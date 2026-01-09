La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene in modo significativo sulla disciplina emergenziale legata all'aumento dei prezzi nei contratti pubblici, un tema che ha dominato il settore negli ultimi anni. I commi da 487 a 494 introducono un nuovo assetto normativo che, pur mantenendo un approccio transitorio per i contratti pregressi, mira a strutturare in modo più organico la gestione dei costi e dei prezzari.

In questo articolo analizziamo le principali novità.

Nasce il “prezzario nazionale”

La novità più strutturale è introdotta dal comma 487, che prevede la creazione di un “prezzario nazionale”. Questo strumento, da definirsi con decreto del MIT, di concerto con il MEF (con parere della Conferenza Unificata) entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, non è destinato a sostituire i prezzari regionali, ma a fungere da guida e coordinamento.

La norma stabilisce, infatti, che il prezzario nazionale opera come strumento di supporto per la definizione dei prezzari regionali (ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023) e dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti.

Viene aggiornato con cadenza annuale, in coerenza con i criteri dell'Allegato I.14 del Codice 36/2023.

Il prezzario indica le fasce di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenendo conto delle specificità locali, dell'oggetto dell'appalto e delle condizioni di esecuzione. Di fondamentale importanza, a tal proposito, è la previsione secondo cui le Regioni, le Province Autonome e le stazioni appaltanti autorizzate all'uso di prezzari speciali dovranno motivare eventuali scostamenti dalle stime e dalle soglie indicate dal prezzario nazionale.

Questo introduce un onere di giustificazione che mira a promuovere una maggiore omogeneità e coerenza a livello nazionale.