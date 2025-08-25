Qual è il significato concreto di “inizio lavori” ai fini dell’efficacia e della decadenza del titolo edilizio? Può uno sbancamento essere sufficiente a dimostrarlo? E quali obblighi gravano sull’amministrazione quando dichiara la decadenza di un permesso di costruire?

Inizio lavori e decadenza del permesso di costruire: la sentenza del TAR Sicilia

Domande cruciali che “potrebbero” trovare risposta nell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ma che, come spesso accade quando si parla di edilizia e di “dettagli” importanti, necessita sempre più spesso dell’intervento dei tribunali in caso di contenzioso. È il caso della sentenza del TAR Sicilia n. 1850 del 31 luglio 2025, con cui i giudici amministrativi hanno affrontato una vicenda complessa riguardante la validità di un titolo edilizio e la nozione sostanziale di avvio dei lavori.

La vicenda prende avvio dal permesso di costruire rilasciato nel 2014 che conteneva la clausola, prevista dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 6 della L.R. Sicilia n. 16/2016, che impone di avviare i lavori entro un anno dal rilascio, pena la decadenza. Secondo l’amministrazione, tale termine non era stato rispettato: non risultavano opere sostanziali, e la società non aveva chiesto alcuna proroga. Di conseguenza, il Comune aveva dichiarato la decadenza della concessione edilizia e, in via derivata, della variante urbanistica che ne costituiva il presupposto.

La società titolare ha impugnato gli atti, sostenendo che i lavori fossero effettivamente iniziati grazie a scavi e sbancamenti rilevanti, e che ulteriori attività amministrative erano state avviate presso il Genio Civile e gli altri enti competenti. Inoltre, ha fatto valere la circostanza che il termine fosse rimasto sospeso per effetto di un precedente contenzioso, durante il quale il titolo edilizio era stato congelato da provvedimenti cautelari.

Il TAR è stato quindi chiamato a chiarire se tali attività potessero essere considerate un inizio lavori e se il Comune avesse correttamente istruito e motivato i propri provvedimenti di decadenza.