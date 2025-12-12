Inconferibilità e incompatibilità incarichi: ANAC ridisegna vigilanza e accertamento
Un quadro aggiornato sul sistema di controlli previsti dal d.lgs. 39/2013 alla luce delle modifiche normative 2024-2025 e della recente giurisprudenza
Il perimetro della vigilanza ANAC
L’art. 16 del d.lgs. 39/2013 attribuisce all’ANAC un potere di vigilanza che può esplicarsi attraverso interventi cautelari, come la sospensione della procedura di conferimento, o tramite l’accertamento di specifiche fattispecie, anche su segnalazione di terzi o del RPCT.
Nel secondo caso, l’azione si conclude con un provvedimento che accerta la nullità dell’atto di conferimento, con effetti immediati per l’ente, che deve attivarsi attraverso il RPCT per l’adozione degli atti conseguenti.
Il ruolo dei RPCT: vigilanza interna e atti conseguenti
La delibera dedica particolare attenzione ai compiti dei Responsabili anticorruzione, primo presidio applicativo della disciplina.
A loro è richiesto di:
- avviare il procedimento interno quando emergano elementi di
inconferibilità o incompatibilità;
garantire il contraddittorio;
- dichiarare la nullità del conferimento in caso di inconferibilità;
- contestare l’incompatibilità, assegnando il termine di quindici giorni per l’opzione;
- attivare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’organo conferente;
- trasmettere la segnalazione ad ANAC.
Il documento richiama inoltre la necessità che il RPCT operi in condizioni di autonomia e indipendenza, soprattutto quando destinatari dei provvedimenti sono organi apicali.
Dichiarazioni di insussistenza
Un’altra parte rilevante riguarda la gestione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.
La delibera invita le amministrazioni a:
- definire procedure chiare nel PIAO o nel PTPCT;
- fornire informative preventive ai soggetti interessati;
- verificare puntualmente le dichiarazioni rese;
- pubblicarle tempestivamente nella sezione Trasparenza;
- intervenire in caso di mendacio secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 5.
È inoltre valorizzata la possibilità di richiedere all’ANAC un parere preventivo nei casi più complessi.
