Il comfort abitativo parte dal basso. I‑GREY ECO FLOOR è il sistema in EPS‑T grafite elasticizzato sviluppato da Isolkappa per l’isolamento termoacustico sotto massetto, ideale su solai in laterocemento, calcestruzzo armato o legno.

Grazie alla sua elevata resistenza alla compressione e alla bassa rigidità dinamica, è una soluzione efficace e duratura contro il rumore da calpestio e la dispersione termica.

Perché isolare il pavimento?

L’isolamento termoacustico a pavimento è fondamentale in ogni progetto edilizio contemporaneo, sia in nuove costruzioni che in ristrutturazioni. Permette di aumentare il comfort quotidiano, riducendo sensibilmente i rumori strutturali (come passi, oggetti trascinati o urti), e contribuisce a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, limitando le dispersioni termiche verso il basso.

L’inquinamento acustico strutturale, infatti, si verifica quando i suoni si propagano attraverso le strutture solide dell’edificio, come solai e pareti. Tra le cause più frequenti c’è il rumore da calpestio, spesso percepito come un suono sordo e costante, particolarmente fastidioso negli ambienti sottostanti.

I‑GREY ECO FLOOR è un pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato (EPS‑T) additivato con grafite Neopor® di BASF, elasticizzato per aumentare le performance acustiche e ridurre la rigidità dinamica, secondo norma EN 29052‑1. Il materiale, marcato CE secondo EN 13163, è progettato per resistere al carico del massetto e garantire nel tempo le sue prestazioni termiche e acustiche.

Grazie alla struttura a celle chiuse e all’elasticizzazione, i pannelli riducono la trasmissione dei rumori strutturali, creando una barriera efficace tra il pavimento e i solai sottostanti.

Elasticizzazione: la tecnologia che potenzia le prestazioni acustiche dell’EPS

L’elasticizzazione è un processo avanzato sviluppato da Isolkappa per migliorare le prestazioni meccaniche e acustiche dei pannelli in EPS. Attraverso cicli di pressatura controllata, la struttura delle celle dell’EPS viene trasformata, passando da forme tondeggianti a lenticolari, riducendo la rigidità dinamica del materiale. Il risultato sono lastre leggere e planari che conservano le caratteristiche di isolamento termico tipiche dell’EPS, offrendo allo stesso tempo prestazioni acustiche superiori, ideali per smorzare vibrazioni e attenuare la propagazione del suono in pareti, pavimenti e intercapedini. La tecnologia di elasticizzazione permette quindi di ottenere un pannello che combina elevate prestazioni termoacustiche (0,030 W/mK) con stabilità dimensionale e facilità di posa.

Sistema completo e dettagli di posa

Per ottenere un isolamento continuo ed eliminare i ponti acustici, I‑GREY ECO FLOOR può essere integrato con IK-BAND SILENCE G, bandella adesiva per la sigillatura dei giunti, e con IK-BAND SILENCE GP100 (disponibile anche con larghezza 150 mm), versione specifica per la riduzione dei ponti acustici perimetrali che si propagano per via strutturale. Questa combinazione permette un'applicazione rapida ed efficace, riducendo tempi di posa e costi di manodopera.

Il sistema è ideale per:

Pavimenti in edifici residenziali, commerciali o scolastici.

Ristrutturazioni leggere in cui non è possibile intervenire sulle strutture portanti.

Nuove costruzioni ad alta efficienza energetica.

I pannelli I‑GREY ECO FLOOR sono a spigolo vivo, facilmente adattabili alle specifiche esigenze del cantiere, e disponibili nei seguenti formati:

Dimensioni: 1000×500 mm (altri formati su richiesta)

1000×500 mm (altri formati su richiesta) Spessori EPS: 22 mm, 33 mm, 43 mm, 53 mm

I vantaggi di I‑GREY ECO FLOOR

Facile da posare e altamente performante, il sistema garantisce:

Isolamento termico e acustico in un’unica soluzione. Abbattimento dei tempi di esecuzione grazie alla posa rapida sotto massetto. Maggiore comfort abitativo e riduzione dei consumi energetici. Compatibilità con solai in legno, calcestruzzo e laterocemento. Certificazioni tecniche per isolamento termoacustico.

Manuale Isolkappa - ANIT: isolamento acustico dall’interno con EPS elasticizzato

Per agevolare progettisti e tecnici di cantiere nel valutare la prestazione fonoisolante dei solai che prevedono al loro interno una soluzione in polistirene espanso elasticizzato come I-GREY ECO FLOOR, Isolkappa ha realizzato, in collaborazione con ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico -, un manuale operativo con riferimenti normativi, esempi di calcolo e indicazioni di posa, al fine di garantire l’efficacia e la durabilità nel tempo delle soluzioni adottate.

Scarica il manuale