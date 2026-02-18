Quando si parla di ristrutturazione casa, l’attenzione si concentra quasi sempre sulle detrazioni fiscali. Ma c’è un altro tema, molto spesso sottovalutato, che ha un impatto economico immediato: l’aliquota IVA applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Quando si applica il 10% e quando il 22%? Cosa accade in presenza dei cosiddetti beni significativi? E quali sono i casi in cui l’aliquota agevolata non spetta?

Ha risposto a queste domande l’Agenzia delle Entrate dedicando un capitolo all’agevolazione IVA all’interno dell’edizione 2026 della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”. La disciplina è oggi coordinata con il nuovo Testo Unico IVA 2026 di cui al D.Lgs. n. 10/2026, che ha riordinato le disposizioni in materia senza modificarne la sostanza applicativa con riferimento agli interventi di recupero edilizio.

Manutenzione ordinaria e straordinaria: IVA al 10% con regole particolari

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su unità immobiliari a destinazione abitativa, è prevista l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% sulle prestazioni di servizi rese dall’impresa che esegue i lavori.

La disciplina cambia, però, quando nell’intervento sono forniti i cosiddetti beni significativi.

Cosa sono i beni significativi

I beni significativi sono stati individuati dal Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 e comprendono:

ascensori e montacarichi

infissi esterni e interni

caldaie

videocitofoni

apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria

sanitari e rubinetteria da bagno

impianti di sicurezza

In presenza di questi beni, l’IVA al 10% non si applica automaticamente sull’intero loro valore. L’aliquota ridotta si applica ai beni significativi solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi. La parte eccedente resta soggetta ad IVA ordinaria del 22%.

Un esempio pratico: come si calcola l’IVA sui beni significativi

Immaginiamo un intervento di manutenzione straordinaria su un’abitazione con sostituzione degli infissi.

Costo complessivo dell’intervento: 22.000 euro Manodopera: 7.000 euro Infissi (bene significativo): 15.000 euro



L’IVA al 10% si applica:

interamente sulla manodopera (7.000 euro);

sugli infissi solo fino a concorrenza del valore della prestazione, quindi su 22.000 – 15.000 = 7.000 euro.

Di conseguenza:

7.000 euro (manodopera) → IVA 10%

7.000 euro (quota parte infissi) → IVA 10%

8.000 euro (parte residua infissi) → IVA 22%

L’esempio rende evidente il meccanismo: anche se il valore degli infissi è più che doppio rispetto alla manodopera, l’aliquota ridotta si applica solo entro il limite rappresentato dal valore della prestazione.

La parte eccedente resta soggetta ad IVA ordinaria.

Componenti e parti staccate: il criterio dell’autonomia funzionale

La legge di bilancio 2018 ha chiarito che la determinazione del valore del bene significativo deve avvenire tenendo conto dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

In sintesi:

se il componente ha autonomia funzionale, il suo valore non confluisce nel bene significativo ma nella prestazione, beneficiando quindi dell’IVA al 10%;

se costituisce parte integrante del bene e ne garantisce la normale funzionalità, il suo valore confluisce in quello del bene significativo.

Esempio con componenti autonomi

Intervento di manutenzione straordinaria con:

sostituzione infissi;

installazione di tapparelle;

materiali di montaggio.

Dati economici:

Costo complessivo: 18.000 euro Manodopera: 6.000 euro Infissi: 9.000 euro Tapparelle: 2.000 euro Materiali di montaggio: 1.000 euro



Applicando la regola:

6.000 euro di infissi → IVA 10%

3.000 euro di infissi → IVA 22%

Se tapparelle e materiali, in concreto, presentano autonomia funzionale rispetto all’infisso principale:

Tapparelle (2.000 euro) → IVA 10%

Materiali (1.000 euro) → IVA 10%

Obbligo di indicazione in fattura

In base ai chiarimenti introdotti dalla legge di bilancio 2018, la fattura deve indicare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento.

Quando l’IVA al 10% non si applica

L’agevolazione non spetta:

ai materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

ai materiali o beni acquistati direttamente dal committente (nel caso di manutenzione);

alle prestazioni rese in subappalto alla ditta esecutrice;

alle prestazioni professionali.

Quest’ultimo punto merita un chiarimento specifico.

Le attività di:

progettazione;

redazione e gestione delle pratiche edilizie;

direzione lavori;

coordinamento della sicurezza;

sono prestazioni professionali autonome e non rientrano tra le prestazioni di servizi agevolate con IVA al 10% previste per gli interventi di manutenzione.

Di conseguenza, tali parcelle sono soggette ad IVA ordinaria (22%), anche se strettamente collegate a un intervento di recupero edilizio agevolato.

Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione: disciplina più lineare

Per gli interventi di:

restauro e risanamento conservativo;

ristrutturazione edilizia,

come individuati dall’art. 3, lettere c) e d), del d.P.R. 380/2001, l’IVA al 10% si applica:

alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera;

all’acquisto di beni finiti (esclusi materie prime e semilavorati).

La disciplina è più lineare rispetto alla manutenzione. Tuttavia, anche in questi casi, le prestazioni professionali restano soggette ad IVA ordinaria, non trattandosi di prestazioni di appalto di lavori.

Il vero punto: qualificare correttamente l’intervento

La distinzione tra manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia incide, quindi, non solo sul titolo abilitativo, ma anche sul trattamento IVA. E incide anche sulla corretta gestione delle spese tecniche.

Le parcelle dei professionisti:

possono essere detraibili nell’ambito dei bonus edilizi;

sono parte integrante dell’intervento sotto il profilo tecnico-amministrativo;

ma non beneficiano dell’aliquota IVA ridotta del 10%.

L’IVA negli interventi di recupero edilizio non è quindi un tema meramente contabile. È una questione che coinvolge progettazione, contrattualistica e corretta fatturazione.

Ed è proprio su questo terreno che si gioca la differenza tra una gestione corretta dell’intervento e una potenziale contestazione in sede di controllo.