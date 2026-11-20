L'indennità di occupazione d'urgenza non cessa di maturare con l'emanazione del decreto di esproprio, ma è dovuta sino al deposito dell'indennità di espropriazione. È questo, a partire dal 2019, l'indirizzo costante della Corte di Cassazione, da ultimo ribadito dall'ordinanza n. 18285 del 2026.

Lo iato tra spossessamento e indennizzo

Concepito come strumento eccezionale, l'art. 22-bis del d.P.R. 327/2001 è divenuto, nella prassi delle opere pubbliche e segnatamente di quelle a sviluppo lineare, il canale ordinario di acquisizione delle aree. All'immissione in possesso segue l'apertura del cantiere; il decreto di esproprio sopravviene a distanza di anni; l'indennità definitiva, ove la stima sia contestata, talora ancora più tardi. In questo intervallo il proprietario ha già perduto il godimento del bene senza averne conseguito il prezzo, ed è all'indennità di occupazione che l'ordinamento affida la compensazione di tale squilibrio.

Per lungo tempo si è ritenuto che essa cessasse con il decreto di esproprio, ossia con il trasferimento della proprietà all'ente. La soluzione, per quanto intuitiva, non trova tuttavia riscontro nel comma 5 dell'art. 22-bis, che fa decorrere l'indennità sino alla «corresponsione» dell'indennità di espropriazione. Su questo dato testuale la giurisprudenza di legittimità ha edificato una regola ormai consolidata, le cui implicazioni investono in egual misura le amministrazioni, i proprietari e i tecnici chiamati alla stima.

Né si tratta di una questione meramente teorica. L'indennità di occupazione corrisponde, su base annua, a un dodicesimo dell'indennità di esproprio, vale a dire a circa l'8,33 per cento: un saggio di gran lunga superiore a quello dell'interesse legale, fissato per il 2026 all'1,6 per cento. Ciascun mese che separa il decreto dal deposito ha dunque un costo determinato per l'espropriante e un valore altrettanto determinato per l'espropriato.

Il quadro normativo

L'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, assente nella versione originaria del testo unico, vi è stata introdotta dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. Il comma 1 la ammette quando l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire il previo contraddittorio sull'indennità previsto dall'art. 20, commi 1 e 2: in tale evenienza può essere emanato un decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e dispone l'occupazione anticipata dei beni. Il comma 2 estende l'istituto, a prescindere dalla dimostrazione della particolare urgenza, agli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alle procedure che coinvolgono più di cinquanta destinatari.

Il contraddittorio, peraltro, non è soppresso ma differito. Nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso il proprietario può presentare osservazioni e documenti, secondo l'avvertenza che deve figurare nel decreto (comma 1); ove condivida l'indennità, ha diritto a un acconto pari all'80 per cento, secondo le modalità dell'art. 20, comma 6 (comma 3). Il decreto deve essere eseguito, nelle forme dell'art. 24, entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua emanazione (comma 4), e perde efficacia qualora il decreto di esproprio non sia emanato entro il termine di cui all'art. 13 (comma 6).

È il comma 5 la disposizione che qui rileva. Per il periodo compreso tra l'immissione in possesso e la «data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria» è dovuta l'indennità di occupazione, da computarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1: un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto per l'esproprio dell'area per ciascun anno di occupazione e, per ogni mese o frazione di mese, un dodicesimo dell'importo annuo. Il dies a quo è ancorato a un dato di fatto, il verbale di immissione in possesso; il dies ad quem è invece il punto sul quale si è a lungo controverso.

Dal decreto al deposito: l'evoluzione della giurisprudenza

L'orientamento tradizionale si era formato nel vigore della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (art. 70) e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (art. 20): l'indennità di occupazione cessava alla scadenza del termine di efficacia dell'occupazione, con la restituzione del bene ovvero con l'atto traslativo della proprietà, fosse esso il decreto di esproprio o la cessione (Cass. 29 novembre 2006, n. 25364; Cass. 23 settembre 2009, n. 20446). Ancora nel 2017 la Cassazione aveva esteso la medesima regola all'art. 22-bis (Cass. 9 agosto 2017, n. 19758). Quell'orientamento conserva comunque il proprio campo di applicazione per le procedure nelle quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima del 30 giugno 2003, alle quali il testo unico non si applica (art. 57).

Il mutamento di indirizzo si deve a Cass. 11 dicembre 2019, n. 32415. La Corte muove da una premessa di ordine sistematico: l'acquisto della proprietà da parte dell'ente costituisce l'effetto di una fattispecie complessa, nella quale il decreto di esproprio assume rilievo determinante, ma richiede di essere integrato dal pagamento del «giusto prezzo» del bene (art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, oggi art. 37, comma 1, d.P.R. 327/2001, letto alla luce dell'art. 42, terzo comma, Cost., secondo il richiamo operato dalla stessa Corte). L'indennità di occupazione ristora la mancata disponibilità del bene, commisurata a quanto il proprietario ne avrebbe periodicamente ritratto, fino al perfezionamento di tale fattispecie; perfezionamento che si realizza con il deposito dell'indennità di espropriazione.

