In una gara che ha ad oggetto un https://www.lavoripubblici.it/news/lex-specialis-punteggi-gara-interpretazione-consiglio-stato-10032-2025-37359 misto, quali requisiti devono essere posseduti e dichiarati già in sede di gara, e quali possono essere dimostrati solo in fase esecutiva?

La risposta è tutt’altro che scontata quando, accanto alla prestazione principale di servizi o forniture, l’offerta tecnica include lavori accessori, spesso qualificati dalla lex specialis come migliorie o elementi premiali.

In questi casi, la linea di confine tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione tende a farsi meno nitida, alimentando incertezze operative sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici. Il problema non è meramente teorico: stabilire se un requisito debba essere posseduto e dichiarato sin dalla domanda di partecipazione, oppure possa essere dimostrato solo in fase esecutiva, incide direttamente sulla legittimità dell’ammissione alla gara, sull’aggiudicazione e, in ultima analisi, sulla tenuta dell’intera procedura.

A complicare ulteriormente il quadro concorre il fatto che, non di rado, le leggi di gara non disciplinano in modo espresso il regime dei requisiti riferiti alle prestazioni accessorie, lasciando spazio a letture difformi e a strategie difensive che fanno leva sulla loro qualificazione come “meri requisiti di esecuzione”. È proprio in questo spazio di ambiguità che si innesta il tema dell’eterointegrazione della lex specialis e del rapporto tra autonomia della stazione appaltante e vincoli derivanti dalle norme imperative del Codice dei contratti.

La sentenza del Consiglio di Stato, 29 gennaio 2026, n. 795 si colloca esattamente in questo solco, offrendo un chiarimento di sistema su quando e perché i requisiti relativi ai lavori, anche se offerti come migliorie, assumono natura di requisiti di partecipazione e devono essere dichiarati già in sede di gara, senza possibilità di rinvii alla fase esecutiva o di sanatorie postume.

Lavori come migliorie, contratto misto e requisiti di partecipazione: i chiarimenti del Consiglio di Stato

La controversia traeva origine da una procedura di gara indetta per l’affidamento di un servizio, nell’ambito della quale la stazione appaltante aveva previsto, all’interno dell’offerta tecnica, la possibilità di conseguire punteggi premiali attraverso la proposizione di specifiche migliorie.

Tra queste rientrava anche l’esecuzione di lavori edili, funzionali al miglioramento delle modalità di svolgimento del servizio, ma non qualificati dalla lex specialis né come prestazioni obbligatorie né come componente principale dell’appalto. L’impostazione della gara lasciava quindi intendere che tali interventi avessero natura accessoria e facoltativa, rilevando esclusivamente ai fini della valutazione qualitativa dell’offerta.

Un operatore economico aveva presentato offerta proponendo, proprio a titolo di miglioria, l’esecuzione di lavori edili, ottenendo un punteggio premiale significativo e risultando aggiudicatario della procedura. In sede di partecipazione, tuttavia, non risultavano dichiarati né documentati i requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione di tali lavori, né mediante attestazione SOA né attraverso le altre modalità previste dalla disciplina vigente.

La stazione appaltante aveva comunque proceduto all’aggiudicazione, ritenendo che i requisiti relativi ai lavori offerti come miglioria potessero essere verificati in fase esecutiva, in quanto qualificabili come requisiti di esecuzione e non come requisiti di partecipazione. In questa prospettiva, la mancanza di specifiche dichiarazioni in sede di gara non era stata considerata ostativa alla validità dell’offerta.

Contro l’aggiudicazione era stato proposto ricorso, contestando proprio questa impostazione. Secondo il ricorrente, l’offerta di lavori edili – pur formulata come miglioria – aveva inciso sull’oggetto dell’affidamento, determinando la configurazione di un contratto di tipo misto. Ne sarebbe derivata, quindi, l’esigenza che i requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori fossero posseduti e dichiarati sin dalla fase di partecipazione alla gara.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ma spingendosi oltre i limiti della domanda. La decisione aveva infatti disposto l’annullamento dell’intera procedura di gara, configurando una pronuncia ultrapetita, dal momento che il ricorrente aveva censurato esclusivamente la legittimità dell’aggiudicazione e non l’impostazione complessiva della procedura.

