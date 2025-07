Interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri: le nuove istruzioni operative dell’INL

Una dettagliata ricognizione delle procedure da seguire per l’emanazione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri, nei periodi precedenti e successivi al parto. Con la nota dell'8 luglio 2025, n. 5944, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle prassi operative in materia, offrendo un riferimento concreto per datori di lavoro, RSPP, medici competenti e consulenti del lavoro.

Interdizione per lavoratrici madri: le indicazioni dell'INL

Il riferimento principale resta il d.lgs. n. 151/2001, in particolare gli articoli 6, 7, 11, 12 e 17, che disciplinano le condizioni per l’interdizione dal lavoro in presenza di mansioni faticose, pericolose o insalubri, o in caso di impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni alternative compatibili con lo stato di gravidanza o allattamento.

Alla base vi è un principio fondamentale richiamato anche dalla Commissione europea: sebbene la gravidanza non sia una malattia ma un aspetto della vita quotidiana, le condizioni di lavoro considerate accettabili in situazioni ordinarie possono diventare inadeguate durante la gestazione o nel puerperio.

La nota è suddivisa nelle varie fasi che scansionano la procedura, ossia:

presentazione dell’istanza;

fase istruttoria;

fase valutativa;

valutazione del rischio: esame DVR;

fase procedurale

Completano il documento gli allegati A B e C, utili in fase valutativa a verificare le condizioni di lavoro della lavoratrice se rientranti tra: