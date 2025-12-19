Intelligenza artificiale e lavoro: l’Osservatorio nazionale IA tra legge, governance e strumenti operativi

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nei processi lavorativi non è più una prospettiva futura, ma una realtà già operativa, spesso anticipata dalla pratica rispetto alla capacità delle regole di accompagnarla.

Sistemi di supporto alle decisioni, strumenti di automazione documentale e piattaforme di gestione algoritmica del lavoro stanno incidendo sull’organizzazione delle attività, sulla distribuzione delle mansioni e sulla valutazione delle prestazioni, sollevando interrogativi che non riguardano soltanto l’efficienza, ma la qualità stessa del lavoro e il ruolo della supervisione umana.

Non a caso, il legislatore è intervenuto con una disciplina dedicata: la legge 23 settembre 2025, n. 132 con la quale è stata anche prevista l’istituzione dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di accompagnare e governare una trasformazione che incide in modo strutturale sull’organizzazione produttiva e sulle condizioni di lavoro.

È su questa base normativa che si innesta il documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Verso l’Osservatorio sull’IA nel mondo del Lavoro - La strategia italiana per una transizione umanocentrica e partecipata", pubblicato a dicembre 2025, che punta a riportare l’uso dell’IA entro un perimetro di responsabilità pubblica e di governo consapevole.

Osservatorio IA: presupposti e obiettivi

Il presupposto da cui muove la strategia è che l’intelligenza artificiale non sia neutra rispetto all’organizzazione del lavoro.

L’automazione di attività cognitive, l’uso di algoritmi predittivi e decisionali e la gestione dei dati su larga scala incidono direttamente sulle condizioni di accesso al lavoro, sulle modalità di valutazione delle performance e sulla distribuzione delle responsabilità all’interno delle organizzazioni.

Da qui l’esigenza di un Osservatorio che non svolga una funzione meramente descrittiva, ma agisca come cabina di regia pubblico-sociale, orientata a:

monitorare l’adozione dei sistemi di IA nei diversi settori produttivi;

analizzarne gli impatti su occupazione, produttività e benessere organizzativo;

promuovere trasparenza algoritmica e supervisione umana;

supportare in particolare PMI e lavoro autonomo, più esposti al rischio di subire l’innovazione senza governarla;

tradurre analisi e dati in linee guida e standard operativi.

L’IA viene così ricondotta a una logica di tecnologia complementare, da integrare nei processi lavorativi senza comprimere diritti, tutele e dignità professionale.