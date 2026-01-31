Primo cantiere da direttore lavori? O magari sei RUP su un intervento pubblico e vuoi essere sicuro di non dimenticare nulla? Bene, sei nel posto giusto. Perché la parte assicurativa è quella che tutti danno per scontata ("ci pensa l'impresa", "lo fa il committente") fino a quando qualcosa va storto. E lì scopri che mancava un pezzo. In questo articolo ti do la mappa completa: le 5 polizze fondamentali, quando devono essere attive, cosa verificare e cosa fare concretamente prima di aprire il cantiere.

In breve: le 5 polizze essenziali in 60 secondi

Non hai tempo? Ecco il riassunto. Poi leggi il resto.

# Polizza Cosa copre Chi la stipula 1 CAR Danni all'opera in costruzione + danni a terzi Appaltatore (o committente) 2 RCT Danni a terzi causati dall'impresa Appaltatore 3 RCO Infortuni ai dipendenti (quota non INAIL) Appaltatore 4 RC Professionale Errori del DL, progettista, CSE Ogni professionista 5 Decennale postuma Vizi gravi post-costruzione (art. 1669 c.c.) Costruttore/venditore

Tutte devono essere attive prima dell'inizio lavori. Non "in corso di attivazione". Non "la mando domani". Attive. Punto.

CAR: perché non puoi iniziare senza

La Contractors All Risks è la polizza madre del cantiere. Copre due cose fondamentali:

Sezione A: i danni all'opera in costruzione. Crolla un muro? Incendio nel deposito materiali? Alluvione che allaga lo scavo? Paga la CAR.

Sezione B: i danni a terzi. Il ponteggio cade su un'auto parcheggiata? Paga la CAR.

Chi la stipula: di solito l'appaltatore, ma tu come DL o RUP devi verificare che:

Il massimale di Sezione A copra almeno il 100% del valore dell'opera

La Sezione B abbia un massimale adeguato (minimo 500.000 €, ma in contesti urbani meglio 1-2 milioni)

La decorrenza parta dalla data di consegna lavori (non dopo!)

Il committente sia indicato come beneficiario

Errore classico: l'impresa ha "la CAR", ma è quella generica aziendale con massimale da 300.000 € su un cantiere da 2 milioni. Sei scoperto per 1,7 milioni. Indovina chi si prende la colpa per non aver verificato?

RCT/RCO: proteggi te stesso e gli operai

Queste due sigle viaggiano spesso insieme e coprono cose diverse.

RCT (Responsabilità Civile verso Terzi): copre i danni che l'impresa causa a persone o cose esterne al cantiere. Passante ferito, tubo del gas tranciato, finestra del vicino rotta dalle vibrazioni.

RCO (Responsabilità Civile verso Operai): copre i danni ai dipendenti dell'impresa per la parte che eccede l'INAIL. Quando un operaio si fa male e fa causa per il danno differenziale, interviene questa.

Chi la stipula: sempre l'appaltatore. È la sua polizza aziendale.

Cosa devi verificare tu:

Che la polizza sia in corso di validità (chiedi copia + quietanza di pagamento)

Che i massimali siano adeguati al rischio (più operai = più rischio)

Che non ci siano esclusioni strane per la tipologia di lavoro che stai seguendo

Nota importante: la RCT dell'impresa non copre te come direttore lavori. Per i tuoi errori professionali serve la tua RC Professionale (punto 4).

Decennale postuma: quando serve davvero

La polizza decennale postuma è quella che tutti confondono con la CAR, ma è completamente diversa.

Cosa copre: i vizi e difetti gravi che emergono dopo la fine dei lavori, fino a 10 anni dalla conclusione. Cedimento strutturale al terzo anno? Infiltrazioni che compromettono la statica al quinto anno? Interviene la decennale.

Base normativa: art. 1669 del Codice Civile, che prevede la responsabilità decennale del costruttore per rovina e difetti gravi dell'opera.

Chi la stipula: il costruttore o il venditore dell'immobile. Nel caso di vendita di immobili da costruire, il D.Lgs. 122/2005 la rende obbligatoria a tutela dell'acquirente.

Quando serve davvero:

Nuove costruzioni residenziali destinate alla vendita: sempre

Ristrutturazioni pesanti con interventi strutturali: consigliata

Lavori pubblici: dipende dal capitolato, spesso richiesta

Piccoli lavori di manutenzione: generalmente no

Tuo ruolo come DL: se il committente è un costruttore che vende, ricordagli l'obbligo. Se è un privato che costruisce per sé, informalo dell'opportunità. Non è compito tuo stipularla, ma è buona pratica segnalare la questione.

