L’incompatibilità del collaudatore degli impianti impedisce di indicare in gara lo stesso professionista anche come coordinatore della sicurezza? Il divieto del Codice per chi collauda vale già quando si presenta l’offerta in gara? Con il bando che tace, la stazione appaltante può escludere il raggruppamento?

Il problema nasce quando l’incompatibilità del collaudatore, che il Codice dei contratti detta per chi riceve l’incarico di collaudo, incontra un bando per servizi di ingegneria che chiede di indicare già in gara, nome per nome, il gruppo di lavoro destinato a seguire l’esecuzione. Con questo confine si misura il TAR Lazio nella sentenza n. 17857 del 12 novembre 2026, chiamato a decidere se una stazione appaltante possa escludere dalla gara un raggruppamento che aveva indicato lo stesso professionista come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e come collaudatore tecnico funzionale degli impianti.

Per il RUP che prepara un disciplinare di questo tipo la domanda è fin dove possa spingersi, già in fase di ammissione, il controllo sui nomi del gruppo di lavoro, e quanto pesino i pareri del MIT e le pronunce che l’amministrazione può citare a sostegno. Per il raggruppamento escluso conta invece capire quale valore abbia il disciplinare, con quello che dice e con quello che non dice, di fronte a una norma del Codice.

Incompatibilità tra CSE e collaudatore degli impianti: la vicenda

Tutto si è giocato su un nome scritto due volte. Nella domanda di partecipazione un raggruppamento temporaneo costituendo aveva messo lo stesso professionista nelle caselle del CSE e del collaudatore degli impianti, entrambi previsti tra i requisiti di idoneità professionale del disciplinare, in una gara europea a procedura aperta bandita ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023. La procedura, divisa in numerosi lotti, puntava a un accordo quadro, con un operatore per lotto, per i servizi di ingegneria dell’ufficio di direzione dei lavori e delle altre figure dell’esecuzione di grandi opere pubbliche.

Quel doppio incarico ha portato all’esclusione del raggruppamento da quattro lotti. Esaminata la documentazione amministrativa, la stazione appaltante ha ritenuto mancante il requisito, richiamando i pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) n. 2459/2024 e n. 3687/2025, una sentenza del TAR Puglia (n. 85/2026), la relazione illustrativa al Codice e la regola del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) sulla non cumulabilità degli incarichi.

L’istanza di autotutela non ha cambiato le cose. Nella nota di conferma la stazione appaltante ha precisato che il collaudo era quello tecnico funzionale degli impianti e ha richiamato le incompatibilità del Codice per chi collauda e la terzietà del collaudatore. Per l’amministrazione il divieto non doveva essere scritto nel bando, perché la lex specialis, cioè le regole fissate da bando e disciplinare, va integrata con la norma primaria.

La mandataria del raggruppamento ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, la nota, contestando la violazione del disciplinare e della tassatività delle cause di esclusione, l’errata applicazione delle norme sulle incompatibilità invocate, il travisamento dei pareri ministeriali e la sproporzione di un’esclusione formale. Ha chiesto anche l’inefficacia degli eventuali contratti e il risarcimento.

Collaudo e incompatibilità: cosa prevedono gli artt. 114 e 116 del Codice dei contratti

Il perimetro normativo è segnato dall’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il cui comma 4 prevede che nei contratti fino a 1 milione di euro, in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori svolga anche le funzioni di CSE se possiede i requisiti richiesti dalla normativa sulla sicurezza.

L’incompatibilità del collaudatore è invece il divieto, posto dall’art. 116, comma 6, del Codice dei contratti, di affidare l’incarico di collaudo o di verifica di conformità a determinate categorie di soggetti, tra cui chi ha comunque svolto o svolge attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. Quest’ultima ipotesi, alla lettera d), riproduce, come ricorda la sentenza, l’art. 102, comma 7, lett. d), del previgente D.Lgs. n. 50/2016.

L’art. 67 del d.P.R. n. 380/2001, dedicato al collaudo statico, richiede al comma 2 che il collaudo sia eseguito da un ingegnere o da un architetto iscritto all’albo da almeno dieci anni, «che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera». Sul fronte della partecipazione, le cause di esclusione automatica e non automatica stanno negli artt. 94 e 95, mentre l’art. 100 regola i requisiti di ordine speciale, a partire dall’idoneità professionale.

Incompatibilità del collaudatore e requisiti di partecipazione: quando il bando può anticipare il divieto?

Il punto fermo da cui partono i giudici è l’identità delle figure in gioco. L’art. 114 del Codice e l’art. 67, comma 2, del Testo unico edilizia riguardano la coincidenza tra direttore dei lavori e CSE e il collaudo statico, non il cumulo tra CSE e collaudatore degli impianti, e sono quindi inconferenti.

Quanto all’art. 116, comma 6, il TAR osserva che la norma, per collocazione sistematica e tenore letterale, riguarda la successiva fase di esecuzione, al pari dell’art. 114, comma 4. Per i giudici l’incompatibilità del collaudatore, con l’eventuale divieto di cumulo soggettivo che ne deriva, non anticipa la separazione dei ruoli alla fase di ammissione e non integra, per ciò solo, un requisito di partecipazione paragonabile a quelli degli artt. 94, 95 e 100. Le censure del raggruppamento sulle norme poste a base dell’esclusione sono quindi fondate.

