Dopo il focus dedicato alla Muratura Strutturale, il Consorzio POROTON® Italia amplia la sezione “Focus tematici” con una raccolta interamente dedicata all'isolamento acustico: una selezione sintetica delle principali informazioni, dei contenuti tecnici e degli strumenti utili a realizzare pareti che, oltre a soddisfare i requisiti acustici passivi degli edifici, garantiscano un adeguato comfort acustico negli ambienti abitativi.

Scopri il Focus tematico

Comfort acustico: un requisito da non trascurare

La qualità di un edificio si misura anche dalla capacità di rispondere alle esigenze di sicurezza, igiene, comfort e fruibilità di chi lo abita. Tra queste, la protezione dal rumore è stata a lungo trascurata, a vantaggio di requisiti legati a prescrizioni di legge più stringenti o a specifiche richieste del mercato.

Eppure il progetto architettonico e i suoi contenuti tecnici giocano un ruolo centrale anche in ambito acustico. In fase di progetto si tende ancora a considerare l'isolamento acustico come una questione legata esclusivamente alla scelta dei materiali, sottovalutando l'importanza della corretta posa in opera, che incide in modo rilevante sulle prestazioni effettive dell'edificio in esercizio.

Pareti POROTON®: facilità di posa e il ruolo della massa

Le pareti POROTON®, grazie alla loro semplicità di posa, limitano le potenziali criticità di cantiere e contengono lo scarto tra la prestazione misurata in laboratorio e quella ottenuta in opera.

Opportunamente dimensionate, inoltre, ottimizzano il comfort acustico grazie alla massa della muratura, che influisce sull'andamento in frequenza del potere fonoisolante.

Rispetto alle soluzioni “leggere”, le pareti massive garantiscono un migliore isolamento dai rumori di medio-bassa frequenza, i più diffusi negli ambienti abitativi, e dai rumori da traffico nel caso delle pareti di facciata.

È questo il motivo per cui soluzioni costruttive con un indice di valutazione del potere fonoisolante R w simile possono offrire livelli di comfort acustico reale anche molto diversi tra loro.

Indice del Focus tematico

Nel Focus tematico sono stati selezionati i principali contenuti, strumenti e soluzioni tecniche POROTON® dedicati all'isolamento acustico, organizzati in tre sezioni:

Articoli e Normative

Strumenti e Documentazione

Prodotti e Soluzioni

Prodotti e soluzioni POROTON® per l'isolamento acustico

Il Focus presenta inoltre la gamma di prodotti POROTON® più indicati per realizzare pareti fonoisolanti: dai blocchi per muratura armata P800 MA, che uniscono prestazioni strutturali e acustiche, ai blocchi semipieni P800, fino ai blocchi forati P700 per le murature di tamponamento e alle tramezze in laterizio per doppie pareti e pareti rivestite. Completano la sezione gli esempi di pareti fonoisolanti monostrato, pluristrato e con placcaggi.

Conclusioni

Con il Focus tematico sull’Isolamento Acustico, il Consorzio POROTON® Italia mette a disposizione di progettisti e tecnici un punto di accesso unico a contenuti, strumenti e soluzioni per progettare edifici più silenziosi e confortevoli, nel rispetto dei requisiti di legge.

Il materiale è consultabile gratuitamente sul sito www.poroton.it nella sezione “Focus tematici” all’interno dell’area Tools & Download.