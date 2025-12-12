sed edilizia espositori
Inconferibilità e incompatibilità incarichi: ANAC ridisegna vigilanza e accertamento

Un quadro aggiornato sul sistema di controlli previsti dal d.lgs. 39/2013 alla luce delle modifiche normative 2024-2025 e della recente giurisprudenza

di Redazione tecnica - 12/12/2025

Conclusioni operative

La delibera consente di disporre di un quadro maggiormente definito e coerente nella gestione delle inconferibilità e incompatibilità, rafforzando il coordinamento tra Autorità e amministrazioni.

L’ANAC conferma la natura provvedimentale dei propri accertamenti e chiarisce l’obbligo per gli enti di conformarsi alle sue determinazioni, salvo impugnazione.

In un sistema normativo che rimane articolato e non sempre intuitivo, il documento rappresenta uno strumento utile per orientare l’azione amministrativa, assicurando maggiore uniformità nell’applicazione della disciplina e un più solido presidio di imparzialità e trasparenza.

INDICE

1
Inconferibilità e incompatibilità incarichi: ANAC ridisegna vigilanza e accertamento
2
Gli obiettivi della delibera
3
Vigilanza ANAC, ruolo RPCT e dichiarazioni di insussistenza
4
Conclusioni operative
