Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Intelligenza artificiale negli appalti: interviene il Consiglio di Stato

Palazzo Spada conferma che l’uso dell’IA nelle offerte tecniche è legittimo se la valutazione della commissione è motivata e coerente con la lex specialis

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 23/10/2025

Può una stazione appaltante attribuire punteggi tecnici a un’offerta che utilizza sistemi di intelligenza artificiale senza incorrere in eccesso di potere? E fino a che punto il giudice può sindacare il giudizio tecnico della commissione, specie quando la valutazione investe tecnologie nuove e non regolamentate?

A rispondere è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 ottobre 2025, n. 8092, che conferma la decisione del TAR Lazio n. 4546/2025, affrontando un tema destinato a incidere sempre più nelle procedure di gara: l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) nelle offerte tecniche e i limiti del sindacato giurisdizionale sul punteggio attribuito.

Intelligenza artificiale e discrezionalità tecnica: quando la tecnologia entra nelle gare pubbliche

La controversia nasce nell’ambito di una gara Consip per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento di servizi di pulizia in enti del SSN.

L’impresa terza classificata aveva impugnato l’aggiudicazione lamentando, tra l’altro, la valutazione positiva attribuita all’offerta della concorrente che aveva dichiarato di utilizzare sistemi di IA per la gestione di alcune fasi operative e organizzative del servizio.

Secondo la ricorrente, la tecnologia indicata non sarebbe stata idonea a svolgere le funzioni dichiarate; la commissione, tuttavia, aveva premiato tale elemento nell’attribuzione dei punteggi tecnici.

La vicenda offre l’occasione per richiamare i principi che regolano la valutazione delle offerte tecniche e i limiti entro i quali il giudice può intervenire nel merito delle scelte discrezionali della commissione.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023 Intelligenza artificiale

Documenti Allegati

INDICE

1
Intelligenza artificiale negli appalti: interviene il Consiglio di Stato
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 22/10/2025
Cambio di destinazione d’uso e altezze minime: il TAR applica il Salva Casa
2
EDILIZIA - 21/10/2025
Compravendita immobiliare e conformità catastale: la Cassazione chiarisce quando l’atto è nullo
3
FISCO E TASSE - 20/10/2025
Ristrutturazioni edilizie 2025: tutte le agevolazioni nella nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate
4
EDILIZIA - 20/10/2025
Tettoia e pergolato: non sono edilizia libera se stabilmente ancorati al suolo
5
LAVORI PUBBLICI - 22/10/2025
Subappalto o subaffidamento? Il MIT chiarisce i confini anche sotto soglia
6
LAVORI PUBBLICI - 21/10/2025
Affidamenti diretti, proroga e principio di rotazione: interviene il MIT