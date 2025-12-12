Inconferibilità e incompatibilità incarichi: ANAC ridisegna vigilanza e accertamento
Un quadro aggiornato sul sistema di controlli previsti dal d.lgs. 39/2013 alla luce delle modifiche normative 2024-2025 e della recente giurisprudenza
Gli obiettivi della delibera
La delibera persegue tre obiettivi principali:
- aggiornare le indicazioni precedenti alla luce delle modifiche normative e dell’evoluzione giurisprudenziale;
- definire con maggiore precisione i rapporti tra vigilanza esterna (ANAC) e vigilanza interna (RPCT);
- descrivere il flusso di attività relativo alle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. 39/2013, dalla loro acquisizione alla verifica, fino alle conseguenze in caso di mendacio.
Uno dei profili più significativi riguarda la natura giuridica del provvedimento di accertamento dell’ANAC, chiarita dalla sentenza Consiglio di Stato n. 126/2018. L’atto non integra una semplice valutazione, ma un provvedimento costitutivo, idoneo a produrre effetti immediati: gli enti sono tenuti ad adeguarsi, salvo impugnazione davanti al giudice amministrativo.
Particolare attenzione è riservata al ruolo dei RPCT, i cui compiti vengono ricostruiti in un quadro unitario: dalla contestazione dell’inconferibilità o dell’incompatibilità alla dichiarazione della nullità, fino alla gestione dei profili sanzionatori nei confronti dell’organo conferente.
Documenti Allegati
