Quali sono le cause della crescente confusione normativa che circonda le inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013? Lo strumento delineato nel 2013 è ancora in grado di garantire l’imparzialità amministrativa e prevenire i conflitti di interesse?

Inconferibilità incarichi, la segnalazione di ANAC

Ha risposto a queste domande l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell’atto di segnalazione n. 3 del 23 luglio 2025 In materia di applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”.

Il D.Lgs. n. 39/2013 è stato introdotto in attuazione della Legge n. 190/2012 (Legge Severino) per definire un sistema di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi nella pubblica amministrazione. L’obiettivo era chiaro: impedire che la vicinanza politica o l’esperienza in enti controllati potesse trasformarsi in canale preferenziale per incarichi amministrativi, alterando imparzialità, trasparenza e separazione tra politica e gestione.

Tuttavia, a distanza di oltre dieci anni, l’ANAC ha rilevato che il disegno originario è stato indebolito da una serie di modifiche legislative non coordinate, culminate nella sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024, che ha dichiarato l’incostituzionalità di una parte del sistema. Da qui l’Atto di segnalazione n. 3 del 23 luglio 2025, con cui l’Autorità propone una revisione complessiva del decreto.