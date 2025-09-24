Innovazione, efficienza e sostenibilità nelle costruzioni: accordo Harpaceas-EKORE

In occasione di RemTech Expo, appuntamento di riferimento per la tutela del territorio e la rigenerazione urbana, Harpaceas annuncia la firma di un importante accordo commerciale con EKORE, società italiana co-fondata da Andrea Agostini e specializzata in soluzioni di Digital Twin.

L’intesa è stata presentata ufficialmente presso lo stand ONTM, al centro del padiglione dedicato alle Istituzioni.

Innovazione ed efficienza nelle costruzioni: la partnership Harpaceas- EKORE

Attraverso questa collaborazione, Harpaceas consolida il proprio ruolo di partner di riferimento per la trasformazione digitale del settore delle costruzioni, e in particolare della gestione degli edifici, mettendo a disposizione del mercato un ecosistema di tecnologie avanzate che spaziano dal BIM al Digital Twin, fino a soluzioni IoT, Blockchain e AI.

Come sottolinea Luca Ferrari, CEO di Harpaceas, “questo accordo è anche la conferma della costante attenzione di Harpaceas verso le tecnologie emergenti e della reputazione di solidità che contraddistingue la nostra azienda”.

Con oltre 30 Digital Twin realizzati e più di 2200 dispositivi connessi, EKORE rappresenta oggi una piattaforma consolidata, già adottata in contesti ospedalieri, pubbliche amministrazioni, con risultati significativi: riduzione dei costi energetici fino al 25 %, abbattimento delle emissioni di CO₂ e miglioramento dei tempi di gestione degli asset.

La società è stata inoltre riconosciuta con premi nazionali di settore e, nel 2024, ha raccolto un round seed da 1,3 milioni di euro, tra i più rilevanti nel panorama PropTech italiano, a conferma della solidità e del potenziale della sua tecnologia.

La prospettiva condivisa da EKORE vede nella collaborazione con Harpaceas l’attivazione di un acceleratore per la diffusione della piattaforma nel mercato italiano. Questo viene espresso nelle parole di Andrea Agostini: “Questa partnership con Harpaceas è per EKORE un acceleratore strategico, un'unione di intenti che ci permette di espandere la nostra visione di affermare il Digital Twin come standard di innovazione in cui la tecnologia è al servizio della sostenibilità e dell'efficienza.”

La collaborazione tra Harpaceas ed EKORE segna un passo rilevante nell’affermazione del Digital Twin come riferimento per l’innovazione nel settore del Real Estate ed energia, la piattaforma italiana connette contatori, sensoristica di campo che tramite modelli di intelligenza artificiale vuole creare valore aggiunto per città, edifici e industrie smart.

Una partnership che esprime la volontà condivisa di mettere la tecnologia al servizio di efficienza, sicurezza e sostenibilità, accompagnando la filiera verso un futuro più competitivo e responsabile.

Un passo in avanti nella riduzione dei consumi energetici a favore della transizione ambientale.

About Ekore

Ekore è una società italiana specializzata in AI Building Management. La sua piattaforma Digital Twin integra monitoring, sensoristica IoT e intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione degli asset e supportare decisioni predittive.

Riconosciuta con premi come il “Miglior Smart Building Platform” al BIM&DIGITAL Award 2022 e il “Miglior progetto Real Estate” promosso da ANCE e Deloitte nel 2023, Ekore ha sede a Udine, Milano e Padova e opera su scala nazionale con oltre 30 progetti attivi.

About Harpaceas

Harpaceas contribuisce da oltre 30 anni alla digitalizzazione della filiera delle costruzioni, offrendo al mercato tecnologie e servizi specialistici, supporto e formazione. In grado di soddisfare

concretamente le richieste degli operatori dei settori delle Costruzioni, Infrastrutture ed Energia introducendo metodologie e processi a livello tecnico e manageriale, con particolare attenzione ai

temi della sicurezza e sostenibilità e dell’evoluzione tecnologica attraverso soluzioni IoT, Blockchain, AI e Digital Twin.