Riferimenti normativi

Art. 1669 c.c.: responsabilità decennale del costruttore per rovina e gravi difetti. Fondamento della polizza decennale postuma.

responsabilità decennale del costruttore per rovina e gravi difetti. Fondamento della polizza decennale postuma. Art. 2043 c.c.: responsabilità per danni a terzi. Base della Sezione B della CAR e della RCT.

responsabilità per danni a terzi. Base della Sezione B della CAR e della RCT. Art. 1882 c.c.: definizione del contratto di assicurazione. L'assicuratore si impegna a "tenere indenne" l'assicurato dai danni.

definizione del contratto di assicurazione. L'assicuratore si impegna a "tenere indenne" l'assicurato dai danni. D.Lgs. 36/2023: Codice dei Contratti Pubblici. Stabilisce requisiti assicurativi per appalti pubblici.

Codice dei Contratti Pubblici. Stabilisce requisiti assicurativi per appalti pubblici. D.Lgs. 122/2005: tutela acquirenti immobili da costruire. Obbliga il costruttore/venditore alla decennale postuma.

Checklist pre-cantiere: hai tutto in ordine?

Stampa questa lista. Portala in cantiere. Spunta ogni voce prima della consegna lavori.

Polizza CAR

☐ Copia della polizza CAR acquisita agli atti

☐ Massimale Sezione A ≥ 100% valore opera

☐ Massimale Sezione B adeguato al contesto

☐ Decorrenza = data consegna lavori (o precedente)

☐ Committente indicato come beneficiario/vincolatario

☐ Durata coerente con cronoprogramma (+ margine)

Polizza RCT/RCO dell'impresa

☐ Copia polizza + quietanza ultimo premio acquisite

☐ Polizza in corso di validità per tutta la durata lavori

☐ Massimali verificati e adeguati

☐ Nessuna esclusione incompatibile con i lavori

RC Professionale (tua e dei colleghi)

☐ La tua RC Professionale è attiva e copre DL/CSE

☐ RC Professionale del progettista verificata

☐ RC Professionale del CSP/CSE verificata (se diverso da te)

☐ Massimali adeguati al valore dell'opera

Decennale postuma (se applicabile)

☐ Verificato se l'opera rientra nell'obbligo (vendita immobili nuovi)

☐ Se obbligatoria: committente informato dell'adempimento

☐ Se non obbligatoria: valutata opportunità e committente informato

Documentazione generale

☐ Tutti i documenti assicurativi archiviati in formato digitale

☐ Scadenze polizze inserite in agenda con promemoria

☐ Referente assicurativo dell'impresa identificato

Errore tipico: polizze attivate in ritardo

Te lo dico perché lo vedo succedere continuamente: il cantiere parte, tutti sono concentrati su permessi, materiali, sicurezza. Le polizze? "Sì sì, le abbiamo". Poi controlli e scopri che:

La CAR decorre dal 15 febbraio ma i lavori sono partiti il 1° febbraio

La RCT dell'impresa è scaduta il mese scorso e non è stata rinnovata

La tua RC Professionale non include l'attività di coordinamento sicurezza

Risultato: due settimane di lavori completamente scoperte. Se succede qualcosa in quel periodo, paghi tu (o l'impresa, o il committente). Di tasca propria.

La regola è semplice: nessun lavoro inizia finché tutte le polizze non sono attive e verificate. Punto. Non esistono eccezioni, non esistono "facciamo partire intanto che arriva la polizza".

Se l'impresa ti mette pressione per iniziare senza coperture in regola, metti per iscritto che hai richiesto la documentazione e che i lavori non possono partire senza. Così, se parte comunque, la responsabilità è sua, non tua.

Cosa fare lunedì mattina: azioni concrete

Basta teoria. Ecco cosa fare concretamente:

Se hai un cantiere in partenza:

Oggi: Manda una mail all'impresa chiedendo copia di CAR, RCT, RCO con relative quietanze Entro 3 giorni: Verifica i documenti ricevuti con la checklist sopra Se manca qualcosa: Sollecita per iscritto, indicando che i lavori non possono iniziare Il giorno della consegna: Ricontrolla che tutto sia ancora valido e archivia

Se hai un cantiere già avviato:

Oggi: Verifica di avere tutta la documentazione assicurativa agli atti Se manca qualcosa: Richiedila immediatamente all'impresa Se le polizze sono scadute: Segnala al committente e blocca i lavori fino a regolarizzazione

Per la tua RC Professionale:

Oggi: Controlla la tua polizza. Copre la direzione lavori? E il coordinamento sicurezza se lo fai? Se non sei sicuro: Chiama il tuo intermediario e chiedi conferma scritta Se hai lacune: Sistema prima di firmare qualsiasi verbale di cantiere

Conclusione

Le polizze di cantiere non sono burocrazia: sono l'unica cosa che ti separa da un disastro personale ed economico se qualcosa va storto. Come giovane DL o RUP, il tuo compito non è stipularle tutte, ma verificare che esistano e funzionino prima che il primo operaio metta piede in cantiere.

Stampa la checklist, usala su ogni cantiere, archivia tutto. Ci vorranno 30 minuti la prima volta, 10 minuti le successive. È il miglior investimento di tempo che puoi fare.