Isolk8 Eco: oltre il solito cappotto

Nel panorama delle soluzioni per l’isolamento termico degli edifici, il sistema a cappotto ETA rappresenta una delle tecnologie più efficaci per migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e garantire comfort abitativo nel tempo.

Tra le soluzioni più recenti sviluppate da Isolkappa c’è Isolk8 Eco, un sistema a cappotto detensionato e certificato ETA che si distingue dalle proposte presenti sul mercato per due elementi fondamentali: l’utilizzo di lastre in EPS detensionato e di un rasante collante con inerti selezionati.

Grazie a queste caratteristiche, Isolk8 Eco consente di ottenere una posa più rapida ed efficiente, riducendo i tempi di lavorazione e i costi di cantiere, oltre a garantire un’elevata durabilità del sistema nel tempo.

Un sistema a cappotto ETA per l’efficienza energetica degli edifici

L’applicazione di un sistema a cappotto ETA sulle facciate esterne permette di realizzare un rivestimento isolante continuo in grado di migliorare sensibilmente le prestazioni termiche delle pareti.

Questo tipo di intervento consente di ridurre lo scambio di calore tra interno ed esterno, mantenendo temperature più stabili negli ambienti abitativi durante tutto l’anno e contribuendo al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.

Tra i principali benefici di un sistema a cappotto come Isolk8 Eco si possono evidenziare:

riduzione dei consumi energetici per riscaldamento e raffrescamento;

miglioramento del comfort abitativo;

eliminazione dei ponti termici;

prevenzione della formazione di muffa e condensa negli ambienti interni.

Queste caratteristiche rendono il sistema particolarmente adatto sia per interventi di nuova costruzione sia per progetti di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

EPS detensionato: planarità e stabilità dimensionale migliorata

Uno degli elementi distintivi del sistema Isolk8 Eco è l’utilizzo di lastre in EPS detensionato, ottenute attraverso uno specifico processo produttivo sviluppato da Isolkappa.

Durante la produzione del polistirene espanso sinterizzato possono infatti accumularsi tensioni interne nel materiale. Grazie alla tecnologia della detensionatura, queste tensioni vengono eliminate attraverso un processo controllato che stabilizza la struttura del pannello.

Il risultato è una lastra isolante caratterizzata da:

elevata planarità;

stabilità dimensionale migliorata.

Queste due caratteristiche concorrono direttamente a migliorare la qualità della posa, riducendo le sollecitazioni trasferite al rivestimento a spessore e facilitando il lavoro degli applicatori.

La maggiore precisione geometrica delle lastre consente infatti una posa più rapida e regolare, contribuendo a ridurre tempi di lavorazione e costi complessivi di cantiere.

Inoltre, grazie alla detensionatura, il pannello in EPS non trasferisce al rivestimento le sollecitazioni dovute ai movimenti elastici del supporto, eliminando il rischio di cavillature e microcavillature e aumentando la durabilità del sistema a cappotto.

Rasante collante con inerti selezionati: più produttività in cantiere

Il secondo elemento che caratterizza Isolk8 Eco è l’utilizzo di un rasante collante con inerti selezionati, progettato per migliorare le prestazioni applicative del sistema.

Gli inerti presenti nella miscela sono infatti caratterizzati da forme geometriche non aguzze, che permettono una maggiore scorrevolezza del prodotto durante la lavorazione.

Questa caratteristica si traduce in diversi vantaggi operativi:

maggiore facilità di stesura;

migliore resa del prodotto;

minori consumi di materiale;

riduzione degli sprechi in cantiere.

L’utilizzo di questo rasante collante si integra perfettamente con le proprietà delle lastre in EPS detensionato, contribuendo a migliorare la produttività degli applicatori e l’efficienza complessiva del sistema.

Certificazione ETA

Il sistema a cappotto termico Isolk8 Eco è dotato di valutazione ETA (European Technical Assessment), che garantisce a progettisti, imprese e committenti la qualità e l’affidabilità del prodotto da costruzione.

La certificazione ETA attesta infatti le prestazioni del sistema nel suo complesso, assicurando che tutti i componenti siano stati testati e verificati secondo criteri tecnici riconosciuti a livello europeo.

Il sistema presenta inoltre classe di reazione al fuoco B-s1, d0, un requisito importante per garantire elevati livelli di sicurezza negli interventi di isolamento dell’involucro edilizio.

Un cappotto progettato per durare nel tempo

Grazie alla combinazione tra lastre in EPS detensionato, rasante collante con inerti selezionati e valutazione ETA, Isolk8 Eco rappresenta una soluzione evoluta per la realizzazione di sistemi di isolamento a cappotto ad alte prestazioni.

Il sistema consente di migliorare l’efficienza energetica degli edifici, ottimizzare le attività di cantiere e garantire una maggiore durabilità del rivestimento nel tempo.

In un contesto in cui la riqualificazione energetica assume un ruolo sempre più centrale nel settore delle costruzioni, soluzioni come Isolk8 Eco permettono di coniugare qualità costruttiva, efficienza energetica e produttività in cantiere.