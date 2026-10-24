L'intelligenza artificiale sta entrando progressivamente nell'attività quotidiana degli ingegneri, offrendo strumenti che possono assistere il professionista nella progettazione, nell'elaborazione dei dati, nella predisposizione delle relazioni tecniche e persino nelle attività di calcolo e simulazione.

Possibilità che, insieme ai vantaggi in termini di organizzazione ed efficienza, pongono questioni che non possono essere trascurate, soprattutto quando il risultato prodotto da un sistema di IA viene utilizzato nell'ambito di una prestazione professionale. Per esempio, fin dove può spingersi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Quali verifiche deve effettuare l'ingegnere? Quando occorre informare il committente e quali responsabilità rimangono in capo a chi firma un progetto?

A rispondere è la Guida pratica all'Intelligenza Artificiale per l'Ingegnere - Normativa, deontologia e buone pratiche professionali, predisposta dal C3i, il Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), e presentata in occasione del 70° Congresso Nazionale degli Ingegneri di Trieste.

La pubblicazione, disponibile gratuitamente per gli iscritti all'Albo e aggiornata al 15 ottobre 2026, nasce con l'obiettivo di accompagnare i professionisti nell'utilizzo delle nuove tecnologie, mettendo in relazione il quadro normativo europeo e nazionale con le disposizioni del Codice deontologico degli ingegneri, aggiornato il 23 giugno 2026 e riflettendo su come cambia il modo di esercitare la professione quando una parte delle attività viene svolta con il supporto dell'IA, senza che venga meno la responsabilità personale dell'ingegnere.

Intelligenza artificiale per gli ingegneri: cosa prevedono AI Act e Legge n. 132/2025

Il primo aspetto affrontato dalla Guida riguarda il sistema di regole che disciplina l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'esercizio delle professioni intellettuali.

Il riferimento europeo è il Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act, che disciplina lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale attraverso un approccio basato sul rischio. A questo si è affiancata la Legge n. 132/2025, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, che ha introdotto disposizioni nazionali riguardanti diversi ambiti, tra cui quello delle professioni intellettuali.

Per gli ingegneri assume particolare importanza l'art. 13 della Legge n. 132/2025, secondo il quale l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale deve rimanere limitato alle attività strumentali e di supporto, assicurando la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista.

La disposizione introduce anche un obbligo di informazione al committente, che deve essere messo a conoscenza dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nello svolgimento dell'incarico.

Su queste previsioni si innesta il Codice deontologico degli ingegneri, che con l'aggiornamento del 23 giugno 2026 ha introdotto una disciplina specifica per l'utilizzo dell'IA.

La Guida tiene inoltre conto dei più recenti interventi di adeguamento della normativa nazionale all'AI Act, tra cui il D.Lgs. n. 160/2026, entrato in vigore il 30 settembre 2026 e relativo anche ai profili di responsabilità civile e penale, e il D.Lgs. n. 179/2026, dedicato, tra l'altro, ai poteri delle autorità nazionali, al sistema sanzionatorio e alla formazione, la cui entrata in vigore è prevista per il 23 ottobre 2026.

Un quadro che richiede di distinguere le diverse situazioni nelle quali può trovarsi l'ingegnere. Chi utilizza un sistema di IA generativa per supportare la redazione di una relazione tecnica opera, normalmente, come utilizzatore (deployer), mentre chi sviluppa o immette sul mercato un sistema di intelligenza artificiale può assumere il ruolo di fornitore (provider), con obblighi differenti in funzione della destinazione d'uso e delle caratteristiche del sistema.

Codice deontologico degli ingegneri: gli obblighi sull'uso dell'intelligenza artificiale

La Guida si sofferma sul rapporto tra la Legge n. 132/2025 e il nuovo art. 13 del Codice deontologico degli ingegneri, che disciplina espressamente l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività professionale.

Il principio di fondo è che l'impiego dell'IA non modifica la natura della prestazione intellettuale, che deve continuare a essere il risultato prevalente dell'attività del professionista.

Il sistema può quindi assistere l'ingegnere nello svolgimento di attività tecniche, documentali e organizzative, senza però sostituirne l'autonomia di giudizio, l'indipendenza professionale e la capacità di valutare criticamente i risultati ottenuti.

Grande attenzione va poi riservata al rapporto con il committente, al quale devono essere fornite informazioni preventive e complete sulle caratteristiche e sulle finalità dei sistemi utilizzati. L'art. 13.5 del Codice qualifica espressamente la mancata o incompleta informazione al committente e l'utilizzo improprio dell'intelligenza artificiale come violazioni deontologiche, suscettibili di sanzione disciplinare.

In riferimento alle attività svolte all'interno degli studi professionali, l'ingegnere continua a rispondere, sotto il profilo professionale e deontologico, anche delle attività e dei risultati prodotti con l'ausilio dell'IA dai propri dipendenti e collaboratori.

L'introduzione di questi strumenti richiede quindi anche una riflessione sulle modalità con cui vengono organizzate, controllate e verificate le attività dello studio.

Responsabilità professionale: chi risponde degli errori prodotti dall'IA?

Tenendo conto del fatto che un sistema di intelligenza artificiale può produrre risultati inesatti, utilizzare riferimenti normativi non pertinenti, formulare elaborazioni tecniche incomplete o generare informazioni apparentemente attendibili ma prive di fondamento, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non trasferisce al software la responsabilità dell'elaborato professionale.

Quando un ingegnere utilizza un risultato generato dall'IA all'interno di un progetto, di una relazione tecnica, di una perizia o di un'asseverazione, rimane tenuto a verificarne l'attendibilità e la correttezza prima della sottoscrizione o della consegna.

La Guida propone, a questo proposito, l'esempio di una relazione sul comportamento energetico di un edificio nella quale viene riportato un valore di trasmittanza errato, generato da un sistema di intelligenza artificiale e non verificato dal professionista. Se l'errore determina un danno al committente, il ricorso all'IA non esclude la possibile responsabilità civile dell'ingegnere che ha utilizzato quel risultato senza effettuare i controlli necessari.

Sul punto rileva il D.Lgs. n. 160/2026, che ha introdotto disposizioni relative alle azioni risarcitorie per danni derivanti dall'utilizzo dei sistemi di IA, intervenendo, tra l'altro, sugli strumenti processuali e probatori applicabili alle controversie civili.

La Guida richiama anche le possibili conseguenze penali, disciplinari e amministrative, evidenziando come uno stesso comportamento possa assumere rilevanza su piani differenti.

Non è quindi sufficiente che uno strumento sia tecnologicamente avanzato o che il risultato prodotto appaia attendibile: rimane essenziale il controllo effettivo sull'intero processo, anche per poter ricostruire, quando necessario, le verifiche che hanno preceduto l'utilizzo dell'elaborato.

Uso dell'IA: informativa al committente e copertura assicurativa dell'ingegnere

Altro aspetto affrontato nella Guida è l'obbligo di informare il committente quando vengono utilizzati sistemi di intelligenza artificiale. L'art. 13 della Legge n. 132/2025 impone di comunicare le informazioni relative ai sistemi impiegati nell'esecuzione della prestazione professionale, mentre la Guida suggerisce, sul piano operativo, di affrontare la questione già nella lettera di incarico o nel disciplinare professionale.

Questa soluzione consente di specificare le finalità e le modalità di utilizzo degli strumenti, precisando che il giudizio tecnico, le verifiche e la responsabilità rimangono integralmente in capo all'ingegnere. L'inserimento di tali informazioni nella documentazione contrattuale rappresenta quindi una buona pratica professionale, non una forma specificamente imposta dall'art. 13 della legge.

Per agevolare l'applicazione di queste disposizioni vengono proposti alcuni modelli di clausole contrattuali, differenziati in funzione della tipologia di incarico, compresi quelli pubblici o di particolare complessità.

Un capitolo specifico è dedicato anche all'assicurazione della responsabilità civile professionale: sebbene l'impiego dell'intelligenza artificiale non determini, di per sé, un nuovo obbligo di assicurazione, rende opportuno verificare le condizioni della polizza, soprattutto in relazione alle eventuali esclusioni, alle modalità di utilizzo delle tecnologie e ai rischi collegati all'attività effettivamente svolta.

