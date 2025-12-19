blumatica software bim
grafill editoria tecnica
mapei pavimentazioni architettoniche in pietra

Intelligenza artificiale e lavoro: l’Osservatorio nazionale IA tra legge, governance e strumenti operativi

La strategia italiana per una transizione umanocentrica: cosa prevede la legge n. 132/2025 e quale ruolo avrà l’Osservatorio sull’IA nel mondo del lavoro

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 19/12/2025

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nei processi lavorativi non è più una prospettiva futura, ma una realtà già operativa, spesso anticipata dalla pratica rispetto alla capacità delle regole di accompagnarla.

Sistemi di supporto alle decisioni, strumenti di automazione documentale e piattaforme di gestione algoritmica del lavoro stanno incidendo sull’organizzazione delle attività, sulla distribuzione delle mansioni e sulla valutazione delle prestazioni, sollevando interrogativi che non riguardano soltanto l’efficienza, ma la qualità stessa del lavoro e il ruolo della supervisione umana.

Non a caso, il legislatore è intervenuto con una disciplina dedicata: la legge 23 settembre 2025, n. 132 con la quale è stata anche prevista l’istituzione dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di accompagnare e governare una trasformazione che incide in modo strutturale sull’organizzazione produttiva e sulle condizioni di lavoro.

È su questa base normativa che si innesta il documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Verso l’Osservatorio sull’IA nel mondo del Lavoro - La strategia italiana per una transizione umanocentrica e partecipata", pubblicato a dicembre 2025, che punta a riportare l’uso dell’IA entro un perimetro di responsabilità pubblica e di governo consapevole.

Osservatorio IA: presupposti e obiettivi

Il presupposto da cui muove la strategia è che l’intelligenza artificiale non sia neutra rispetto all’organizzazione del lavoro.

L’automazione di attività cognitive, l’uso di algoritmi predittivi e decisionali e la gestione dei dati su larga scala incidono direttamente sulle condizioni di accesso al lavoro, sulle modalità di valutazione delle performance e sulla distribuzione delle responsabilità all’interno delle organizzazioni.

Da qui l’esigenza di un Osservatorio che non svolga una funzione meramente descrittiva, ma agisca come cabina di regia pubblico-sociale, orientata a:

  • monitorare l’adozione dei sistemi di IA nei diversi settori produttivi;
  • analizzarne gli impatti su occupazione, produttività e benessere organizzativo;
  • promuovere trasparenza algoritmica e supervisione umana;
  • supportare in particolare PMI e lavoro autonomo, più esposti al rischio di subire l’innovazione senza governarla;
  • tradurre analisi e dati in linee guida e standard operativi.

L’IA viene così ricondotta a una logica di tecnologia complementare, da integrare nei processi lavorativi senza comprimere diritti, tutele e dignità professionale.

© Riproduzione riservata
Tag:
PROFESSIONE Pubblica Amministrazione Intelligenza artificiale

Documenti Allegati

INDICE

1
Intelligenza artificiale e lavoro: l’Osservatorio nazionale IA tra legge, governance e strumenti operativi
2
Intelligenza Artificiale: il mercato attuale in Italia
3
I tre pilastri della strategia: monitoraggio, responsabilità, strumenti
4
Punti critici e soluzioni
5
Dalla strategia all’attuazione: roadmap, strumenti e regolazione condivisa
6
Cosa cambia per amministrazioni ed enti locali
Tokebì: piattaforma per acquistare e vendere crediti d’imposta online

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 15/12/2025
Ante 42, ante 67, centro abitato e stato legittimo: cosa chiarisce il Consiglio di Stato
2
LAVORI PUBBLICI - 13/12/2025
Codice Appalti e Incentivi alle funzioni tecniche: il MIT sull’attestazione delle attività
3
EDILIZIA - 16/12/2025
Sanatoria edilizia “dinamica”: metodo, tempistiche e il paradosso rispetto a quella ordinaria
4
FISCO E TASSE - 12/12/2025
Aggiornamenti catastali post Superbonus: esempio numerico e quesito
5
EDILIZIA - 12/12/2025
Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull’esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione
6
FISCO E TASSE - 18/12/2025
Superbonus e sconto in fattura: ultimi giorni utili e errori da evitare