Le società italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnica realizzano all’estero quasi il 40% del proprio fatturato complessivo, una quota in costante crescita che conferma il peso assunto dai mercati internazionali per il settore della progettazione.

È quanto emerge dal Rapporto Estero OICE 2026, giunto alla dodicesima edizione e presentato alla Farnesina nel corso di un incontro dedicato ai risultati raggiunti dalle società italiane e alle prospettive di internazionalizzazione del settore.

Tra i dati più significativi figura il posizionamento dell’Italia in Africa, dove le società italiane hanno superato per la prima volta quelle francesi, conquistando il primo posto tra i Paesi europei.

Ingegneria italiana all’estero: i numeri del Rapporto OICE 2026

Il peso internazionale del settore emerge anche dalla classifica ENR 2026 - Top 225 International Design Firms, elaborata da Engineering News Record sulla base del fatturato realizzato all’estero dalle principali società di progettazione.

Con 12 imprese presenti, l’Italia è il Paese dell’Unione europea maggiormente rappresentato nella graduatoria e si colloca al terzo posto a livello mondiale per numero di società. «La crescita conferma la congruità con le politiche condotte dal Sistema Italia per l’estero», ha dichiarato il presidente OICE Giorgio Lupoi, sottolineando l'importanza della collaborazione con la Farnesina nel sostegno alle attività internazionali delle società italiane.

Uno degli aspetti più rilevanti del Rapporto riguarda la distribuzione geografica del fatturato estero, che mostra un rafforzamento delle società italiane in diverse aree extra-UE.

Il primato raggiunto in Africa assume particolare rilievo considerando la tradizionale presenza francese nel continente. Parallelamente, aumentano le quote di fatturato nell’Europa extra-UE, soprattutto nei Balcani, mentre risultati positivi arrivano dal Medio Oriente e da alcune aree asiatiche.

Società di ingegneria all’estero: il sostegno del Piano Export

La presentazione del Rapporto alla Farnesina ha consentito di approfondire anche gli strumenti pubblici a sostegno dell’internazionalizzazione. Nel suo intervento, il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha ricordato che negli ultimi cinque anni il numero delle imprese internazionalizzate è cresciuto di oltre il 70%.

Sul punto, il sottosegretario agli Affari Esteri Massimo Dell’Utri ha evidenziato il ruolo delle PMI, che rappresentano il 70% delle imprese all’estero, richiamando gli interventi previsti dal Piano d’Azione per l’Export, con cui vengono accompagnate le imprese italiane nei mercati ad alto potenziale, oltre che rafforzata la sinergia tra istituzioni, ICE, SACE, SIMEST e CDP.

L’incontro ha inoltre affrontato le sfide geopolitiche e le opportunità di crescita nei mercati extra-UE, con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni finanziarie e delle principali società italiane di ingegneria.

Nel corso dell’evento, il vicepresidente OICE e presidente di FIDIC Alfredo Ingletti ha infine annunciato che la conferenza internazionale della Federazione si terrà per la prima volta a Roma, dal 3 al 5 ottobre 2027.