche avvenga nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento.