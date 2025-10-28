Bonus Casa per non residenti in Italia: la detrazione resta al 36%
I cittadini AIRE non possono beneficiare dell’aliquota maggiorata al 50% per gli interventi di recupero edilizio: resta applicabile solo la detrazione ordinaria del 36%
Un cittadino iscritto all’AIRE che ristruttura un immobile in Italia può beneficiare della detrazione maggiorata al 50% prevista per l’abitazione principale?
E, soprattutto, come si determina la dimora abituale quando il contribuente risiede fiscalmente all’estero ma mantiene un’abitazione in Italia, utilizzata per vacanze o esigenze personali?
A chiarire ogni dubbio è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta del 27 ottobre 2025, n. 273, che affronta il tema delle detrazioni ex art. 16-bis del TUIR dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).
Detrazioni per ristrutturazione: il Fisco sull'aliquota per cittadini residenti all'estero
Un cittadino italiano residente fiscalmente in Svizzera, iscritto all’AIRE e proprietario di un immobile in Italia, ha chiesto al Fisco se potesse beneficiare della detrazione IRPEF al 50% prevista per gli interventi edilizi su abitazione principale, dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024).
L’intervento riguardava lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo realizzati su un immobile utilizzato durante i soggiorni in Italia per motivi personali e vacanze.
L’interrogativo nasce dal nuovo quadro normativo, che ha rimodulato le aliquote del bonus ristrutturazioni, distinguendo i casi in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale. Vediamo di cosa si tratta.
