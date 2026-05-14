L’isolamento termoacustico dall’interno rappresenta una soluzione efficace e versatile per garantire il massimo benessere abitativo senza interventi invasivi sull’involucro esterno. È particolarmente indicato negli edifici esistenti, nelle ristrutturazioni e in tutti i casi in cui non sia possibile realizzare un cappotto esterno.

Con questo obiettivo nasce I-GES G ECO SILENCE, la nuova soluzione Isolkappa progettata per concentrare in un unico sistema le migliori performance termiche e acustiche di settore. Il sistema contribuisce alla riduzione delle dispersioni di calore e alla limitazione della trasmissione del rumore tra ambienti adiacenti, migliorando la qualità abitativa degli spazi interni. Il suo funzionamento si basa sul principio massa-molla-massa, che consente di smorzare le vibrazioni e incrementare l’isolamento acustico, mentre l’EPS grafite con conducibilità termica pari a 0,030 W/mK assicura un’elevata efficienza energetica in ogni stagione.

I vantaggi di I-GES G ECO SILENCE

I-GES G ECO SILENCE è un sistema termoacustico accoppiato composto da una lastra di cartongesso e da un pannello in EPS grafite elasticizzato, prodotto con materia prima Neopor® di BASF.

Il processo di elasticizzazione conferisce all’EPS una ridotta rigidità dinamica, caratteristica fondamentale per ottimizzare le prestazioni acustiche del sistema. Questa proprietà consente un efficace assorbimento delle vibrazioni e un miglioramento dell’isolamento dai rumori tra ambienti adiacenti.

Dal punto di vista termico, l’EPS grafite assicura elevate prestazioni isolanti, contribuendo alla riduzione delle dispersioni di calore e al miglioramento dell’efficienza energetica degli ambienti interni.

Certificato CE e disponibile in diversi spessori, il sistema è progettato per l’isolamento dall’interno di pareti e contropareti, con posa rapida e integrazione nei sistemi a secco.

Elasticizzazione: la tecnologia che potenzia le prestazioni acustiche dei pannelli in EPS

L’elasticizzazione è un processo avanzato sviluppato da Isolkappa per migliorare le prestazioni meccaniche e acustiche dei pannelli in EPS. Attraverso cicli di pressatura controllata, la struttura delle celle dell’EPS viene trasformata, passando da forme tondeggianti a lenticolari, riducendo la rigidità dinamica del materiale.

Il risultato sono lastre leggere e planari che conservano le caratteristiche di isolamento termico tipiche dell’EPS, offrendo allo stesso tempo prestazioni acustiche superiori, ideali per smorzare vibrazioni e attenuare la propagazione del suono in pareti, pavimenti e intercapedini.

La tecnologia di elasticizzazione permette quindi di ottenere un pannello che combina elevate prestazioni termoacustiche con stabilità dimensionale e facilità di posa.

I-GES G HYDRO ECO SILENCE: la versione per ambienti umidi

Per migliorare il comfort anche in ambienti con elevata umidità come bagni, cucine e locali lavanderia, Isolkappa ha progettato I-GES G HYDRO ECO SILENCE.

Il sistema è composto da EPS grafite elasticizzato e da una lastra di cartongesso, additivata per ridurre l’assorbimento d’acqua secondo la UNI EN 520. L’EPS, sviluppato con tecnologia Isolkappa, mantiene una bassa rigidità dinamica per elevate prestazioni acustiche e una conducibilità termica pari a 0,030 W/mK.

La lastra di cartongesso, con classe di reazione al fuoco A2-s1, d0, è idonea per ambienti interessati da intensa produzione di vapore acqueo e contribuisce alla qualità dell’aria interna grazie alla classificazione A+ e alla certificazione Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

Linea Silence: isolamento termoacustico per pareti interne, pavimenti e intercapedini

I-GES G ECO SILENCE e I-GES G HYDRO ECO SILENCE fanno parte della Linea Silence, una gamma di soluzioni sviluppata per il miglioramento del benessere termoacustico interno e pensata per applicazioni verticali e orizzontali.

I-GREY ECO FLOOR

Sistema per l’isolamento termoacustico di sottomassetti in EPS-T grafite, ideale per solai in laterocemento, calcestruzzo armato o legno. È progettato contro i rumori da calpestio e per ottimizzare le prestazioni termiche e acustiche del solaio.

I-GREY XL ECO SILENCE

Pannello termoacustico in EPS grafite elasticizzato per intercapedini murarie che si adatta perfettamente alle esigenze di isolamento continuo, contribuendo a un maggiore comfort abitativo e a una riduzione dei consumi energetici sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni profonde.

Un sistema completo per il comfort degli edifici

Con la Linea Silence, Isolkappa offre soluzioni integrate per intervenire su pareti interne, pavimenti e intercapedini, garantendo isolamento completo, riduzione del rumore e il massimo benessere abitativo in interventi di nuova costruzione e riqualificazione.