Proprio questo profilo aveva costituito uno dei motivi centrali di appello. La parte appellante aveva contestato sia la qualificazione dei requisiti connessi ai lavori offerti come miglioria, sia l’eccesso di pronuncia del primo giudice, sostenendo che l’eventuale vizio avrebbe potuto incidere, al più, sull’aggiudicazione e non sull’intera gara.

È su questo duplice snodo che si è concentrato il giudizio del Consiglio di Stato, chiamato a chiarire se, e a quali condizioni, l’offerta di lavori in un appalto di servizi possa prescindere dal possesso immediato dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa sui lavori pubblici e quali siano le corrette conseguenze sul piano degli effetti conformativi della decisione.

Il quadro normativo di riferimento

La questione affrontata dal Consiglio di Stato si colloca all’incrocio tra disciplina dei requisiti di partecipazione, contratti misti e obblighi dichiarativi in sede di gara.

Sul piano generale, il nuovo Codice dei contratti distingue i requisiti di partecipazione, necessari per l’accesso alla procedura, dalle condizioni che attengono alla fase di esecuzione del contratto. I primi trovano il loro fondamento negli artt. 10 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplinano, rispettivamente, la tassatività delle cause di esclusione e i requisiti speciali di capacità, da definire in modo proporzionato e coerente con l’oggetto dell’affidamento.

Il nodo centrale, tuttavia, riguarda la disciplina dei contratti misti. L’art. 14, comma 18, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce in modo espresso che l’operatore economico che partecipa a una procedura avente ad oggetto un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, a prescindere dalla loro rilevanza rispetto alla prestazione principale. La prevalenza rileva ai fini procedurali, ma non attenua l’obbligo di qualificazione per le prestazioni ulteriori che entrano nell’oggetto contrattuale.

Quando il contratto include lavori, assume rilievo anche l’art. 28 dell’Allegato II.12 al Codice, che impone che i requisiti – previsti dalla lex specialis o comunque richiesti in forza di norme imperative – siano dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta, secondo le modalità di cui all’art. 91, comma 3, del d.lgs. 36/2023. Ne discende che l’obbligo dichiarativo non può essere rinviato alla fase esecutiva quando il requisito incide sull’oggetto dell’affidamento.

La sentenza richiama inoltre il principio di eterointegrazione della lex specialis, applicabile quando la legge di gara presenti una lacuna rispetto a requisiti imposti in modo vincolante dall’ordinamento. In tali ipotesi, il silenzio del bando non può legittimare l’inosservanza di obblighi normativi, né può fondare un affidamento tutelabile in capo all’operatore economico, operando il principio di autoresponsabilità.

Il quadro normativo viene infine letto alla luce dei principi generali del Codice, in particolare del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, da interpretare, ai sensi dell’art. 4, in modo coerente con legalità, trasparenza e concorrenza. Il risultato non consente deroghe al sistema dei requisiti, ma rafforza l’esigenza che le prestazioni oggetto dell’affidamento siano assunte da operatori effettivamente qualificati.

L'analisi del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è partito dalla distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, non sempre affrontata nella maniera corretta da parte delle Stazioni Appaltanti.

Sul piano teorico la differenza è chiara, ma quando le prestazioni offerte incidono sull’oggetto dell’affidamento, la qualificazione giuridica dei requisiti non può essere affrontata in modo astratto.

Il Collegio ha ricordato che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti e dichiarati sin dalla presentazione dell’offerta, mentre quelli di esecuzione operano, di regola, nella fase successiva. Questa distinzione perde però rigidità quando una determinata capacità prestazionale viene valorizzata già in sede di gara, come elemento dell’offerta tecnica o come criterio premiale.