La medesima pronuncia segna altresì il limite opposto. La «corresponsione» di cui al comma 5 non si identifica con il pagamento effettivo, bensì con il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, oggi presso la Ragioneria territoriale dello Stato, cui è riconosciuta efficacia liberatoria per l'espropriante. Ne offre conferma l'art. 26, comma 6, che subordina lo svincolo delle somme alla collaborazione dell'espropriato, tenuto a dichiarare di assumere ogni responsabilità in ordine a eventuali diritti di terzi: non sarebbe coerente addossare all'ente il tempo di un adempimento il cui compimento dipende, almeno in parte, dal privato.

Il principio è stato successivamente ribadito senza incertezze (Cass. n. 13203/2020; n. 21476/2022; n. 15535/2023; nn. 18672 e 18679/2024; n. 6961/2025; n. 23363/2025). Cass. 1° giugno 2023, n. 15535 ha qualificato il comma 5 come «inequivoco» nell'individuare nella corresponsione il momento in cui cessa il pregiudizio. Nel 2023 la Prima Presidente ha respinto un'istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, dando atto della serie di precedenti conformi (ne riferisce Cass. n. 6961 del 2025); i ricorsi che contestano il principio senza addurre argomenti nuovi sono ormai dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (Cass. 16 agosto 2025, n. 23363). Da ultimo, Cass. 6 giugno 2026, n. 18285 ha espressamente dichiarato «superato» il precedente del 2017, in quanto l'orientamento maturato sulle leggi del 1865 e del 1971 si pone in contrasto con il tenore letterale della norma vigente.

Le pronunce che hanno ridisegnato la materia sono state rese, in prevalenza, in giudizi nei quali chi scrive ha assistito i proprietari espropriati: dalla sentenza del 2019, che ha segnato il mutamento di indirizzo, all'ordinanza del 2026, che ne ha sancito il definitivo consolidamento, la tesi del deposito quale termine finale è stata sostenuta in quelle sedi e accolta dalla Corte.

Tre puntualizzazioni ne delimitano la portata. Quando l'ente provvede al deposito contestualmente al decreto, il termine finale coincide in concreto con quest'ultimo: è quanto avvenuto proprio nella fattispecie decisa nel 2019. Rileva, inoltre, il deposito e non lo svincolo: il ritardo con cui il proprietario consegue le somme depositate non protrae il periodo indennizzabile e assume rilievo soltanto ai fini degli interessi (Cass. n. 23363 del 2025). Infine, chi invoca il periodo successivo al decreto è onerato di allegare specificamente la data del deposito, o il suo mancato compimento: Cass. 9 settembre 2024, n. 24088 ha rigettato il motivo di chi si era limitato ad affermare che il deposito non risultava.

Rimane invece aperta una questione di notevole rilievo pratico: quali conseguenze discendano dal deposito di una somma inferiore a quella dovuta, evenienza che si verifica ogni qual volta la stima definitiva o il giudice dell'opposizione rideterminino in aumento l'indennità provvisoria. Nelle vicende decise da Cass. n. 6961 del 2025 e n. 18285 del 2026 il giudice di merito aveva riconosciuto l'indennità di occupazione fino al deposito dell'indennità definitiva, nel secondo caso su un importo annuo costante per l'intero periodo; i ricorsi dell'espropriante, tuttavia, censuravano soltanto l'abbandono del decreto quale termine finale, sicché il punto non è stato esaminato.

La soluzione va ricercata nell'efficacia propria del deposito. Esso libera l'espropriante nei limiti della somma versata, che il proprietario può riscuotere «con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante» (art. 26, comma 5); per la parte non depositata, invece, il giusto prezzo non è stato corrisposto e la fattispecie non può dirsi perfezionata. Appare dunque ragionevole ritenere che l'indennità di occupazione maturi sull'intera base di calcolo fino al primo deposito e, da quel momento, sulla sola quota residua, fino al deposito integrativo. Un simile criterio impedisce che il deposito di una somma qualsiasi, persino manifestamente incongrua, chiuda il periodo indennizzabile, senza per questo privare di effetti il deposito parziale. Si tratta, va detto, di una soluzione più prudente di quella seguita dal giudice di merito nella vicenda decisa nel 2026, che aveva computato l'importo annuo pieno fino al deposito dell'indennità definitiva; e si tratta di una soluzione che va coordinata con gli interessi legali che la prassi giudiziale riconosce sulla differenza tra indennità depositata e indennità definitiva, con decorrenza dal decreto di esproprio, così da evitare che il medesimo pregiudizio venga ristorato due volte. Un ragionamento analogo potrebbe valere per chi abbia condiviso l'indennità, con riferimento al residuo 20 per cento non ancora corrisposto dopo l'acconto, ma la conclusione appare meno lineare, perché in questa ipotesi il comma 5 individua il termine finale nella corresponsione del corrispettivo della cessione volontaria, il cui perfezionamento dipende anche dalla collaborazione del proprietario, argomento che la stessa Cassazione ha valorizzato in tema di svincolo. Su entrambi i profili non constano, allo stato, pronunce di legittimità.

