Superbonus 110% e compensi professionali: l’eccezione di inadempimento

Per il pagamento di una prestazione professionale è sufficiente dimostrare l’avvenuta stipula del contratto, oppure occorre anche provare l’utilità concreta delle attività svolte? E cosa accade se il progetto è viziato da errori progettuali che ne compromettono l’intera operazione, impedendo al committente di accedere ai benefici fiscali del Superbonus 110%?

Superbonus 110% e compensi professionali: la sentenza del Tribunale di Chieti

A questi quesiti ha dato risposta il Tribunale di Chieti con la sentenza 11 agosto 2025, n. 393, relativa a una controversia sorta in merito a un incarico professionale per un intervento edilizio con il Superbonus 110%.

Un professionista aveva convenuto in giudizio il proprio committente, chiedendone la condanna al pagamento di circa 52.000 euro a titolo di compensi professionali per attività svolte nell’ambito di un intervento edilizio che avrebbe dovuto beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’art. 119 del d.l. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L’incarico, stipulato nel novembre 2020, prevedeva una gamma estesa di prestazioni tecniche:

progetto di fattibilità;

relazioni specialistiche;

progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico;

direzione lavori;

coordinamento della sicurezza;

collaudi;

pratiche catastali e di agibilità.

Il compenso era stato fissato nel 15% dell’importo dei lavori, calcolato in circa 423.000 euro e pre-approvato dalla piattaforma Deloitte.

Dopo l’avvio delle attività, il committente aveva disposto la sospensione del cantiere per difficoltà nel reperire il finanziamento, richiedendo la sola messa in sicurezza. Lo studio tecnico, sostenendo di aver già svolto prestazioni per oltre 57.000 euro, aveva richiesto invano il pagamento, attivando anche una procedura di negoziazione assistita conclusa senza esito.

Le contestazioni del committente

Il committente ha eccepito la presenza di gravi errori progettuali, tra cui l’erronea qualificazione di due immobili di sua esclusiva proprietà come condominio, così da accedere a massimali più elevati di detrazione.

Su indicazione del tecnico, egli aveva persino redatto una delibera assembleare fittizia, sottoscritta solo da sé stesso, con la quale si auto-nominava referente condominiale. Tale impostazione è stata contestata sia dalla piattaforma Deloitte (incaricata delle verifiche) sia dal professionista designato al rilascio del visto di conformità, che ha negato l’attestazione.

Secondo il convenuto, l’attività resa era dunque inutilizzabile e inidonea a garantire l’accesso al Superbonus, con conseguente applicabilità dell’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento). Inoltre, ha rilevato che la percentuale del 15% non aveva base normativa e che, in ogni caso, il compenso doveva riferirsi ai lavori realmente eseguiti e non a importi preventivi.

La decisione del Tribunale di Chieti

Il Giudice ha riconosciuto che tra le parti era stata stipulata una convenzione contrattuale, ma ha ricordato che, nei giudizi per il pagamento dei compensi professionali, il tecnico ha l’onere di dimostrare:

l’effettivo conferimento dell’incarico;

lo svolgimento delle attività pattuite;

la consistenza e l’utilità concreta delle prestazioni rese.

Si tratta di un onere probatorio imprescindibile, già più volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui “il professionista che agisce per il pagamento del compenso deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso”.

Alla luce di questo principio, il Tribunale ha osservato che, pur avendo l’attore prodotto documentazione, “emerge dalla corrispondenza acquisita agli atti che tale attività risulta viziata da errori che ne hanno compromesso l’utilità”. In particolare, il tecnico aveva qualificato come condominio due immobili di proprietà esclusiva del committente, in contrasto con l’art. 1117 c.c.

Sul punto la sentenza afferma: “la qualificazione condominiale di due immobili di proprietà esclusiva di un unico soggetto contrasta con i principi civilistici in materia di condominio, che presuppongono necessariamente la compresenza di parti comuni e parti di proprietà esclusiva appartenenti a soggetti diversi”.

Le conseguenze sono state decisive:

documentazione predisposta inutilizzabile ;

; impossibilità di ottenere il Superbonus 110% ;

; sospensione dei lavori.

Il Tribunale ha quindi ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento del committente, chiarendo che “quando il debitore si avvale dell’eccezione di inadempimento, si determina un’inversione dei ruoli processuali, poiché il debitore eccipiente si limita ad allegare l’altrui inadempimento mentre il creditore attore è tenuto a dimostrare il proprio esatto adempimento”.

Inoltre, anche sotto il profilo economico, la domanda è stata respinta: la percentuale del 15% non è stabilita dalla legge e, in ogni caso, il compenso deve parametrarsi ai lavori effettivamente eseguiti e non a importi preventivati.

Il Giudice ha quindi concluso che l’inadempimento del professionista fosse “grave e determinante, in quanto ha impedito il raggiungimento dell’obiettivo contrattuale, ossia l’accesso al Superbonus 110%, per effetto di un errore nella qualificazione giuridica degli immobili”.

Conclusioni operative

La sentenza ribadisce che, nei rapporti tra tecnico e committente, la prova dell’esatto adempimento è essenziale: il professionista deve dimostrare non solo di aver operato, ma di averlo fatto correttamente e con utilità concreta. In mancanza, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è sufficiente a determinare il rigetto della domanda di pagamento.

Pur senza affrontare direttamente la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, il Tribunale ha evidenziato come l’errore iniziale nell’impostazione progettuale possa compromettere l’intera operazione, privando il committente dei benefici fiscali attesi.

Rilevante anche l’aspetto processuale: il committente non ha avanzato domanda riconvenzionale per i danni da perdita di chance, nonostante l’impossibilità di fruire del Superbonus avesse conseguenze economiche significative. È probabile che future pronunce approfondiranno anche questo profilo, delineando criteri più chiari per la quantificazione di tali danni.