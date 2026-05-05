Allegato – Procedura informativa ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs 81/2008 (Lavoro Agile)
1) Oggetto
La presente procedura ha lo scopo di fornire ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile adeguate informazioni sui rischi generali e specifici connessi a tale modalità di lavoro.
2) Campo di applicazione
La procedura si applica a tutto il personale autorizzato a svolgere attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali.
3) Riferimenti normativi
- Art. 3, commi 7-bis e 10; 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs 81/2008;
- L. 81/2017.
4) Rischi generali
- affaticamento visivo;
- disturbi muscolo-scheletrici;
- stress lavoro-correlato;
- isolamento sociale, ecc….
5) Rischi specifici del lavoro agile
- postazioni di lavoro non ergonomiche;
- utilizzo prolungato di dispositivi elettronici;
- interferenze domestiche;
- rischi elettrici.
6) Misure di prevenzione
- utilizzo di postazioni adeguate (sedia ergonomica, piano di lavoro idoneo, ecc…);
- pause regolari durante l’attività al videoterminale;
- corretta illuminazione degli ambienti;
- verifica dello stato degli impianti elettrici domestici, ecc….
7) Obblighi del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione;
- utilizzare correttamente le attrezzature;
- segnalare eventuali situazioni di rischio.
8) Informazione e aggiornamento
La presente informativa è fornita annualmente e aggiornata in caso di modifiche rilevanti delle condizioni di lavoro.
9) Accettazione
Il lavoratore dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa.
Firma del lavoratore: __________
Data: __________