L’irregolarità fiscale definitivamente accertata di una mandante non comporta necessariamente l’esclusione dell’intero raggruppamento temporaneo. Anche quando la violazione è precedente alla presentazione dell’offerta e non può essere sanata attraverso il successivo pagamento del debito, il RTI deve poter conservare la possibilità di estromettere o sostituire l’impresa priva dei requisiti, purché la modifica della sua composizione sia giustificata dalle circostanze della vicenda e non determini un’alterazione sostanziale dell’offerta.

È il principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 12 novembre 2026, causa C-268/25, che ha esaminato la compatibilità della disciplina italiana sulle cause di esclusione dei raggruppamenti con le direttive europee in materia di appalti pubblici e con il principio di proporzionalità, distinguendo le conseguenze dell’irregolarità fiscale per l’impresa che l’ha commessa da quelle che possono derivarne per gli altri componenti del RTI.

La Corte ha confermato che il pagamento del debito dopo la scadenza del termine di partecipazione non elimina la causa di esclusione della mandante, ma ha escluso che la sua posizione possa automaticamente compromettere quella dell’intero raggruppamento, soprattutto quando la mandataria abbia conosciuto la violazione soltanto attraverso gli accertamenti della stazione appaltante. In una situazione del genere, la possibilità di estromettere o sostituire il componente irregolare dipende anche dalle verifiche che il capofila avrebbe potuto effettuare prima della partecipazione e dalla diligenza effettivamente dimostrata.

La decisione interessa l’applicazione degli artt. 94 e 97 del D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione e alle misure richieste quando la causa di esclusione di un componente esiste già al momento della presentazione dell’offerta, ma viene conosciuta soltanto durante la procedura.

Irregolarità fiscale della mandante: la CGUE sulla possibile esclusione del RTI

La controversia è nata nell’ambito di una procedura ristretta per un affidamento nel settore dei trasporti ferroviari, alla quale ha partecipato un raggruppamento temporaneo classificatosi al primo posto per tre lotti.

Durante le verifiche sui requisiti di partecipazione, la SA ha accertato che una delle mandanti aveva commesso tre violazioni fiscali definitivamente accertate, risultanti da avvisi di riscossione degli anni 2016, 2018 e 2019, per un importo complessivamente superiore alla soglia prevista dalla normativa italiana. L’impresa aveva avviato una procedura finalizzata allo sgravio del debito, senza tuttavia riuscire a dimostrare che l’iniziativa fosse precedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mentre soltanto durante la gara aveva ottenuto l’accoglimento della richiesta e provveduto al pagamento dell’importo residuo.

Una volta informata dell’irregolarità, la mandataria aveva comunicato alla stazione appaltante che, qualora la documentazione prodotta dalla mandante non fosse stata ritenuta sufficiente, avrebbe proceduto alla sua estromissione, precisando che i restanti componenti avrebbero comunque conservato i requisiti di partecipazione e che l’operazione non avrebbe modificato l’offerta tecnica ed economica già presentata.

La stazione appaltante ha invece disposto l’esclusione dell’intero raggruppamento, ritenendo che la violazione fiscale integrasse la causa automatica prevista dall’art. 94, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici e che non fossero state rispettate le condizioni stabilite dall’art. 97 per consentire l’estromissione o la sostituzione del componente irregolare, dal momento che la mandataria aveva manifestato tale intenzione soltanto dopo la comunicazione degli accertamenti effettuati dalla stessa stazione appaltante.

Il RTI ha impugnato il provvedimento di esclusione e la successiva aggiudicazione a un altro concorrente, mentre il TAR Lazio, nutrendo dubbi sulla compatibilità della disciplina nazionale con le direttive europee e con il principio di proporzionalità, ha sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali, riferite tanto al termine entro il quale può essere regolarizzato il debito fiscale quanto alla possibilità di estromettere o sostituire la mandante quando la mandataria non conosceva la causa di esclusione al momento della partecipazione.

Violazioni fiscali negli appalti: quando il pagamento del debito evita l'esclusione

L’art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone l’esclusione dell’operatore economico che abbia commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, individuate secondo quanto stabilito dall’Allegato II.10, escludendo l’applicazione della causa espulsiva quando il debito sia stato integralmente estinto oppure l’operatore abbia provveduto al pagamento o assunto un impegno vincolante a pagare, purché tali circostanze si siano perfezionate prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

Il TAR Lazio ha dubitato che questa limitazione temporale fosse compatibile con l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, il cui paragrafo 2 stabilisce che la causa di esclusione non è più applicabile quando l’operatore abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali o contributivi, senza però indicare espressamente entro quale momento debba intervenire la regolarizzazione.

La Corte ha ricavato la risposta dalla lettura coordinata dei paragrafi 2 e 3 dell’art. 57, osservando che quest’ultimo consente agli Stati membri di prevedere deroghe all’esclusione obbligatoria quando questa risulterebbe manifestamente sproporzionata, anche nell’ipotesi in cui l’operatore sia stato informato dell’importo dovuto così tardi da non poter regolarizzare la propria posizione prima della scadenza del termine di partecipazione.

Ammettere il pagamento del debito in qualsiasi momento della procedura, fino all’aggiudicazione, priverebbe tale previsione della sua funzione e indebolirebbe anche l’incentivo a regolarizzare tempestivamente la posizione fiscale, che il legislatore europeo ha collegato alla tutela delle finanze pubbliche e all’affidabilità degli operatori ammessi alle gare.

Per questa ragione, i giudici europei hanno confermato che, salve le deroghe contemplate dall’art. 57, paragrafo 3, il pagamento del debito o l’assunzione di un impegno vincolante devono intervenire entro il termine previsto per la partecipazione, senza che una regolarizzazione successiva possa eliminare la causa di esclusione già esistente.

Non è neppure possibile ricorrere al meccanismo generale del self-cleaning disciplinato dall’art. 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, poiché tale disposizione riguarda le fattispecie previste dai paragrafi 1 e 4 e non le violazioni fiscali definitivamente accertate, per le quali opera una disciplina specifica. Una distinzione recepita anche dall’art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che esclude l’applicazione del regime generale delle misure correttive alla causa prevista dall’art. 94, comma 6.

La regolarizzazione tardiva non può dunque sanare la posizione della mandante, che resta priva del requisito richiesto per partecipare alla gara. Rimane però da stabilire se l’irregolarità debba necessariamente coinvolgere anche gli altri componenti del RTI oppure se il raggruppamento possa conservare la propria partecipazione separando la posizione dell’impresa inadempiente da quella delle restanti imprese.

Esclusione del RTI: quando è possibile sostituire la mandante

L’art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 consente al raggruppamento temporaneo di evitare l’esclusione quando uno dei partecipanti sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione, oppure perda un requisito di qualificazione, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla disposizione e il componente privo dei requisiti venga estromesso o sostituito senza modificare sostanzialmente l’offerta.

Quando la causa di esclusione è precedente alla presentazione dell’offerta, il comma 1, lettera a), richiede che il raggruppamento la comunichi alla stazione appaltante, individuando l’impresa interessata e dimostrando le misure adottate oppure l’impossibilità di adottarle prima di quella data. Una disciplina che può determinare conseguenze particolarmente gravose quando l’irregolarità, pur essendo già esistente, non era stata conosciuta dalla mandataria, la quale si troverebbe nell’impossibilità di adempiere preventivamente a obblighi riferiti a una situazione della quale ignorava l’esistenza.

La Corte ha affrontato il problema attraverso l’art. 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, applicabile agli appalti dei settori speciali, letto insieme all’art. 57 della direttiva 2014/24/UE e all’art. 80 della stessa direttiva 2014/25/UE.

L’art. 79 prevede che l’ente aggiudicatore imponga la sostituzione del soggetto sulle cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento quando nei suoi confronti sussiste una causa obbligatoria di esclusione, e la Corte ha precisato che tale disciplina si estende anche ai raggruppamenti temporanei, ai quali la stessa disposizione consente di utilizzare le capacità dei rispettivi partecipanti.

La sostituzione può intervenire dopo la presentazione della domanda di partecipazione, poiché è attraverso le verifiche effettuate in quella fase che la stazione appaltante può accertare l’esistenza di una causa di esclusione, mentre impedire qualsiasi modifica soggettiva per il solo fatto che l’irregolarità risalga a un momento precedente significherebbe escludere l’intero raggruppamento senza verificare se vi siano ragioni per conservarne la partecipazione.

La Corte ha pertanto stabilito che il diritto europeo osta a una normativa nazionale che impedisca l’estromissione o la sostituzione del componente irregolare, determinando l’esclusione del RTI senza consentire all’ente aggiudicatore di esaminare le circostanze della vicenda, anche quando la causa di esclusione sia stata conosciuta soltanto dopo la scadenza del termine per partecipare.

Non è sufficiente, però, che la mandataria dichiari di aver ignorato l’irregolarità per ottenere la possibilità di modificare il raggruppamento, perché la Corte ha collegato tale possibilità alla verifica della diligenza del capofila, attribuendo alla stazione appaltante il compito di valutare se il comportamento tenuto sia compatibile con l’integrità e l’affidabilità richieste agli operatori economici.

Irregolarità fiscale della mandante: quali verifiche deve effettuare la mandataria

La responsabilità della mandataria non può essere ricavata dalla sola appartenenza delle imprese allo stesso raggruppamento, né può dipendere esclusivamente dal momento in cui la causa di esclusione è stata formalmente comunicata, perché ciò che interessa, secondo la Corte, è stabilire quali strumenti di verifica fossero effettivamente disponibili e se il capofila li abbia utilizzati con la diligenza esigibile prima della partecipazione alla gara.

Il principio di proporzionalità richiede una valutazione particolarmente attenta quando l’esclusione riguarda l’intero RTI per una violazione commessa da uno soltanto dei suoi componenti, considerato che le conseguenze della condotta dell’impresa inadempiente finirebbero per estendersi anche agli altri partecipanti, indipendentemente dal loro comportamento.

Nel caso esaminato, la Corte ha indicato due circostanze che il TAR Lazio dovrà prendere in considerazione: la dichiarazione resa dalla mandante attraverso il DGUE, con la quale aveva attestato l’assenza di cause di esclusione, e gli strumenti dei quali la mandataria disponeva per verificare presso le autorità italiane competenti il rispetto degli obblighi fiscali dell’impresa.

Il DGUE costituisce quindi un elemento utile per ricostruire le informazioni sulle quali la mandataria aveva fatto affidamento, senza che la sua presentazione possa essere considerata automaticamente sufficiente a escludere qualsiasi responsabilità del capofila, soprattutto quando quest’ultimo disponeva di strumenti che avrebbero consentito ulteriori accertamenti.

La Corte ha precisato che, qualora dalle verifiche emerga una violazione dell’obbligo di diligenza da parte della mandataria, la stazione appaltante può ritenere il raggruppamento complessivamente privo delle necessarie garanzie di integrità e affidabilità e disporne l’esclusione, mentre una decisione fondata soltanto sull’anteriorità della violazione e sulla mancata comunicazione prima della presentazione dell’offerta non consentirebbe di distinguere una condotta negligente da una situazione che il capofila non avrebbe ragionevolmente potuto conoscere.

La scoperta dell’irregolarità durante le verifiche della stazione appaltante non preclude, pertanto, la possibilità di estromettere o sostituire la mandante, ma neppure attribuisce al raggruppamento un diritto automatico a conservare la partecipazione, che resta subordinato alla valutazione del comportamento della mandataria e al rispetto delle condizioni richieste per modificare la composizione del RTI.

Estromissione della mandante: requisiti del RTI e immodificabilità dell'offerta

La possibilità di conservare la partecipazione attraverso una modifica soggettiva incontra il limite dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta, che impedisce di utilizzare l’uscita di una mandante o l’ingresso di un nuovo operatore per alterare gli elementi sui quali si è svolto il confronto competitivo.

