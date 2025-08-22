Quali poteri ha realmente l’amministratore in caso di lavori urgenti? L’urgenza può trasformare un intervento straordinario in ordinario? E fino a che punto le spese possono essere imposte ai condomini senza una preventiva deliberazione assembleare?

Lavori condominiali urgenti e spese straordinarie: la sentenza della Cassazione

A queste domande ha risposto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20541 del 21 luglio 2025, che affronta un caso di lavori condominiali disposti dall’amministratore senza delibera, giustificati come “urgenti”.

La vicenda nasce dall’iniziativa di un amministratore che aveva disposto l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, ritenuti indispensabili per fronteggiare una situazione di pericolo imminente per la stabilità e la sicurezza dell’edificio. Sostenute le spese, l’amministratore aveva chiesto il rimborso ai condomini, convocando l’assemblea per la ratifica. Una parte dei condòmini contestava tuttavia la reale urgenza degli interventi e, di conseguenza, il proprio obbligo di contribuzione.

Il contenzioso è approdato in Cassazione, che non si è limitata a verificare la sussistenza dell’urgenza, ma ha colto l’occasione per chiarire in modo sistematico il rapporto tra i poteri dell’amministratore e quelli dell’assemblea nella gestione delle spese straordinarie.