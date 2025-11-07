blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
made expo biglietteria
mapei system mapenet

Interventi in zona sismica: necessario il preavviso anche se sono di lieve entità

La Cassazione chiarisce che in zona sismica ogni opera strutturale, anche di modesta portata, deve essere preceduta da preavviso e deposito del progetto. La sanatoria edilizia non estingue il reato antisismico

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 07/11/2025

Il deposito del progetto strutturale è necessario anche per piccoli interventi di rinforzo? E se l’opera è eseguita con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, ma in assenza di preavviso al Genio Civile, può essere considerata abusiva?

Infine: l’assenza di un titolo antisismico può essere sanata successivamente con un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia?

A ribadire che in zona sismica ogni intervento strutturale deve essere preceduto da un controllo pubblico è la Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 ottobre 2025, n. 34982.

Interventi antisismici senza preavviso: reato edilizio anche se di lieve entità

La vicenda trae origine da lavori di consolidamento strutturale realizzati in zona classificata sismica, eseguiti senza alcun preavviso e senza il deposito del progetto strutturale.

Le opere consistevano nell’installazione di piastre bullonate e tiranti antisismici su un edificio esistente, eseguite, secondo il ricorrente, per finalità di miglioramento statico e non di trasformazione edilizia.

Il Tribunale aveva condannato la proprietaria per violazione dell’art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, ritenendo integrata la contravvenzione edilizia.

Ne era derivato il ricorso in Cassazione sostenendo che:

  • le opere avessero natura di edilizia libera;
  • i tiranti potessero essere preesistenti;
  • la zona fosse a bassa sismicità
  • in ogni caso, fosse possibile regolarizzare l’intervento con una sanatoria ex art. 36.

 

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Rischio sismico Abusi edilizi Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001 Classificazione sismica Accertamento di conformità Autorizzazione sismica

Documenti Allegati

INDICE

1
Interventi in zona sismica: necessario il preavviso anche se sono di lieve entità
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione della Cassazione
4
Conclusioni
STS, libreria software completa

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 05/11/2025
Abusi edilizi e stato legittimo: il Consiglio di Stato sull’onere della prova
2
EDILIZIA - 06/11/2025
Demoricostruzione e principio di neutralità: il Consiglio di Stato supera il dogma della continuità
3
LAVORI PUBBLICI - 03/11/2025
Affidamento diretto e principio di rotazione: equilibrio tra discrezionalità e trasparenza
4
EDILIZIA - 05/11/2025
Da sottotetto a soppalco abitabile: interviene la Cassazione
5
LAVORI PUBBLICI - 05/11/2025
Incentivi alle funzioni tecniche: la Corte dei Conti sulle attività contabili e finanziarie
6
SICUREZZA - 04/11/2025
Patente cantieri e sicurezza lavoro: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale