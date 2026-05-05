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Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL): il lavoro fra le mura di casa è davvero “agile”?

Dal D.Lgs. n. 81/2008 alla Legge n. 81/2017 fino alle modifiche introdotte nel 2026, il lavoro agile sposta il luogo della prestazione ma non alleggerisce gli obblighi: come si ridistribuiscono responsabilità, informazione e gestione dei rischi tra datore di lavoro e lavoratore quando l’attività si svolge in ambiente domestico.

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di Marco Abram - 05/05/2026

Allegato – Procedura informativa ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs 81/2008 (Lavoro Agile)

1) Oggetto

La presente procedura ha lo scopo di fornire ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile adeguate informazioni sui rischi generali e specifici connessi a tale modalità di lavoro.

2) Campo di applicazione

La procedura si applica a tutto il personale autorizzato a svolgere attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

3) Riferimenti normativi

  • Art. 3, commi 7-bis e 10; 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs 81/2008;
  • L. 81/2017.

4) Rischi generali

  • affaticamento visivo;
  • disturbi muscolo-scheletrici;
  • stress lavoro-correlato;
  • isolamento sociale, ecc….

5) Rischi specifici del lavoro agile

  • postazioni di lavoro non ergonomiche;
  • utilizzo prolungato di dispositivi elettronici;
  • interferenze domestiche;
  • rischi elettrici.

6) Misure di prevenzione

  • utilizzo di postazioni adeguate (sedia ergonomica, piano di lavoro idoneo, ecc…);
  • pause regolari durante l’attività al videoterminale;
  • corretta illuminazione degli ambienti;
  • verifica dello stato degli impianti elettrici domestici, ecc….

7) Obblighi del lavoratore

Il lavoratore è tenuto a:

  • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione;
  • utilizzare correttamente le attrezzature;
  • segnalare eventuali situazioni di rischio.

8) Informazione e aggiornamento

La presente informativa è fornita annualmente e aggiornata in caso di modifiche rilevanti delle condizioni di lavoro.

9) Accettazione

Il lavoratore dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa.

Firma del lavoratore: __________

Data: __________

© Riproduzione riservata
Tag:
PROFESSIONE Testo Unico Sicurezza Lavoro TUSL

INDICE

1
Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL): il lavoro fra le mura di casa è davvero “agile”?
2
Procedura informativa ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs 81/2008
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