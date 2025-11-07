Il deposito del progetto strutturale è necessario anche per piccoli interventi di rinforzo? E se l’opera è eseguita con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, ma in assenza di preavviso al Genio Civile, può essere considerata abusiva?

Infine: l’assenza di un titolo antisismico può essere sanata successivamente con un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia?

A ribadire che in zona sismica ogni intervento strutturale deve essere preceduto da un controllo pubblico è la Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 ottobre 2025, n. 34982.

Interventi antisismici senza preavviso: reato edilizio anche se di lieve entità

La vicenda trae origine da lavori di consolidamento strutturale realizzati in zona classificata sismica, eseguiti senza alcun preavviso e senza il deposito del progetto strutturale.

Le opere consistevano nell’installazione di piastre bullonate e tiranti antisismici su un edificio esistente, eseguite, secondo il ricorrente, per finalità di miglioramento statico e non di trasformazione edilizia.

Il Tribunale aveva condannato la proprietaria per violazione dell’art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, ritenendo integrata la contravvenzione edilizia.

Ne era derivato il ricorso in Cassazione sostenendo che: