ISO 9001:2026: cosa cambia e come prepararsi alla nuova norma

Il 16 settembre 2026 è stata pubblicata la ISO 9001:2026, sesta edizione dello standard internazionale dedicato ai Sistemi di Gestione per la Qualità. La nuova versione sostituisce la ISO 9001:2015 e diventa il nuovo riferimento per le organizzazioni che adottano un SGQ.

A più di dieci anni dalla precedente edizione, la revisione arriva in un contesto profondamente cambiato: digitalizzazione, nuove tecnologie, sostenibilità, filiere interconnesse e nuove aspettative delle parti interessate stanno modificando il modo in cui le organizzazioni operano e prendono decisioni.

La nuova ISO 9001 tiene conto di questa evoluzione senza stravolgere il modello esistente. Restano centrali l’orientamento al cliente, l’approccio per processi, il risk-based thinking e il miglioramento continuo, mentre acquistano maggiore evidenza alcuni temi e viene chiarito l’intento di diversi requisiti.

Il 13 ottobre un webinar sulla ISO 9001:2026

Per approfondire le novità e aiutare aziende e professionisti a orientarsi nella nuova edizione, Istituto Giordano organizza il webinar “La Nuova ISO 9001 – Iniziamo a conoscerla”, in programma martedì 13 ottobre 2026, dalle ore 12:00 alle 13:00.

Un’ora di approfondimento per rispondere a tre domande concrete: quali capitoli della norma sono stati maggiormente interessati? Cosa occorre realmente aggiornare nel proprio SGQ? Quanto tempo ci sarà per adeguarsi?

Nuova ISO 9001: cosa cambia?

Per le organizzazioni già certificate ISO 9001:2015, il punto fondamentale è che non si riparte da zero. La transizione richiederà innanzitutto di individuare le differenze rispetto all’edizione precedente e valutarne l’effettivo impatto sul proprio Sistema di Gestione.

Vediamo alcuni dei cambiamenti più significativi.

Leadership, cultura della qualità e comportamento etico

La nuova edizione rafforza il ruolo della leadership nella promozione di una cultura della qualità e del comportamento etico.

La qualità viene quindi letta non soltanto attraverso processi, procedure e documentazione, ma anche attraverso valori, comportamenti e consapevolezza delle persone che contribuiscono al funzionamento del SGQ.

Rischi e opportunità: una distinzione più chiara

La ISO 9001:2026 distingue più chiaramente le azioni per affrontare i rischi da quelle finalizzate a cogliere le opportunità.

Il risk-based thinking rimane un elemento centrale, ma la nuova formulazione permette di considerare con maggiore evidenza anche le opportunità nella pianificazione e nel miglioramento del Sistema di Gestione.

Tecnologie emergenti e trasformazione digitale

L’evoluzione tecnologica trova maggiore spazio nella nuova edizione. Tecnologie emergenti, digitalizzazione e disponibilità dei dati possono infatti modificare processi, infrastrutture, competenze e modalità di lavoro.

Per le organizzazioni diventa quindi importante valutarne l’impatto sul SGQ, considerando sia i rischi sia le opportunità generate dall’innovazione tecnologica.

Sostenibilità, cambiamento climatico e parti interessate

La ISO 9001:2026 mantiene il proprio focus sulla qualità, ma rende più evidente la necessità di leggere il Sistema di Gestione all’interno di un contesto sociale e ambientale in evoluzione.

Rimane, in particolare, la considerazione del cambiamento climatico introdotta nel 2024: l’organizzazione deve valutarne la rilevanza rispetto al proprio contesto, considerando anche eventuali esigenze delle parti interessate pertinenti.

Non si tratta quindi di trasformare la ISO 9001 in uno standard ambientale, ma di considerare anche questi fattori quando possono incidere sulla capacità dell’organizzazione di raggiungere i risultati attesi.

Continuità operativa e resilienza

La revisione presta attenzione anche alla capacità dell’organizzazione di continuare a fornire prodotti e servizi conformi in presenza di interruzioni.

Continuità operativa e capacità di adattamento assumono così maggiore rilevanza in un contesto caratterizzato da cambiamenti rapidi, supply chain interconnesse e nuove fonti di rischio.

Un nuovo Allegato A per interpretare meglio la norma

Il nuovo Allegato A (Annex A) ha carattere informativo e fornisce chiarimenti utili per comprendere l’intento di alcuni requisiti.

Un aspetto importante: non introduce requisiti aggiuntivi, ma aiuta a interpretare e applicare in modo più coerente quelli contenuti nella norma.

Cosa dovranno fare le aziende certificate ISO 9001:2015?

La pubblicazione della nuova edizione non implica la necessità di riscrivere immediatamente procedure e documentazione.

Un primo passo utile sarà effettuare una Gap Analysis, confrontando il SGQ esistente con la ISO 9001:2026 per individuare ciò che è già adeguato e gli aspetti che richiedono invece un intervento.

L’analisi dovrà concentrarsi in particolare sui requisiti effettivamente modificati e sul loro impatto sull’organizzazione, evitando aggiornamenti puramente formali dove non necessari.

ISO 9001:2026: quanto tempo c’è per adeguarsi?

Con la pubblicazione della ISO 9001:2026 prende avvio il percorso di transizione dalla precedente edizione.

Le organizzazioni certificate dovranno migrare alla nuova versione secondo le tempistiche e le modalità applicabili, confrontandosi con il proprio organismo di certificazione.

Non è quindi necessario intervenire in modo affrettato. È però il momento giusto per conoscere la nuova norma, individuare le differenze rispetto alla ISO 9001:2015 e pianificare per tempo gli eventuali adeguamenti del proprio SGQ.