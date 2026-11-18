È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2026 il Decreto Legislativo 2 novembre 2026, n. 208, con il quale l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, introducendo nuove disposizioni sulla qualificazione dei rapporti contrattuali, sull’utilizzo dei sistemi automatizzati per organizzare e controllare le prestazioni, sulla protezione dei dati personali e sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Lavoro tramite piattaforme digitali: in Gazzetta Ufficiale il d.Lgs. n. 208/2026

Il decreto, che entrerà in vigore il 2 dicembre 2026, disciplina anche le decisioni adottate attraverso algoritmi, prevedendo obblighi di trasparenza, supervisione umana e strumenti per contestare provvedimenti che riguardano le condizioni economiche o la prosecuzione del rapporto.

Le nuove regole non interessano soltanto i rider e le attività di consegna, ma tutte le prestazioni organizzate attraverso piattaforme che presentano le caratteristiche individuate dal legislatore, comprese quelle svolte da remoto. Il provvedimento modifica inoltre alcune disposizioni già vigenti, tra cui il D.Lgs. n. 81/2015 sui rapporti di lavoro, il D.Lgs. n. 152/1997 sugli obblighi informativi e il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza.

Lavoro tramite piattaforme digitali: chi rientra nelle nuove regole

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 208/2026 definisce la piattaforma di lavoro digitale come il soggetto che fornisce un servizio almeno in parte a distanza mediante strumenti elettronici, su richiesta di un destinatario, organizzando come componente necessaria ed essenziale una prestazione lavorativa retribuita attraverso sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati.

La definizione richiede la presenza contemporanea di tutti questi requisiti, per cui non qualsiasi servizio disponibile attraverso un sito internet o un’applicazione rientra nella nuova disciplina. Restano escluse, alle condizioni previste dalla norma, le piattaforme che si limitano a mettere in contatto prestatori e utenti senza organizzare il lavoro, così come quelle che svolgono funzioni accessorie di prenotazione, pagamento o gestione amministrativa.

Quanto ai destinatari delle tutele, il decreto distingue le persone che svolgono attività mediante piattaforme digitali, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale, dai lavoratori per i quali sussiste o si ritiene sussistente un rapporto subordinato. La distinzione si riflette sull’applicazione delle singole disposizioni, alcune delle quali riguardano anche il lavoro autonomo.

Le nuove disposizioni si applicano anche alle piattaforme stabilite all’estero, purché organizzino prestazioni lavorative svolte nel territorio nazionale, comprese quelle effettuate da remoto.

Presunzione di subordinazione: quando il lavoro su piattaforma è dipendente

Una delle principali novità è contenuta nell’articolo 5, che introduce una presunzione legale di subordinazione quando dalle modalità effettive di svolgimento della prestazione emergono elementi indicativi dell’esercizio di poteri di direzione e controllo da parte della piattaforma, anche attraverso sistemi automatizzati.

La qualificazione attribuita dalle parti al contratto non è quindi sufficiente a escludere la natura subordinata del rapporto, qualora l’organizzazione del lavoro presenti caratteristiche riconducibili all’esercizio di tali poteri, ferma restando la possibilità di fornire prova contraria.

Nella valutazione possono essere considerati anche gli strumenti tecnologici utilizzati per assegnare gli incarichi, controllare le prestazioni o determinarne le condizioni economiche, nella misura in cui consentano di individuare un effettivo potere direttivo e di controllo. La presenza di un algoritmo, tuttavia, non determina automaticamente la subordinazione, che rimane collegata alle modalità effettive di svolgimento del rapporto.

La qualificazione può essere accertata in sede giudiziaria o amministrativa oppure certificata attraverso le commissioni previste dal D.Lgs. n. 276/2003. Per i rapporti instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data, la nuova presunzione opera soltanto per il periodo successivo, mentre questa limitazione temporale non si applica alla presunzione di subordinazione già prevista dall’articolo 12 del D.L. n. 62/2026.

L’articolo 5, comma 4, prevede inoltre un’esclusione per le professioni intellettuali soggette a iscrizione all’albo, purché l’attività svolta attraverso la piattaforma rientri nell’esercizio della professione. L’esclusione non opera quando il soggetto, pur essendo iscritto a un albo, svolge attività differenti da quelle proprie della professione.

