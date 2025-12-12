Tra il 2024 e il 2025 il sistema delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 è stato oggetto di interventi sostanziali, che ne hanno modificato ambiti applicativi, esenzioni e condizioni operative.

Queste novità, unite a pronunce significative del giudice amministrativo, hanno inciso in modo rilevante sull’architettura complessiva della disciplina, rendendo necessario un aggiornamento coordinato delle funzioni di vigilanza esercitate tanto dall’ANAC quanto dagli organismi interni alle amministrazioni, agli enti pubblici e agli enti in controllo pubblico.

Incompatibilità e inconferibilità incarichi: la nuova Delibera ANAC

Da questa esigenza nasce la delibera ANAC del 26 novembre 2025, n. 464, con la quale l’Autorità fornisce un quadro aggiornato e coerente, superando indicazioni non più adeguate e recependo l’orientamento giurisprudenziale maturato negli ultimi anni. Il testo, pienamente integrato con il PNA 2025, delinea un modello di vigilanza articolato su due livelli - interno ed esterno - chiarendo ruoli, responsabilità e flussi procedimentali.

Le modifiche principali riguardano:

l’art. 4, con la revisione del periodo di raffreddamento e l’introduzione di una causa espressa di esclusione dell’inconferibilità in caso di incarichi occasionali, non esecutivi o di controllo;

l’art. 7, prima ridefinito dalla Corte costituzionale e poi completamente abrogato;

l’art. 12, con una nuova ipotesi di non applicabilità dell’incompatibilità ai dirigenti di ruolo della stessa amministrazione conferente.

Si tratta di interventi che impongono un adeguamento delle prassi amministrative e una rivisitazione dei compiti attribuiti agli attori del sistema di prevenzione della corruzione.