Conclusioni operative

La delibera consente di disporre di un quadro maggiormente definito e coerente nella gestione delle inconferibilità e incompatibilità, rafforzando il coordinamento tra Autorità e amministrazioni.

L’ANAC conferma la natura provvedimentale dei propri accertamenti e chiarisce l’obbligo per gli enti di conformarsi alle sue determinazioni, salvo impugnazione.

In un sistema normativo che rimane articolato e non sempre intuitivo, il documento rappresenta uno strumento utile per orientare l’azione amministrativa, assicurando maggiore uniformità nell’applicazione della disciplina e un più solido presidio di imparzialità e trasparenza.