In questo contesto, la Guida richiama anche il D.Lgs. n. 160/2026, che interviene sulla disciplina del risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Pur trattandosi di disposizioni che non introducono automaticamente una specifica copertura assicurativa per ogni impiego professionale dell'IA, la loro applicazione rafforza l'esigenza di valutare con attenzione i rischi connessi agli strumenti utilizzati e l'adeguatezza delle garanzie assicurative disponibili.

Formazione sull'intelligenza artificiale: gli obblighi per gli ingegneri

Accanto alle responsabilità, l'utilizzo dell'IA richiede anche competenze adeguate a comprenderne il funzionamento e, soprattutto, i limiti.

La Guida dedica un'intera sezione al tema dell'aggiornamento professionale, ricordando che il nuovo art. 7.3 del Codice deontologico estende il dovere di formazione continua alle tecnologie digitali avanzate, ai sistemi di intelligenza artificiale e ai metodi computazionali.

Nella stessa direzione si colloca l'art. 4 dell'AI Act, relativo all'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, mentre il D.Lgs. n. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, introduce ulteriori disposizioni sui percorsi formativi nell'ambito degli ordinamenti professionali.

Ciò non significa che ogni ingegnere debba trasformarsi in uno specialista di informatica o di sviluppo software, ma che possieda le conoscenze necessarie per riconoscere errori, valutare l'affidabilità delle risposte e proteggere i dati trattati.

La formazione assume quindi un valore che va oltre la conoscenza delle funzionalità offerte dalle piattaforme: diventa parte della capacità professionale di scegliere quando utilizzare l'intelligenza artificiale, individuare i casi nei quali è preferibile evitarne l'impiego e valutare autonomamente i risultati ottenuti.

Guida CNI sull'intelligenza artificiale: checklist, prompt e strumenti per gli ingegneri

Accanto all'analisi normativa e deontologica, la pubblicazione dedica ampio spazio alle modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività quotidiana.

Particolare attenzione viene riservata ai modelli linguistici di grandi dimensioni, i cosiddetti Large Language Models (LLM), oggi impiegati anche per analizzare documentazione tecnica, sintetizzare norme, predisporre bozze di relazioni e supportare le attività organizzative.

Innanzitutto, viene affrontata la scelta tra servizi cloud e modelli installati localmente, evidenziando come questa valutazione debba tenere conto soprattutto della natura delle informazioni trattate, delle esigenze di riservatezza e delle garanzie offerte dal fornitore.

La disponibilità di un documento in formato digitale, infatti, non autorizza automaticamente il suo caricamento su una piattaforma di intelligenza artificiale. Prima di inserire dati personali, elaborati progettuali o informazioni riservate del committente, occorre verificare le condizioni di trattamento e adottare le misure di protezione dei dati e riservatezza richieste.

Nelle appendici sono inoltre raccolti strumenti utilizzabili nell'organizzazione dell'attività professionale, tra cui modelli di informativa al cliente, checklist di verifica ed esempi di prompt per attività come l'analisi normativa, la revisione delle relazioni tecniche, l'esame dei capitolati, il confronto tra disposizioni e l'individuazione di possibili criticità progettuali.

Completa il documento un albero decisionale dedicato all'AI Act, pensato per orientare il professionista nella qualificazione dei sistemi e nell'individuazione degli obblighi applicabili.

Si tratta di strumenti esemplificativi, da adattare alle caratteristiche dell'incarico, che non sostituiscono le valutazioni tecniche e giuridiche richieste nelle singole situazioni.

Utilizzo dell'IA nella professione: autonomia di giudizio e responsabilità dell'ingegnere

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ricorda quindi il CNI, non deve essere considerato un'attività separata dall'esercizio della professione, ma una componente del processo di lavoro che richiede competenze adeguate, procedure di verifica e un'organizzazione coerente con gli obblighi professionali e deontologici.

La Guida pratica all'Intelligenza Artificiale per l'Ingegnere, curata dal C3i del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, offre un primo riferimento per affrontare questi aspetti, con indicazioni destinate a essere aggiornate in funzione dell'evoluzione normativa e tecnologica. Resta centrale la capacità del professionista di valutare e validare i risultati ottenuti, assumendosi la responsabilità della prestazione anche quando si avvale di sistemi di intelligenza artificiale.