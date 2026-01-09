Legge di Bilancio 2026: le novità per appalti pubblici e caro materiali
Prezzario nazionale, Osservatorio MIT e nuove regole sulla revisione prezzi nei contratti pubblici: le novità della Legge di Bilancio 2026
Istituito un Osservatorio MIT sui prezzari
A supporto del nuovo sistema, i commi 488 e 489 istituiscono presso il MIT l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.
Tra i compiti principali dell’Osservatorio, oltre alla predisposizione del prezzario nazionale, rientrano la verifica della coerenza e della congruità nell’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, attraverso un’attività di monitoraggio svolta anche a campione sui contratti di importo superiore a 100 milioni di euro rientranti nel nuovo regime transitorio. L’Osservatorio è inoltre chiamato a esprimere pareri di congruità, di natura non vincolante, sui costi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi a opere da finanziare, in tutto o in parte, con risorse statali o dell’Unione europea.
L'Osservatorio, composto da un massimo di dieci esperti, rappresenta il braccio operativo del nuovo impianto, con il compito di raccogliere e analizzare i dati di mercato per garantire che i prezzari riflettano realisticamente i costi.
Documenti AllegatiLegge 30 dicembre 2025, n. 199