La Corte ha precisato che l’art. 79 della direttiva 2014/25/UE, pur facendo riferimento alla sostituzione del soggetto privo dei requisiti, consente anche la semplice estromissione di un componente, senza l’ingresso di una nuova impresa, purché i restanti partecipanti continuino a soddisfare i criteri di selezione applicabili e l’operazione non comporti una modifica sostanziale dell’offerta.

Il raggruppamento deve quindi essere in grado di dimostrare che l’uscita dell’impresa irregolare non compromette il possesso dei requisiti richiesti e non determina una diversa configurazione dell’offerta tecnica o economica, poiché una modifica che si traducesse nella presentazione di una proposta sostanzialmente nuova violerebbe la parità di trattamento rispetto agli altri concorrenti.

Le stesse condizioni sono previste dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che ammette l’estromissione o la sostituzione del componente privo dei requisiti facendo salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta.

Nella vicenda sottoposta alla Corte, la mandataria aveva dichiarato che l’estromissione della mandante non avrebbe modificato l’offerta e che i restanti componenti avrebbero conservato i requisiti richiesti, ma i giudici europei non hanno accertato direttamente la sussistenza di tali condizioni, rimettendo al TAR Lazio le verifiche necessarie per stabilire se la modifica prospettata fosse effettivamente compatibile con la disciplina della gara.

Art. 97 del Codice: come valutare l'esclusione di un raggruppamento

La sentenza è stata pronunciata con riferimento a un affidamento dei settori speciali, per il quale trova applicazione l’art. 79 della direttiva 2014/25/UE, e questa circostanza delimita il percorso interpretativo seguito dalla Corte, che non ha dichiarato direttamente illegittimo l’art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023, ma ha individuato i limiti entro i quali la disciplina nazionale può impedire a un raggruppamento di estromettere o sostituire un componente interessato da una causa obbligatoria di esclusione.

L’accertamento di una violazione fiscale definitivamente accertata resta sufficiente a impedire la partecipazione dell’impresa che non abbia regolarizzato tempestivamente la propria posizione, mentre l’esclusione del raggruppamento richiede di verificare se la mandataria abbia rispettato gli obblighi di diligenza e se la modifica della composizione possa avvenire senza compromettere i requisiti richiesti o alterare sostanzialmente l’offerta.

Nelle verifiche sui RTI, la stazione appaltante non può quindi considerare decisiva la sola anteriorità dell’irregolarità rispetto alla presentazione dell’offerta, soprattutto quando la mandataria sostiene di averla conosciuta soltanto successivamente, ma deve ricostruire quali informazioni fossero disponibili, quali controlli potessero essere effettuati e se il comportamento del capofila giustifichi una valutazione negativa dell’affidabilità dell’intero raggruppamento.

Dalla prospettiva delle imprese, diventa altrettanto importante poter documentare le verifiche effettuate prima della partecipazione, le dichiarazioni acquisite dalle mandanti e le iniziative adottate dopo la scoperta di eventuali irregolarità, senza presumere che il DGUE possa sempre sostituire ogni altro controllo o che la successiva disponibilità all’estromissione sia sufficiente a evitare l’esclusione.

Il TAR Lazio dovrà ora verificare se la mandataria abbia agito con la diligenza richiesta e se l’estromissione proposta potesse consentire al raggruppamento di conservare i requisiti senza modificare sostanzialmente l’offerta, tenendo conto che la disciplina europea non consente di escludere automaticamente l’intero RTI per una violazione della mandante quando le circostanze della vicenda possono giustificarne la permanenza nella procedura.

La decisione lascia quindi ferma la disciplina sulle violazioni fiscali definitivamente accertate, ma impedisce che l’irregolarità di una mandante venga automaticamente trasferita all’intero raggruppamento senza verificare il comportamento della mandataria e la possibilità di proseguire la gara attraverso l’estromissione o la sostituzione dell’impresa priva dei requisiti.