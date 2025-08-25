Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
bive proponici la tua idea
bive proponici la tua idea
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Inizio lavori e decadenza del permesso di costruire: interviene il TAR

Il TAR Sicilia ribadisce che l’inizio lavori va valutato in base alla complessità dell’opera e che la decadenza del titolo edilizio richiede un’istruttoria motivata.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 25/08/2025

Qual è il significato concreto di “inizio lavori” ai fini dell’efficacia e della decadenza del titolo edilizio? Può uno sbancamento essere sufficiente a dimostrarlo? E quali obblighi gravano sull’amministrazione quando dichiara la decadenza di un permesso di costruire?

Inizio lavori e decadenza del permesso di costruire: la sentenza del TAR Sicilia

Domande cruciali che “potrebbero” trovare risposta nell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ma che, come spesso accade quando si parla di edilizia e di “dettagli” importanti, necessita sempre più spesso dell’intervento dei tribunali in caso di contenzioso. È il caso della sentenza del TAR Sicilia n. 1850 del 31 luglio 2025, con cui i giudici amministrativi hanno affrontato una vicenda complessa riguardante la validità di un titolo edilizio e la nozione sostanziale di avvio dei lavori.

La vicenda prende avvio dal permesso di costruire rilasciato nel 2014 che conteneva la clausola, prevista dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 6 della L.R. Sicilia n. 16/2016, che impone di avviare i lavori entro un anno dal rilascio, pena la decadenza. Secondo l’amministrazione, tale termine non era stato rispettato: non risultavano opere sostanziali, e la società non aveva chiesto alcuna proroga. Di conseguenza, il Comune aveva dichiarato la decadenza della concessione edilizia e, in via derivata, della variante urbanistica che ne costituiva il presupposto.

La società titolare ha impugnato gli atti, sostenendo che i lavori fossero effettivamente iniziati grazie a scavi e sbancamenti rilevanti, e che ulteriori attività amministrative erano state avviate presso il Genio Civile e gli altri enti competenti. Inoltre, ha fatto valere la circostanza che il termine fosse rimasto sospeso per effetto di un precedente contenzioso, durante il quale il titolo edilizio era stato congelato da provvedimenti cautelari.

Il TAR è stato quindi chiamato a chiarire se tali attività potessero essere considerate un inizio lavori e se il Comune avesse correttamente istruito e motivato i propri provvedimenti di decadenza.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia DPR n. 380/2001

Documenti Allegati

INDICE

1
Inizio lavori e decadenza del permesso di costruire: interviene il TAR
2
I principi affermati dal TAR
3
Analisi tecnica
4
Conclusioni operative
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 20/08/2025
Pergotende e vetrate scorrevoli: il Consiglio di Stato chiarisce il regime edilizio
2
LAVORI PUBBLICI - 22/08/2025
ANAC, nuove regole su inconferibilità, incompatibilità e pantouflage: le delibere 328 e 329/2025
3
LAVORI PUBBLICI - 19/08/2025
Offerta economica: il TAR sullo scorporo dei costi della manodopera
4
LAVORI PUBBLICI - 21/08/2025
DigitAPP: il MIT aggiorna il supporto digitale per RUP e stazioni appaltanti
5
PROFESSIONE - 21/08/2025
Rimozione dei tramezzi e danni strutturali: nuovi chiarimenti dalla Cassazione
6
EDILIZIA - 19/08/2025
Emilia-Romagna, circolare L.R. 5/2025: novità “Salva Casa” e nuova modulistica edilizia