Algoritmi e piattaforme digitali: trasparenza e controllo delle decisioni

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano l’utilizzo dei sistemi automatizzati attraverso i quali le piattaforme monitorano le prestazioni e assumono o supportano decisioni riguardanti i lavoratori.

Le piattaforme devono fornire informazioni sui sistemi utilizzati, sulle categorie di dati raccolti, sulle finalità del monitoraggio e sui principali parametri che influenzano le decisioni, comprese quelle relative all’assegnazione degli incarichi, ai compensi e alla limitazione o chiusura degli account.

Gli obblighi di trasparenza riguardano le persone interessate, i loro rappresentanti e, su richiesta, le autorità competenti. Le informazioni devono essere comunicate per iscritto, anche in formato elettronico, entro il primo giorno di lavoro, prima delle modifiche rilevanti e in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore. Specifiche comunicazioni sono previste anche prima dell’avvio delle procedure di assunzione e selezione.

Il decreto impone inoltre alle piattaforme di effettuare, con cadenza almeno biennale, un’analisi dell’impatto delle decisioni individuali adottate o supportate dai sistemi automatizzati, avvalendosi di personale dotato delle competenze e dell’autonomia necessarie per supervisionarne il funzionamento e intervenire sulle decisioni.

Per i provvedimenti che comportano la limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto contrattuale, la chiusura dell’account oppure altre misure equivalenti pregiudizievoli, l’articolo 9 stabilisce che la decisione debba essere adottata esclusivamente da un essere umano, a pena di nullità. È ammessa una sospensione dell’account non superiore a 72 ore per prevenire frodi, accessi non autorizzati o tutelare la sicurezza.

L’articolo 10 riconosce inoltre il diritto al riesame umano delle decisioni automatizzate. Le persone interessate possono ottenere una spiegazione scritta delle decisioni riguardanti il rapporto contrattuale o le condizioni di lavoro entro 15 giorni dalla richiesta e chiedere un riesame, al quale la piattaforma o l’intermediario devono rispondere per iscritto entro 14 giorni.

Per i provvedimenti che riguardano gli aspetti essenziali del rapporto, come la chiusura dell’account o la mancata retribuzione, la motivazione deve essere fornita entro il giorno in cui la decisione acquista efficacia. Se viene accertata una violazione dei diritti del lavoratore, il decreto prevede la rettifica della decisione e, nei casi stabiliti, il risarcimento del danno.

Il coordinamento con la disciplina europea sull’intelligenza artificiale è regolato dall’articolo 21, che richiama il Regolamento (UE) 2024/1689 e la Legge n. 132/2025. Quando i sistemi utilizzati dalle piattaforme sono qualificabili come sistemi di IA, continuano ad applicarsi gli obblighi dell’AI Act, con particolare riferimento ai sistemi ad alto rischio destinati alla gestione dei lavoratori e all’accesso al lavoro autonomo. La disciplina del D.Lgs. n. 208/2026 comprende comunque anche sistemi automatizzati che non rientrano necessariamente nella definizione di intelligenza artificiale.

Privacy dei lavoratori: quali dati non possono trattare le piattaforme digitali

Gli articoli 6 e 7 introducono specifiche garanzie per il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi automatizzati utilizzati dalle piattaforme.

Sono vietati, tra gli altri, i trattamenti relativi allo stato emotivo o psicologico dei lavoratori e alle conversazioni private, comprese quelle con altri lavoratori o rappresentanti sindacali, così come la raccolta di dati personali quando la persona non sta svolgendo, né si sta proponendo di svolgere, l’attività lavorativa.

Il divieto riguarda anche i trattamenti finalizzati a prevedere l’esercizio di diritti fondamentali o a ricavare informazioni relative a opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenza sindacale e condizioni di salute.

Per i dati biometrici viene vietata l’identificazione mediante confronto con quelli di altre persone conservati in una banca dati, ferma restando la possibilità di verificare l’identità attraverso dati precedentemente forniti dallo stesso soggetto, quando il trattamento risulta consentito dalla normativa.

Le piattaforme e gli intermediari devono inoltre effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, coinvolgendo le persone interessate e i loro rappresentanti. Viene riconosciuto anche il diritto alla portabilità dei dati personali generati durante l’attività lavorativa, comprese valutazioni e recensioni.

