Bonus Casa per non residenti in Italia: la detrazione resta al 36%

I cittadini AIRE non possono beneficiare dell’aliquota maggiorata al 50% per gli interventi di recupero edilizio: resta applicabile solo la detrazione ordinaria del 36%

di Redazione tecnica - 28/10/2025

Un cittadino iscritto all’AIRE che ristruttura un immobile in Italia può beneficiare della detrazione maggiorata al 50% prevista per l’abitazione principale?

E, soprattutto, come si determina la dimora abituale quando il contribuente risiede fiscalmente all’estero ma mantiene un’abitazione in Italia, utilizzata per vacanze o esigenze personali?

A chiarire ogni dubbio è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta del 27 ottobre 2025, n. 273che affronta il tema delle detrazioni ex art. 16-bis del TUIR dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

Detrazioni per ristrutturazione: il Fisco sull'aliquota per cittadini residenti all'estero

Un cittadino italiano residente fiscalmente in Svizzera, iscritto all’AIRE e proprietario di un immobile in Italia, ha chiesto al Fisco se potesse beneficiare della detrazione IRPEF al 50% prevista per gli interventi edilizi su abitazione principale, dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024).

L’intervento riguardava lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo realizzati su un immobile utilizzato durante i soggiorni in Italia per motivi personali e vacanze.

L’interrogativo nasce dal nuovo quadro normativo, che ha rimodulato le aliquote del bonus ristrutturazioni, distinguendo i casi in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale. Vediamo di cosa si tratta.

INDICE

1
Bonus Casa per non residenti in Italia: la detrazione resta al 36%
2
Bonus casa: le norme di riferimento
3
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
4
Conclusioni operative