A sostegno i giudici richiamano l’orientamento ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6984/2026), per cui i requisiti di esecuzione non sono di norma necessari per partecipare, salvo che la lex specialis li consideri tali o li valorizzi nel punteggio dell’offerta tecnica. Per il TAR il bando può farlo configurandoli come elementi essenziali dell’offerta, la cui mancanza può determinare l’esclusione.

Nel caso esaminato quella previsione manca. L’unica clausola della lex specialis richiamata nell’esclusione, sull’idoneità professionale, non vieta il cumulo, e l’obbligo di estraneità all’opera riguarda testualmente il solo collaudatore statico in corso d’opera, senza essere ripetuto per quello degli impianti, come conferma il capitolato speciale. Da qui anche l’illogicità della motivazione dell’esclusione.

Per completezza il TAR aggiunge che neppure gli altri atti richiamati reggono l’esclusione. La sentenza del TAR Puglia riguardava l’art. 114, comma 4, ed è stata riformata dal Consiglio di Stato appena ricordato, mentre il parere del MIT invocato trattava il cumulo tra CSE e collaudatore statico, che è un incarico diverso.

Gruppo di lavoro nei servizi di ingegneria: cosa deve verificare la stazione appaltante

Per il RUP la pronuncia ha un perimetro preciso. Non afferma che il cumulo tra CSE e collaudatore degli impianti sia ammesso in esecuzione, né stabilisce se il CSE svolga la vigilanza della lettera d); si ferma a escludere che quel divieto, senza una previsione della lex specialis, si traduca in una causa di esclusione dalla gara. Il controllo si sposta così, nella logica della sentenza, al conferimento dell’incarico di collaudo.

Il parere MIT n. 3687/2025 sull’incompatibilità tra CSE e collaudatore statico, ripreso anche dal CNI, richiama la giurisprudenza penale sull’«alta vigilanza» del CSE e afferma l’incompatibilità con il collaudo statico quando il coordinamento della sicurezza è svolto dal direttore dei lavori. Negli altri casi tocca alla stazione appaltante accertare caso per caso, all’atto della nomina, se il professionista abbia svolto vigilanza o controllo sul contratto, anche alla luce dell’art. 16 sul conflitto di interessi. La pronuncia non affronta il profilo, che può riguardare anche il collaudatore degli impianti.

Per chi scrive il bando, una separazione di ruoli che debba valere già in ammissione va resa esplicita figura per figura, come il disciplinare ha fatto per il collaudatore statico. Per chi compone il gruppo di lavoro conta, in una prospettiva di sistema, che il Consiglio di Stato (sentenza n. 6984/2026), nel caso del cumulo tra direttore dei lavori e CSE, abbia considerato una mera modulazione dei ruoli, senza modifica dell’offerta tecnica, l’affidamento in esecuzione dell’incarico di CSE a un altro professionista abilitato già indicato in gara.

La tesi dell’eterointegrazione, che la sentenza non esamina, perde così fondamento sul piano sistematico, perché manca una regola di partecipazione da importare nel bando.

Esclusione dalla gara per incompatibilità del collaudatore: le conclusioni operative

In conclusione, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, e ha annullato gli atti di esclusione del raggruppamento dai quattro lotti, compresa la nota di conferma resa in autotutela, senza statuizioni sugli eventuali contratti attuativi né sul risarcimento.

Ne derivano alcune indicazioni operative da non sottovalutare:

la stazione appaltante che intende far valere in gara un’incompatibilità dell’esecuzione ha interesse a prevederla espressamente nella lex specialis, figura per figura, nelle forme ammesse dalla giurisprudenza richiamata dal TAR;

l’operatore economico escluso per un cumulo di ruoli nel gruppo di lavoro ha buone ragioni per contestare il provvedimento quando l’amministrazione si appoggia soltanto a una norma dell’esecuzione che il disciplinare non ha tradotto in requisito.

La decisione si allinea alla linea tracciata dal Consiglio di Stato sul cumulo tra direttore dei lavori e CSE e, anche se la pronuncia non lo dice, è coerente con la tassatività delle cause di esclusione dell’art. 10 del Codice. Il nome scritto nel gruppo di lavoro resta così un impegno da verificare quando l’incarico prende forma.

L’art. 116, comma 6, del Codice dei contratti è un requisito di partecipazione alla gara?

Secondo il TAR Lazio (sentenza n. 17857/2026), di per sé no. I divieti di affidare l’incarico di collaudo che la norma prevede, come quello per chi ha svolto vigilanza o direzione sul contratto, riguardano la fase di esecuzione e contano in gara solo se la lex specialis li configura come requisito di partecipazione o li valorizza nel punteggio dell’offerta tecnica

In esecuzione, il coordinatore della sicurezza può fare anche il collaudatore degli impianti dello stesso contratto?

La sentenza n. 17857/2026 del TAR Lazio non lo stabilisce, perché si limita a escludere che quel cumulo, indicato in gara, giustifichi l’esclusione se il disciplinare non lo vieta. La compatibilità va verificata al conferimento dell’incarico, alla luce dei divieti dell’art. 116, comma 6, del Codice dei contratti, tra cui quello per chi ha svolto vigilanza o direzione sul contratto

La clausola del bando sul collaudatore statico vale anche per il collaudatore degli impianti?

Nel caso deciso dal TAR Lazio (sentenza n. 17857/2026) no, perché il disciplinare riferiva l’obbligo di estraneità all’opera al solo collaudatore statico e la lettera sul collaudatore tecnico funzionale degli impianti non lo ripeteva. Resta ferma, al conferimento dell’incarico, la verifica delle incompatibilità previste dal Codice.

Incompatibilità del collaudatore in gara: le domande più frequenti