Sicurezza sul lavoro: nuovi rischi e modifiche al D.Lgs. n. 81/2008

Il decreto interviene anche sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali, prevedendo specifici obblighi relativi ai rischi derivanti dai sistemi automatizzati.

L’articolo 11 stabilisce che le piattaforme e gli intermediari, nei confronti dei lavoratori individuati dall’articolo 3, comma 1, lettera d), devono rispettare il D.Lgs. n. 81/2008 e considerare, nella valutazione dei rischi prevista dall’articolo 17, anche quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati.

La disposizione richiama in particolare i rischi infortunistici, psicosociali ed ergonomici, che possono derivare dalle modalità di assegnazione degli incarichi, dal controllo delle prestazioni e dall’organizzazione dei ritmi lavorativi, prevedendo la verifica dell’adeguatezza delle garanzie dei sistemi e l’adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione.

Le modifiche al Testo Unico Sicurezza Lavoro sono contenute nell’articolo 23, che interviene sulle definizioni di lavoratore e datore di lavoro previste dall’articolo 2, introducendo riferimenti espressi alle piattaforme digitali.

Viene inoltre modificato l’articolo 15, inserendo tra le misure generali di tutela i rischi derivanti dai sistemi automatizzati e introducendo una nuova lettera a-bis), relativa alla valutazione dell’adeguatezza delle garanzie offerte da tali sistemi rispetto ai rischi individuati.

L’articolo 35 viene infine integrato includendo, tra gli argomenti della riunione periodica, le misure di prevenzione e protezione relative ai lavoratori delle piattaforme digitali.

La modifica dell’articolo 15 interessa le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e non soltanto la disciplina delle piattaforme digitali. Gli obblighi specifici dell’articolo 11 riguardano invece le piattaforme e gli intermediari nei confronti dei lavoratori individuati dalla disposizione, una distinzione da considerare nell’applicazione delle nuove regole sulla valutazione dei rischi.

Molestie sul lavoro e piattaforme digitali: prevenzione e segnalazioni

L’articolo 12 prevede misure per prevenire violenze e molestie nei confronti delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, richiamando l’articolo 15, comma 1, lettera z-bis), del D.Lgs. n. 81/2008.

Le piattaforme devono attivare appositi canali interni di segnalazione, dopo aver sentito le rappresentanze o le organizzazioni sindacali individuate dalla norma, garantendo la riservatezza delle persone coinvolte e delle informazioni trasmesse. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 sul whistleblowing.

L’articolo 13 disciplina invece l’informazione e la consultazione dei lavoratori in occasione dell’introduzione di sistemi automatizzati o delle modifiche sostanziali al loro utilizzo, riconoscendo ai rappresentanti la possibilità di avvalersi di un esperto per esaminare le informazioni ricevute. Per le piattaforme con più di 250 lavoratori nel territorio nazionale, le relative spese sono poste a carico della piattaforma secondo le condizioni previste dalla disposizione.

Piattaforme digitali: comunicazioni al SIISL, controlli e sanzioni

L’articolo 14 disciplina la trasmissione delle informazioni sul lavoro svolto mediante piattaforme digitali attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), interoperabile con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Le informazioni comprendono il numero delle persone che lavorano attraverso la piattaforma, la loro situazione contrattuale, le condizioni generali applicabili, alcuni dati relativi alle prestazioni e l’elenco degli intermediari. Per evitare duplicazioni, i dati già disponibili presso le amministrazioni vengono acquisiti d’ufficio.

Le modalità tecniche saranno definite con un decreto ministeriale da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 208/2026, mentre fino all’operatività del nuovo sistema continueranno a essere utilizzate le modalità telematiche già in uso.

Il provvedimento introduce anche un articolato apparato sanzionatorio. Tra le violazioni più significative figurano la mancata analisi dell’impatto delle decisioni automatizzate, punita con una sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro per ciascun sistema interessato, e l’omessa adozione delle misure correttive, per la quale è prevista una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.

La vigilanza coinvolge, secondo le rispettive competenze, l’Ispettorato nazionale del lavoro, il Garante per la protezione dei dati personali e le autorità nazionali competenti in materia di intelligenza artificiale.