Le implicazioni operative

Per le amministrazioni e per i soggetti cui è delegato il potere espropriativo, la regola ha un contenuto economico immediato. Il deposito tempestivo dell'indennità, contestuale al decreto e successivamente integrato non appena la stima divenga definitiva, non è un mero adempimento contabile: è l'atto che arresta un onere pari all'8,33 per cento annuo del valore del bene. Differirlo per esigenze di bilancio equivale a finanziarsi a un costo più che quintuplo rispetto all'interesse legale. Ne discende anche un'indicazione in sede di programmazione: nel quadro economico dell'opera l'indennità di occupazione va stimata sull'intero arco temporale fino al deposito, e non soltanto fino al decreto.

Per il proprietario, e per il suo difensore, la regola impone un onere di rigore. Occorre ricostruire documentalmente la data dell'immissione in possesso, quella del decreto e quella di ciascun deposito, e allegarle in modo specifico sin dal primo atto: la genericità, come attesta il caso deciso nel 2024, può costare l'intero periodo successivo al decreto. Occorre inoltre tenere presente che l'indennità non integra un credito unitario che matura al termine dell'occupazione, bensì una pluralità di crediti annuali, ciascuno con i propri interessi e il proprio termine di prescrizione (Cass. 16 agosto 2025, n. 23391). Quando il deposito interviene molti anni dopo l'immissione in possesso, le annualità più risalenti sono esposte al rischio della prescrizione: una richiesta scritta formulata in corso di occupazione costituisce una cautela elementare. La domanda, del resto, può essere proposta per le annualità già maturate anche prima del decreto di esproprio, direttamente dinanzi alla Corte d'appello, senza il previo passaggio per la commissione provinciale (Cass. 27 luglio 2021, n. 21561).

Per i tecnici, siano essi consulenti d'ufficio o componenti dei collegi di cui all'art. 21, la durata rappresenta soltanto metà del calcolo; l'altra metà è costituita dalla base. Il «quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio» dell'art. 50 corrisponde all'indennità definitiva effettivamente dovuta (Cass. sez. un., 25 giugno 2012, n. 10502, resa nel regime previgente ma con un principio riferibile anche all'art. 50), comprensiva dei fabbricati, giacché l'«area» cui la norma si riferisce è il bene nella sua interezza e non il solo suolo (Cass. 12 marzo 2026, n. 5605), nonché dei manufatti e dei soprassuoli successivamente demoliti (Cass. 6 luglio 2023, n. 19144). Nell'esproprio parziale vi rientra altresì il deprezzamento della porzione residua ai sensi dell'art. 33: l'orientamento, affermatosi con Cass. 23 maggio 2022, n. 16528, è ormai costante, e le decisioni di merito che commisuravano l'indennità di occupazione alla sola parte espropriata sono state cassate (da ultimo Cass. 6 giugno 2026, n. 18286). Ne resta esclusa, invece, l'indennità aggiuntiva spettante ai coltivatori, che non costituisce una componente dell'indennità di esproprio. Il calcolo va condotto mese per mese, come l'art. 50 consente, e articolato in più periodi ove i depositi siano plurimi.

Considerazioni conclusive

La Cassazione ha restituito al comma 5 dell'art. 22-bis il significato che la sua lettera esprime. L'indennità di occupazione non è il corrispettivo di un possesso destinato a esaurirsi con il passaggio formale della proprietà, ma il ristoro dovuto a chi ha perduto il bene senza averne ancora ricevuto il prezzo, e permane finché il prezzo non sia posto a sua disposizione. La regola premia l'amministrazione diligente, che deposita contestualmente al decreto, e rende misurabile il costo dell'inerzia di quella che diligente non è.

Quanto resta da definire, ossia la sorte del deposito parziale, non è un aspetto marginale: nelle procedure in cui l'indennità definitiva risulta un multiplo di quella offerta, è proprio su questo terreno che si decide gran parte del valore dell'indennità di occupazione. Il criterio proporzionale qui proposto, che computa l'intera base fino al primo deposito e, successivamente, la sola quota non versata, è quello che meglio coniuga la lettera del comma 5 con l'efficacia liberatoria del deposito. È auspicabile che la Corte, già più volte investita del tema, colga la prossima occasione per pronunciarsi anche su tale profilo.

L'autore ha assistito i proprietari espropriati nella maggior parte dei giudizi che hanno condotto all'affermazione del principio, tra i quali quelli definiti da Cass. n. 32415/2019, n. 13203/2020, n. 18672/2024, n. 6961/2025 e n. 18285/2026.