In questo quadro si colloca il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che ha ammesso l’anticipazione alla fase di gara della verifica di specifiche capacità operative, purché ciò risponda a un’esigenza reale della stazione appaltante e non si traduca in un ostacolo sproporzionato alla concorrenza. Il bilanciamento, dunque, non è tra gara ed esecuzione, ma tra affidabilità dell’offerta e apertura del mercato.

Muovendo da questi presupposti, il Consiglio di Stato ha chiarito che il punto di riferimento resta la lex specialis, chiamata a stabilire se un determinato elemento dell’offerta abbia natura essenziale, premiale o sia rilevante solo ai fini della stipulazione del contratto.

La valutazione non può però arrestarsi al dato testuale della legge di gara: quando entrano in gioco requisiti imposti in modo vincolante dalla normativa, la lex specialis non può essere letta in modo isolato.

In presenza di una lacuna, la disciplina di gara deve essere eterointegrata dalle norme imperative del Codice, senza che l’operatore economico possa invocare un affidamento fondato sul silenzio del bando. In questo senso opera il principio di autoresponsabilità, che impone ai concorrenti di conoscere e rispettare il quadro normativo del settore in cui partecipano.

È su questa base che il Collegio ha valutato l’offerta di lavori edili proposta come miglioria: una volta che la stazione appaltante aveva esaminato e accettato quella proposta tecnica, la prestazione entrava a far parte dell’oggetto contrattuale. Il contratto, di conseguenza, assumeva natura mista.

Da qui il passaggio decisivo: negli appalti misti l’operatore economico deve essere qualificato per tutte le prestazioni che confluiscono nel contratto, anche se accessorie o premiali. I requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori non potevano quindi essere considerati meri requisiti di esecuzione, rinviabili a una fase successiva, ma dovevano essere trattati come requisiti di partecipazione.

In questa prospettiva, la mancanza di dichiarazioni in sede di gara non costituiva una carenza formale, ma un deficit sostanziale dell’offerta. Né era possibile fare ricorso al soccorso istruttorio, che non può essere utilizzato per colmare ex post l’assenza di requisiti che avrebbero dovuto emergere già nella fase di partecipazione.

Il richiamo al principio del risultato, infine, non ha condotto a una lettura più flessibile del sistema, ma ne ha rafforzato la coerenza. Il risultato, nel nuovo Codice, non giustifica deroghe alla legalità o alla par condicio, ma impone che le prestazioni oggetto dell’affidamento siano assunte da operatori effettivamente qualificati, anche quando siano introdotte come migliorie nell’offerta tecnica.

Conclusioni

Il ricorso è stato accolto con annullamento dell’aggiudicazione, per carenza dei requisiti di qualificazione e delle relative dichiarazioni in sede di gara. La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione non può essere utilizzata in modo strumentale per rinviare alla fase esecutiva il possesso di requisiti che incidono sull’oggetto dell’affidamento. Questo perché, quando l’offerta – anche a titolo di miglioria – include lavori, tali prestazioni, una volta valutate e accettate, entrano a far parte del contenuto contrattuale e impongono il rispetto delle regole proprie degli appalti misti.

Ne discende che i requisiti di qualificazione relativi ai lavori assumono natura di requisiti di partecipazione e devono essere posseduti e dichiarati sin dalla fase di gara, secondo quanto previsto dal Codice e dai relativi allegati. Il silenzio della lex specialis non è sufficiente a escludere tale obbligo, operando il meccanismo dell’eterointegrazione in presenza di norme imperative.

Non solo: ancora una volta la giurisprudenza conferma che principio del risultato non legittima letture elastiche del sistema dei requisiti, ma rafforza l’esigenza che le prestazioni oggetto dell’affidamento siano assunte da operatori effettivamente qualificati, nel rispetto della par condicio e della legalità.